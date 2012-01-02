在日本，人們把正月初一初二做的夢稱為「初夢」，用以占卜在新的一年中的運氣，其中以夢見富士山的初夢最為吉利。「nippon.com日本網」的新年特輯，為讀者呈上富士山攝影的最高權威大山行男的23幅富士山攝影作品。也許在今夜，那象徵最為吉祥的富士山將化入到您的夢鄉。

海拔3,776m的日本最高峰富士山，自古以來就是一座令無數人夢牽魂繞的美麗山峰。

近四十年來，攝影家大山行男把自己的視線牢牢鎖定富士山，捕捉她那嫵媚多彩的每一個表情。

令攝影家大山為之傾倒的女神——富士山

被稱為富士山攝影最高權威的著名攝影家大山行男說​​：「富士山，是一位讓男人神魂顛倒的女神」。大山於1976年初拍富士山，其後便一發不可收拾地發表了一系列富士山攝影作品。一次又一次，他身負總重量達25kg的攝影器材，登攀翻越富士山及其周邊的一座座山峰，常常是近2週的時間裏一動不動地等待著按下快門的最佳時機。

「富士山變化無常，不肯輕易地把她那美麗容顏展露給我。沒有辦法，我只能耐心地等待，簡直就像富士山的奴隸一樣。無論雨雪中還是烈日下，我只有等待。但是，你會看到那稍縱即逝的一瞬，那令人難以置信的美妙光景。每當這個時候，一種難以言喻的衝動就會撞擊我的整個身心。

此後的一生中，不知我還能遇到幾次如此般的富士美景……。但是，我不想放過每一個機會，於是又向著富士邁進。」

攝影地點地圖

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