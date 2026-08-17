「廣重藍」一詞，指的是幕末浮世繪大師歌川廣重（1797-1858年）在風景版畫中使用的青藍色，其色澤深邃清亮，帶著透明感。在源自西洋的全新色彩被廣泛應用的時代，讓我們快速回顧十九世紀前期備受歡迎的繪師——廣重的生平及其作品。

以靠人氣吃飯的行業為副業的御家人

江戶時代的浮世繪，主要以美人風俗畫與描繪歌舞伎演員的役者繪為大宗，是呈現世間百態的一種繪畫形式。主要銷售給一般庶民的版畫和版書（木版印刷的紙本），大多出自職人階層的浮世繪師之手；然而，廣重並不是町人出身。他的家世是任職於江戶城馬場先門火消屋敷的「定火消同心」，也就是出生於具有幕臣、御家人身分的武士之家（請注意，並非由町人組成的「町火消」）。

由於幕府的御家人是俸祿微薄的下級武士，從事副業是被黙許的。俗名為安藤重右衛門的廣重，似乎對繪畫抱持濃厚的興趣。然而，他實際上追求的，並非如御用繪師「狩野派」那般格調高雅的畫風，而是浮世繪——包含春畫在內的世俗美人畫與役者繪。身為武士的他，竟選擇投身原本屬於職人世界、而且還是靠人氣競爭的繪師行業，是相當罕見的特例。對此，也有觀點將其解讀為：他在虛歲13歲時相繼失去父母、繼承家業並與祖父及姊姊們一同生活後，心境產生重大變化。

廣重幼年時期，坊間家喻戶曉的浮世繪師有歌川豐國與葛飾北齋等人。廣重原本希望能拜入豐國門下卻未能如願，最終成為其同門師弟豐廣的門生。這件事發生在他15歲時，之後，他便過著一方面執行武士公職、一方面學習並創作美人畫的生活。即使到了27歲將家督之位讓給外甥之後，這樣的雙重生活仍持續了一段時間。

廣重作為浮世繪師出道，一般認為是在文化末年，20多歲的時候。起初主要繪製美人畫、役者繪以及通俗文學（戲作）的插畫，是相當典型的浮世繪師工作型態。然而，作為商品的版畫與書籍，銷量就是一切，繪師本來就是個如浮萍般不穩定的行業；再加上當時就連同屬歌川派的繪師也互相競爭、爭相出頭的情況下，若只是追隨他人的畫風，絕無勝算可言。由此推測，他在文政年間想必一邊拼命持續創作，一邊積極摸索各種突破的可能性。