Le rêve que l’on voit dans la nuit du 2 janvier après le Jour de l’An est appelé “premier rêve” au Japon et c’est un présage du destin pour cette nouvelle année. Rêver du mont Fuji cette nuit-là est considéré comme le meilleur des augures. Nous vous présentons 22 vues du mont Fuji prises par un photographe qui consacre le meilleur de son travail à la montagne sacrée de l’Archipel.

Le mont Fuji, le plus haut sommet du Japon avec 3776 m d’altitude, est une montagne superbe qui n’a cessé de fasciner les hommes depuis les temps anciens. Le photographe Ohyama Yukio vit face au mont Fuji et saisit depuis près de 40 ans les différents visages de cette montagne hors du commun.

Photographe jouet de la déesse de la montagne

Ohyama Yukio, connu comme photographe exclusif du mont Fuji, déclare : « Le mont Fuji est une déesse qui s’amuse avec les hommes.» Depuis sa rencontre avec le mont Fuji en 1976, Ohyama n’a cessé d’être en tête à tête avec cette montagne sacrée et d’en présenter les différentes expressions. Portant jusqu’au sommet du Fuji-san ou des montagnes environnantes un total de 25 kg de matériel photographique, il peut passer près de deux semaines à attendre le moment propice pour prendre la plus belle photo.

« Le mont Fuji est une montagne capricieuse qui ne montre pas facilement un joli visage. C’est pour ça qu’il faut savoir attendre avec patience. Comme si j’étais l’esclave du Fuji. Qu’il pleuve, qu’il neige ou sous un soleil de plomb, il n’y a qu’à attendre. Mais il y a parfois, l’espace d’un instant, des rencontres avec des paysages incroyables de beauté. A ce moment-là, une émotion indicible traverse tout mon corps.

Combien de fois encore vais-je pouvoir rencontrer ces visages du mont Fuji avant de mourir ? Mais je ne veux pas laisser passer cette chance et je finis toujours par retourner vers la montagne. »

Cliquez sur les imagettes des sites des photos pour faire apparaître les commentaires du photographe.

Le Mont Fuji vu du ciel au-dessus du village de Narusawa, mai

Le Mont Fuji vu de la plage de Miho, janvier

Le Fuji sous la lune d’hiver, janvier

Le Fuji pourpre, septembre

Le Fuji en contrejour, janvier

Le Mont Fuji à l’aube, février

Le Mont Fuji et l’étoile polaire, février

Le Fuji nimbé de vert, février

Le givre et le Fuji, mars

Le Fuji à minuit, mars

Reflet du Fuji dans un lac, mars

Nuages suspendus au-dessus du Mont Fuji, juin

Le Mont Fuji vu du ciel au-dessus du village de Narusawa, juin

La colline aux azalées, juillet

Le Fuji après la saison des pluies, juillet

Reflet du Fuji dans le lac Tanukiko, août

La danse endiablée des nuages du matin, septembre

Le Mont Fuji avant l’aube, octobre

Lever de soleil sur le Fuji, novembre

Le cratère du Fuji, décembre

Bain de lumière entre les nuages, décembre

La face sud-ouest du Fuji vue du ciel, décembre