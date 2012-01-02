El Fuji, un monte con una silueta tan elegante como majestuosa, y un nombre conocido en cada rincón del mundo. En esta sección mostramos la figura del Fuji a través de la obra de Ōyama Yukio, un fotógrafo que se ha consagrado en cuerpo y alma a capturar con su cámara este monte durante las cuatro estaciones y desde distintos lugares.

El monte Fuji, el más alto de Japón (3.776 metros), ha atraído a muchas personas desde la antigüedad por su belleza honesta. El fotógrafo Ōyama Yukio lleva casi cuarenta años retratando el monte Fuji en sus diferentes aspectos.

La diosa que zarandea al fotógrafo Ōyama

Ōyama Yukio, famoso por ser el primer fotógrafo del monte Fuji, dice que “el Fuji es una diosa que zarandea a los hombres.” Desde que Ōyama se encontrara por vez primera con el monte Fuji, en 1976, se ha dedicado a hacer obras exclusivamente sobre él. Cargado con 25 kilos de material a la espalda, sube una y otra vez al Fuji y a montes cercanos y se queda en la zona unas dos semanas, esperando el momento de disparar su obturador.

“El monte Fuji es caprichoso, y no muestra un lado bueno con facilidad. Por eso debo esperar con paciencia. Como si fuera su esclavo. Aunque llueva o nieve, aunque caiga un sol de justicia, no puedo hacer más que esperar. Pero a veces asoma una visión increíble, durante un breve instante. En esos momentos siento como una descarga por todo el cuerpo que no se puede explicar con palabras. Antes de morir, ¿cuántas veces seré capaz de encontrarme con el monte Fuji en un momento así...? No quiero dejar pasar esa oportunidad, así que vuelvo a dirigirme hacia allí.”

MAPA DE LAS FOTOGRAFÍAS

Al hacer click en los puntos en los que se sacaron las fotografías se pueden leer los comentarios del fotógrafo.

(Traducido al español del original en japonés)

Vista aérea del Fuji desde el pueblo de Narusawa. Junio.

Vista del Fuji desde la playa de Miho. Enero.

Paisaje del Fuji desde Hakone. Enero.

Fuji escarlata. Septiembre.

Contraluz del Fuji. Enero.

El Fuji al amanecer. Febrero.

La Estrella Polar y el Fuji. Febrero.

Un sombrero de nubes verdes. Febrero.

Árboles helados y el Fuji. Marzo.

El Fuji en lo profundo de la noche. Marzo.

El Fuji al revés. Marzo.

El Fuji con nubes a medida. Junio.

Vista aérea del Fuji desde el pueblo de Narusawamura. Junio.

Colina con azaleas en flor. Julio.

El Fuji al final de la temporada de lluvias. Julio.

El Fuji reflejado en el lago Tanuki. Agosto.

Baile de nubes por la mañana. Septiembre.

El Fuji al alba. Octubre.

El Fuji al amanecer. Noviembre.

El cráter del Fuji (fotografía aérea). Diciembre.

Bañándose en la luz que se cuela entre las nubes. Diciembre.

Vista aérea del Fuji desde su cara suroeste. Diciembre.