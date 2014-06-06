Гора Фудзи для японцев с древних времен считается священным символом. Фотограф Оояма Юкио, посвятивший свою жизнь Фудзи, запечатлел ее таинственные виды на представленных снимках.

Фотограф Оояма Юкио снимает гору Фудзи уже более 40 лет.

Ни дождь ни ветер не останавливают служителя горы от исследования ее древних лесов, вулканического кратера, ущелий и пещер.

Когда смотришь на самые укромные уголки Фудзи, запечатленные Ооямой, не отпускает ощущение, что на этой богатой природой горе действительно живут духи.

Чем дальше фотограф пробирался вглубь горы, тем сильнее ему верилось в присутствие духов в этих местах.

Оояма искренне надеется хотя бы разок повстречаться с одним из них.

▼Люди

Одержимый Фудзи: фотограф Оояма Юкио

▼Фото/Видео

Гора Фудзи и Новогодние пожелания!

Фотографии и поддержка в написании: Общество Кандзэ

Портретные фотографии Окубо Кэйдзо

Озеро Яманака-ко

Белые нити водопада Сираито-но таки

Оосава ивадой

Третья остановка по дороге к вершине, Субасири

Пещеры, образованные лавой при извержении вулкана в лесу Аокигахара. На своем пути лава дотла сожгла деревья, оставив от них лишь огромные полости в форме ствола

Кориикэ

Упавшее дерево, Оомураяма

Печально известный «лес самоубийц» Аокигахара-дзюкай

Вид Фудзи из района Акацука

Лес Аокигараха-дзюкай

Пещера Мотосу

Спуск Готэн-нива

Перед пятой остановкой на подъеме Субасири

Вид кратера с вершины Фудзи

Пятая остановка на подъеме Субасири

Упавшее дерево, Оомураяма

Вторая остановка по дороге к вершине, Субасири