Начиная с эпохи Эдо синкретические религиозные группы, известные как фудзико, строили небольшие копии горы Фудзи для прихожан, не имевших возможности совершить паломничество к настоящей горе. Большое количество этих рукотворных холмов, называемых фудзидзука, сохранилось в Токио и его окрестностях до наших дней.

Говорят, что вера может двигать горы. В Японии горы даже создавали благодаря фудзико, общинам почитателей горы Фудзи, которые процветали в эпоху Эдо.

Усилиями этих общин в местах их проживания были воздвигнуты миниатюрные копии, называемые фудзидзука, куда могли подниматься почитатели. Многие из этих рукотворных холмов до сих пор существуют в окрестностях Токио, предоставляя возможность взобраться на «самую высокую гору» Японии и успеть вернуться домой к обеду.

Культ Фудзи

Каменный знак указывает восьмую стоянку на фудзидзука в Ситая-сакамото

С незапамятных времен японцы почитали гору Фудзи за ее высоту, красоту и святость. В длинном списке исторических лиц, поднимавшихся на гору, есть и священник Кукай, основатель буддийского направления Сингон и стоявший у истоков паломничества хэнро, и легендарный принц-регент Сётоку, который, как повествует легенда, совершил восхождение верхом на черном боевом коне. Тем не менее, на протяжении большей части своей истории большинство жителей Японии довольствовалось тем, что восхищалось знаменитым коническим силуэтом горы издалека, оставляя трудную задачу подъема на священную гору последователям Сюгэндо, горным аскетам. Отношение к Фудзи начало меняться по мере распространения в феодальной столице Эдо, известной сейчас как Токио, учения полулегендарного основателя движения фудзико Хасэгавы Какугё (1541-1646).

Члены фудзико считали восхождение на Фудзи важным религиозным ритуалом. Они обращались к местным жителям за средствами для финансирования ежегодных паломничеств, однако по мере увеличения количества верующих, число общин которых в период расцвета движения достигло 800, оказалось, что не все верующие могут присоединиться к этим благочестивым походам. В середине эпохи Эдо для обслуживания тех, кто не мог покинуть столицу, местные общины начали сооружать миниатюрные копии горы Фудзи.

Влияние этих ассоциаций оказалось необычайно мощным и сформировало современное восприятие горы Фудзи, включая элементы, известные всем, кто поднимается на священную гору в наши дни, – десять стоянок на маршруте и путь охатимэгури вокруг кратера.

Горы в городе

Гравюра Утагавы Хиросигэ, изображающая Мэгуро Мото-Фудзи и вошедшая в серию «Сто знаменитых видов Эдо» (© Библиотека Парламента Японии)

Считается, что первая фудзидзука была воздвигнута в 1780 году группой под предводительством Такады Тосиро из камней и земли, кропотливо перенесенных с настоящей Фудзи. Высота копии, для завершения которой, как считается, потребовалось более девяти лет, достигала 10 метров. При этом на маленькой Фудзи были тщательно воссозданы все отметки стоянок, святилища, каменные монументы и прочие элементы настоящей горы. Такада Фудзи, как ее назвали верующие, была очень популярным местом, люди туда шли сплошным потоком. Она существует до сих пор на территории святилища Мидзуинари в окрестностях Университета Васэда, куда ее перенесли в 1963 году, когда университет расширял свой кампус.

Другими миниатюрными Фудзи ранней постройки были 12-метровая Мэгуро Мото-Фудзи, воздвигнутая в 1812 году, и Мэгуро Син-Фудзи, построенная рядом со своей сестрой в 1819 году. Художник Хиросигэ увековечил эти славившиеся своей красотой фудзидзука в своей знаменитой серии ксилографий «Сто знаменитых видов Эдо», но обе горы были снесены в процессе расширения Токио.

