Гора Фудзи для японцев с древних времен считается священным символом. Фотограф Оояма Юкио, посвятивший свою жизнь Фудзи, запечатлел ее таинственные виды на представленных снимках.
Фотограф Оояма Юкио снимает гору Фудзи уже более 40 лет.
Ни дождь ни ветер не останавливают служителя горы от исследования ее древних лесов, вулканического кратера, ущелий и пещер.
Когда смотришь на самые укромные уголки Фудзи, запечатленные Ооямой, не отпускает ощущение, что на этой богатой природой горе действительно живут духи.
Чем дальше фотограф пробирался вглубь горы, тем сильнее ему верилось в присутствие духов в этих местах.
Оояма искренне надеется хотя бы разок повстречаться с одним из них.
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Одержимый Фудзи: фотограф Оояма Юкио
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Гора Фудзи и Новогодние пожелания!
Фотографии и поддержка в написании: Общество Кандзэ
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