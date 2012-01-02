在日本，人們把正月初一初二做的夢稱為「初夢」，用以占卜在新的一年中的運氣，其中以夢見富士山的初夢最為吉利。「nippon.com日本網」的新年特輯，為讀者呈上富士山攝影的最高權威大山行男的23幅富士山攝影作品。也許在今夜，那象徵最為吉祥的富士山將化入到您的夢鄉。

海拔3,776m的日本最高峰富士山，自古以來就是一座令無數人夢牽魂繞的美麗山峰。

近四十年來，攝影家大山行男把自己的視線牢牢鎖定富士山，捕捉她那嫵媚多彩的每一個表情。

令攝影家大山為之傾倒的女神——富士山

被稱為富士山攝影最高權威的著名攝影家大山行男說​​：「富士山，是一位讓男人神魂顛倒的女神」。大山於1976年初拍富士山，其後便一發不可收拾地發表了一系列富士山攝影作品。一次又一次，他身負總重量達25kg的攝影器材，登攀翻越富士山及其周邊的一座座山峰，常常是近2週的時間裏一動不動地等待著按下快門的最佳時機。

「富士山變化無常，不肯輕易地把她那美麗容顏展露給我。沒有辦法，我只能耐心地等待，簡直就像富士山的奴隸一樣。無論雨雪中還是烈日下，我只有等待。但是，你會看到那稍縱即逝的一瞬，那令人難以置信的美妙光景。每當這個時候，一種難以言喻的衝動就會撞擊我的整個身心。

此後的一生中，不知我還能遇到幾次如此般的富士美景……。但是，我不想放過每一個機會，於是又向著富士邁進。」

攝影地點地圖

點擊地圖中各個攝影點，閱讀攝影家的感言。

1. 從鳴澤村上空俯瞰富士山（空中攝影）。 6月。
1. 從鳴澤村上空俯瞰富士山（空中攝影）。 6月。
2. 從三保海岸眺望富士山。 1月。
2. 從三保海岸眺望富士山。 1月。
3. 寒月與富士。 1月。
3. 寒月與富士。 1月。
4. 紅富士。 9月。
4. 紅富士。 9月。
5. 逆光中的富士山。 1月。
5. 逆光中的富士山。 1月。
6. 富士山的黎明。 2月。
6. 富士山的黎明。 2月。
7. 北極星與富士山。 2月。
7. 北極星與富士山。 2月。
8. 綠色山帽雲。 2月。
8. 綠色山帽雲。 2月。
9. 霧凇裝點富士山。 3月。
9. 霧凇裝點富士山。 3月。
10. 子夜富士。 3月。
10. 子夜富士。 3月。
11. 富士山倒影。 3月。
11. 富士山倒影。 3月。
12. 莢狀積雲下的富士。 6月。
12. 莢狀積雲下的富士。 6月。
13. 從鳴澤村上空俯瞰富士山（空中攝影）。 6月。
13. 從鳴澤村上空俯瞰富士山（空中攝影）。 6月。
14. 杜鵑花映襯的富士山。 7月。
14. 杜鵑花映襯的富士山。 7月。
15. 梅雨初霽的富士山。 7月。
15. 梅雨初霽的富士山。 7月。
16. 富士倒映田貫湖。 8月。
16. 富士倒映田貫湖。 8月。
17. 朝雲亂舞。 9月。
17. 朝雲亂舞。 9月。
18. 拂曉中的富士。 10月。
18. 拂曉中的富士。 10月。
19. 朝霞映富士。 11月。
19. 朝霞映富士。 11月。
20. 富士山的火山口（空中攝影）。 12月。
20. 富士山的火山口（空中攝影）。 12月。
21. 雲蒸霞蔚富士山。 12月。
21. 雲蒸霞蔚富士山。 12月。
22. 從西南方凌空俯瞰富士山（空中攝影）。 12月。
22. 從西南方凌空俯瞰富士山（空中攝影）。 12月。
23. 漂泊於雲海中的富士山。 12月。
23. 漂泊於雲海中的富士山。 12月。