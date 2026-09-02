享譽世界的日本浮世繪大師葛飾北齋，承襲了昔日江戶街頭各式表演與庶民娛樂的DNA。其中最能鮮明展現這一點的，便是他親自化身為表演者，在眾多觀眾面前揮毫繪製巨幅達摩。

在約120張榻榻米大小的畫紙上表演

北齋於1760年（寶曆10年）出生於兩國，當時那裡是江戶各式庶民娛樂場所最為集中的地方。1849年（嘉永2年），他則在同樣盛行街頭表演與各式庶民娛樂的淺草離世。

據說北齋一生搬家將近100次，但似乎多半是在兩國與淺草之間搬來搬去。無論住在哪裡，想必都能聽見附近各式娛樂場所傳來的三味線與太鼓聲，還有街頭表演引起的陣陣歡呼。如果他不喜歡如此的喧鬧，應該也不會一直住在這一帶。

事實上，北齋曾親自化身為表演者，以誇張吸睛的手法大展身手，贏得了觀眾的滿堂喝采，此事亦廣為人知。

1817年（文化14年）10月5日，為了一睹北齋現場繪製巨幅達摩的表演，一大早人們便陸續湧入了名古屋大須附近的西掛所（現為本願寺名古屋別院）。眾人手中拿著的「引札」，也就是現在的宣傳單，正是北齋親自為這場活動所繪製的。寺院門前還擺起了攤販，現場宛如祭典般熱鬧。

寺院境內鋪著一張長約18公尺、寬約10.8公尺，相當於120張榻榻米大小的巨幅畫紙。過了中午，境內已擠滿了人潮，主角北齋帶著一眾弟子走上畫紙，正式登場。