雄大かつ優美な山容で世界中にその名を知られる富士山。そんな富士山がついに世界遺産になった。この山に身も心も捧げた大山行男さんの作品を通して、四季折々、様々な場所から捉えられた富士山の姿を紹介する。

日本の最高峰・富士山（3776m）は、古来より多くの人々を引きつけてやまない美しい山だ。

写真家・大山行男は、富士山と向き合いながら、40年近くそのさまざまな表情を捉えてきた。

写真家・大山を翻弄する女神

富士山写真の第一人者として有名な大山行男は、「富士山は、男を翻弄する女神だ」と言う。大山は1976年に富士山に出会ってから、ひたすら富士山に向き合い作品を発表してきた。総重量25kgの機材を背負って富士山やその周辺の山々に登り、2週間近く滞在しながらじっとシャッターチャンスを待つということを繰り返してきた。

「富士山は気まぐれで、なかなかいい表情を見せてくれない。だから、ひたすら待つ。富士山の奴隷のようなもの。雨が降っても、雪が降っても、強烈な陽ざしの時でも、待つしかない。しかしほんの一瞬、信じられないような光景に出くわすことがある。そんな時は、言葉にはならない衝撃が全身を駆け抜ける。

これから死ぬまで、何度そうした富士山に遭遇できるか…。でも、そうしたチャンスを逃したくなくて、また山へ向かってしまうんだ」

撮影ポイントMAP

それぞれの撮影ポイントをクリックすると、撮影者からの一言がご覧になれます。

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【Photos】富士山 精霊たちの宿る山

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富士山に憑（つ）かれた男　写真家　大山行男
1. 鳴沢村上空からの富士（空撮）。6月。
1. 鳴沢村上空からの富士（空撮）。6月。
2. 三保の海岸からの富士。1月。
2. 三保の海岸からの富士。1月。
3. 箱根から富士を眺める。1月。
3. 箱根から富士を眺める。1月。
4. 紅富士。9月。
4. 紅富士。9月。
5. 逆光の富士。1月。
5. 逆光の富士。1月。
6. 早暁の富士。2月。
6. 早暁の富士。2月。
7. 北極星と富士。2月。
7. 北極星と富士。2月。
8. 緑の笠雲。2月。
8. 緑の笠雲。2月。
9. 樹氷と富士。3月。
9. 樹氷と富士。3月。
10. 真夜中の富士。3月。
10. 真夜中の富士。3月。
11. 逆さ富士。3月。
11. 逆さ富士。3月。
12. 吊るし雲と富士。6月。
12. 吊るし雲と富士。6月。
13. 鳴沢村上空からの富士（空撮）。6月。
13. 鳴沢村上空からの富士（空撮）。6月。
14. つつじ咲く丘。7月。
14. つつじ咲く丘。7月。
15. 梅雨明けの富士。7月。
15. 梅雨明けの富士。7月。
16. 田貫湖に映る富士。8月。
16. 田貫湖に映る富士。8月。
17. 朝雲の乱舞。9月。
17. 朝雲の乱舞。9月。
18. 明けゆく富士。10月。
18. 明けゆく富士。10月。
19. 朝焼けの富士。11月。
19. 朝焼けの富士。11月。
20. 富士の火口（空撮）。12月。
20. 富士の火口（空撮）。12月。
21. 雲間からの光を浴びる。12月。
21. 雲間からの光を浴びる。12月。
22. 南西斜面上空から見た富士（空撮）。12月。
22. 南西斜面上空から見た富士（空撮）。12月。
23. 雲海に浮かぶ富士。12月。
23. 雲海に浮かぶ富士。12月。