في ٢٢ يونيو / حزيران العام الحالي ٢٠١٣ تم إضافة جبل فوجي إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وأصبح بذلك الموقع الـ٢٢ من المواقع السياحية اليابانية الذي يتم تسجيله في هذه القائمة. وبهذه المناسبة سنقدم لكم ٢٢ صورة من صور جبل فوجي التقطها أوياما يوكيؤ المصور المعروف بالتقاطه صوراً تعكس جمال هذا الرمز الياباني.

جذب سحر جبل فوجي Mount Fuji الذي يعد أعلى جبال اليابان بارتفاع يناهز ٣٧٧٦ متراً عقول الناس وافئدتهم منذ قديم الأزل. وكان أحد أولئك الذين وقعوا في سحر جمال جبل فوجي المصور أوياما يوكيؤ Ōyama Yukio والذي أمضى ما يقرب من ٤٠ عاماً في محاولاته الحثيثة لتصوير الجبل في كل حلله الزاهية والمختلفة.

أوياما مفتون بجمال جبل فوجي الإلهي

اكتسب أوياما يوكيؤ سمعةً وشهرة كبيرة كأبرز مصور لجبل فوجي في العالم اجمع، حيث يصف أوياما الجبل بأنه ”آلهة لها قدرة على فتن الرجال“. وقد بدأ أوياما بإخلاص مسيرته في تصوير جبل فوجي منذ أول زيارة له إلى الجبل في عام ١٩٧٦. وتطلب منه العمل آنذاك تسلق ارتفاعات شاهقة حول الجبل حاملاً أكثر من ٢٥ كيلوغراما من المعدات. كما اعتاد على البقاء ما يقرب الأسبوعين منتظراً اللحظة المثلى لأن يضغط على زر آلة التصوير التي كانت بحوزته.

يقول أوياما: ”يجب عليك أن تكون صبوراً. إن فوجي جبل غريب الأطوار، إنه لا يحب أن يُظهر أفضل ما عنده مباشرة. يجب أن تتحول إلى عبد لهذا الجبل بشكل أساسي. فما عليك إلا الانتظار سواء كان الجو ماطراً أو مثلجاً أو حتى لو تعرضت لأشعة الشمس الحارقة. ولكن عندما تحين اللحظة المناسبة يمكن للجبل أن يظهر منظراً تدعوه ببساطة مذهل. إن سحر المشهد يرسل بقشعريرة تسري في الجسم لتشعر بها أسفل عمودك الفقري. لست أدري كم من تلك اللحظات العديدة فاتتني في حياتي، لذلك أعتزم أن أبقي دوما آلة التصوير معي على جبل فوجي لأتأكد من أننّي لم أفوت أي فرصة“.