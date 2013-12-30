В Японии существует поверье, что по первому сну нового года, "хацуюмэ", можно предсказать судьбу человека на весь будущий год. Соответствующая поговорка звучит как «Раз – Фудзи, два – ястреб, три – баклажан». То есть самая большая удача – это увидеть во сне гору Фудзи. Nippon.com в качестве новогоднего проекта публикует 22 фото горы Фудзи и окрестностей фотографа номер один в этой области Оояма Юкио. И пусть нашим читателям приснится самый благоприятный сон в эту важную ночь!

Самый высокий горный пик Японии, красавица Фудзи (3776 м), не перестаёт привлекать внимание людей с древних времен до наших дней. Фотограф Оояма Юкио вот уже почти 40 лет снимает гору, каждый раз удивляя общественность её многоликостью.

Богиня, благоволящая фотографу

Оояма Юкио заработал себе репутацию фотографа горы Фудзи номер один в мире. Он говорит, что Фудзи – это богиня, перед чарами которой невозможно устоять. После свой первой встречи с горой в 1976 г. Оояма не переставал снимать её, радуя благодарную публику. Снарядившись 25-килограммовым фотооборудованием, он карабкался на Фудзи и окрестные горы, где мог провести не одну неделю, дожидаясь удачного снимка.

– Гора капризна, – говорит Оояма. – Приходится долго и терпеливо ждать, пока она наконец не соизволит явить тебе свой поистине прекрасный лик. Ничего не поделаешь, сидишь и ждешь часами, хоть в дождь, хоть в снег, хоть под палящим солнцем. А потом раз – и гора раскрывается во всей красе, но лишь на мгновение. В такие моменты у меня дух перехватывает от восторга. Я не знаю, сколько еще таких мгновений уготовано мне судьбой, поэтому я снова и снова иду к Фудзи, чтобы не дай бог не упустить ни малейшего шанса.

Места съёмки

Чтобы увидеть авторское описание фотографии, нажмите на точку съёмки.

01 Фудзи под небом Нарусавы, воздушная съемка, июнь.

02 Фудзи с берега Михо, январь.

03 Фудзи, вид со стороны Хаконэ, январь.

04 Багряная Фудзи, сентябрь.

05 Фудзи с подсветкой, январь.

06 Фудзи на рассвете, февраль.

07 Фудзи и полярная звезда, февраль.

08 Зеленые шапки облаков, февраль.

09 Фудзи в инее, март.

10 Ночная Фудзи, март.

11 Перевернутая Фудзи, март.

12 Фудзи под облаками, июнь.

13 Фудзи под небом Нарусава, воздушная съемка, июнь.

14 Склон цветущих азалий, июль.

15 Фудзи в конце сезона дождей, июль.

16 Отражение Фудзи в озере Тануки, август.

17 Дикий танец утренних облаков, сентябрь.

18 Фудзи на рассвете, октябрь.

19 Фудзи в свете утренней зари, ноябрь.

20 Кратер Фудзи, воздушная съемка, декабрь.

21 Фудзи в солнечных потоках, декабрь.

22 Вид Фудзи со стороны юго-западного склона, воздушная съемка, декабрь.