Наиболее почитаемыми фудзидзука были так называемые семь Фудзи в Эдо. Это число, тем не менее, достаточно произвольно, поскольку в хрониках упоминается значительно большее количество почитаемых рукотворных холмов в окрестностях города. Многие из них сохранились до сегодняшнего дня, включая миниатюрные Фудзи в Экода, Дзюдзё, Отова, Такамацу, Сэндагая, Ситая-сакамото и Синагава. За пределами Токио также сохранилось много копий Фудзи – например, Кисоро Фудзи в городе Кавагути, преф. Сайтама. Построенная в 1800 году, она считается одной из старейших фудзидзука в Японии.

Многие фудзидзука оказались утрачены в результате наводнений, разрушительных пожаров и бомбардировок, однако как в самом Токио, так и в его окрестностях все еще насчитывается более 60 рукотворных холмов различного возраста, на большинство из которых можно совершить восхождение даже сегодня. К списку добавляются и новые сооружения, однако они связаны не столько с деятельностью фудзико, сколько с привлечением туристов. Одна из таких вершин – 1,5-метровая Фудзи, появившаяся в пригороде Токио Асакуса в июне 2016 года.

Миниатюрная копия святилища Сэнгэн Окуномия, расположенного на вершине горы Фудзи, венчает вершину фудзидзука в Сэтагая в Токио

Воссоздание Фудзи

Фудзидзука обычно связаны со святилищем Фудзисан Хонгю Сэнгэн – главному святилищу горы Фудзи, и украшаются копиями памятников, статуй и других объектов поклонения. На некоторых даже воссозданы известные природные элементы священной горы – кратер и лавовые пещеры Отаинаи, куда приходят беременные, чтобы помолиться о благополучных родах.

Фудзико обычно воздвигали горы, складывая друг на друга камни и насыпая землю, чтобы в итоге покрыть получившийся холм слоем из красновато-бурых обломков вулканической породы, принесенных с настоящей Фудзи. Некоторые копии, такие как Комагомэ Фудзи и Дзюдзё Фудзи, были построены с учетом уже существующих особенностей рельефа на доисторических могильных холмах. Считается, что эти две фудзидзука были изначально построены как святилища в 1629 и 1766 годах соответственно, но позже их трансформировали в миниатюрные Фудзи.

Статуя Дзикигё Мираи, первоначального лидера одной из двух ветвей фудзико

Несмотря на то, что в наши дни фудзико не существуют, многие фудзидзука сохраняют свой культовый статус и становятся центром разнообразных празднований в течение года. Наиболее важным из этих событий является ямабираки – официальное открытие сезона восхождения на настоящую гору Фудзи, проходящего в конце июня – начале июля. В это время многие старые фудзидзука, особенно те, которые признаны важным культурным достоянием, временно отменяют запрет на восхождение, чтобы посетители могли подняться на их древние вершины.

Включение горы Фудзи в список объектов всемирного наследия в 2013 году помогло оживить интерес к рукотворным горам, в результате чего многие общины начали предпринимать шаги по сохранению местных фудзидзука, которые постепенно разрушались. В 2015 году в городе Фудзи начались археологические раскопки на Судзукава Фудзи – единственной сохранившейся фудзидзука в префектуре Сидзуока, а в начале 2016 года местные волонтеры из города Сики преф. Сайтама восстановили ступени и другие части местной фудзидзука Тагояма Фудзи, открыв ее для посещения впервые за 30 лет.

Каждый год ворота фудзидзука Ситая-сакамото открываются на несколько дней в ознаменование начала официального сезона восхождения на гору Фудзи

Подъем на фудзидзука – это, возможно, не столь захватывающее приключение, как восхождение на настоящую Фудзи, однако миниатюрным копиям нельзя отказать в особой деревенской прелести. Учитывая огромные толпы на Фудзи в сезон восхождения, кому-то, возможно, придется по душе подъем на одну из миниатюрных копий Фудзи в Токио, после которого у них еще останется время, чтобы выпить кофе и перекусить.

Фотография к заголовку: Подъем на Ситая-сакамото Фудзи во время ямабираки, открытия сезона восхождения на гору Фудзи)

(Статья на английском языке опубликована 11 февраля 2017 г.)