Почётный профессор Токийского университета науки Соаи Кэнсо удостоен Нобелевской премии по химии за 2026 год. Во время телефонного разговора, в котором ему сообщили о награде, он выразил свою радость, назвав этот день «самым волнующим в моей жизни».

Шведская королевская академия наук объявила о присуждении Нобелевской премии по химии за 2026 год почётному профессору Токийского университета науки Соаи Кэнсо. Он разделил награду с почётным профессором Университета Париж-Сакле Анри Каганом. Премия присуждена за исследования, связанные с «открытием нелинейных эффектов и автокаталитических реакций в асимметрическом органическом синтезе».

Аминокислоты и сахара могут существовать в виде зеркальных изомеров — энантиомеров. Подобно левой и правой руке, они являются зеркальными отражениями друг друга, но не совмещаются при наложении. При этом аминокислоты и сахара в живых организмах представлены лишь одной из двух зеркальных форм. Соаи и его коллеги открыли органическую реакцию (реакция Соаи), в которой один из энантиомеров сам выступает катализатором собственного образования, и нашли способ воспроизвести её в лабораторных условиях. Ожидается, что это открытие найдёт применение в разработке лекарственных препаратов, ароматических веществ и подсластителей.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии или медицине получил заслуженный профессор Осакского университета Сакагути Симон, а премию по химии — заслуженный профессор Киотского университета Китагава Сусуму. Соаи стал 31-м японцем, удостоенным Нобелевской премии (без учёта организаций и включая принявших американское гражданство). Премия по химии досталась японскому учёному второй год подряд; Соаи стал десятым японским лауреатом в этой области.

При описании исследований Соаи использованы материалы лаборатории Исии Кадзуюки Института промышленных наук Токийского университета.

Японцы, удостоенные Нобелевской премии

2026: Химия

Соаи Кэнсо

  • Открытие нелинейных эффектов и автокаталитических реакций в асимметрическом органическом синтезе.

2025: Химия

Китагава Сусуму

  • Стал одним из трёх лауреатов премии за «разработку металлоорганических каркасов». Эти конструкции способны улавливать парниковые газы и вредные вещества, эффективно разделяя и накапливая их в порах, и, как ожидается, станут новым материалом, который внесёт вклад в решение глобальных экологических проблем.

2025: Физиология и медицина

Сакагути Симон

  • Открыл «регуляторные Т-клетки», играющие роль тормоза для неконтролируемых иммунных клеток. Ожидается, что подавление действия регуляторных Т-клеток приведет к новым методам лечения рака.

2024: Премия мира

Японская ассоциация пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон хиданкё)

  • С позиции жертв атомных бомбардировок проводит деятельность внутри страны и за рубежом, требуя ликвидации ядерного оружия. В 2016 году начал кампанию по сбору подписей за принятие Договора о запрещении ядерного оружия, став движущей силой реализации договора.

2021: Физика

Манабэ Сюкуро

  • Старший научный сотрудник Принстонского университета, гражданин США
  • За модели прогнозирования влияния увеличения концентрации углекислого газа на глобальное потепление.

2019: Химия

Ёсино Акира

  • Почётный исследователь компании Asahi Kasei
  • За разработку литий-ионных батарей.

2018: Физиология и медицина

Хондзё Тасуку

  • Приглашённый исследователь Университета Киото
  • За открытие новой терапии рака, использующей иммунную систему.

2017: Литература

Кадзуо Исигуро (гражданин Великобритании)

  • За романы, глубоко трогающие душу.

2016: Физиология и медицина

Осуми Ёсинори

  • Почётный профессор Токийского технологического института
  • За открытие механизмов аутофагии.

2015: Физика

Кадзита Такааки

  • Директор Института исследований космического излучения Токийского университета
  • За открытие нейтринных осцилляций.

2015: Физиология и медицина

Омура Сатоси

2014: Физика

Акасаки Исаму

Амано Хироси

  • Профессор Университета Нагоя
  • За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).

Накамура Сюдзи

  • Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара
  • За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).

2012: Физиология и медицина

Яманака Синъя

2010: Химия

Нэгиси Эйити

  • Профессор Университета Пердью (США)
  • За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.

Судзуки Акира

  • Заслуженный профессор Университета Хоккайдо.
  • За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.

2008: Физика

Намбу Ёитиро

  • Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)
  • За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике.

Кобаяси Макото

  • Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)
  • За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.

Масукава Тосихидэ

  • Почётный профессор Университета Киото
  • За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.

2008: Химия

Симомура Осаму

  • Почётный профессор Бостонского университета (США)
  • За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP.

2002: Химия

Танака Коити

  • Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»
  • За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул.

2002: Физика

Косиба Масатоси

  • Почётный профессор Токийского университета
  • Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу.

2001: Химия

Ноёри Рёдзи

  • Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя
  • За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора.

2000: Химия

Сиракава Хидэки

  • Почётный профессор Университета Цукуба
  • За открытие проводимости в полимерах.

1994: Литература

Оэ Кэндзабуро

  • Писатель
  • В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек.

1987: Физиология и медицина

Тонэгава Сусуму

  • Профессор Массачусетского технологического института (США)
  • За открытие генетического принципа образования разнообразия антител.

1981: Химия

Фукуи Кэнъити

  • Профессор Университета Киото
  • За разработку теории протекания химических реакций.

1974: Мир

Сато Эйсаку

  • Бывший премьер-министр
  • За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов.

1973: Физика

Эсаки Рэона

  • Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)
  • За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках.

1968: Литература

Кавабата Ясунари

  • Писатель
  • Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие.

1965: Физика

Томонага Синъитиро

  • Профессор Педагогического университета Токио
  • За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц.

1949: Физика

Юкава Хидэки

  • Профессор факультета естественных наук Университета Киото
  • За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.

Фотография к заголовку: Почётный профессор Токийского университета науки Соаи Кэнсо принимает букет цветов на пресс-конференции после объявления о присуждении ему Нобелевской премии по химии. 7 октября 2026 года, 22:00, район Синдзюку, Токио. Фото агентства «Киодо».