東京理科大学の硤合憲三名誉教授が2026年のノーベル化学賞を受賞。受賞を知らせる電話に「人生で最も興奮する日」と喜びを伝えた。

スウェーデン王立科学アカデミーは、2026年のノーベル化学賞を東京理科大学名誉教授の硤合憲三（そあい・けんそう）氏に授与すると発表した。パリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授との共同受賞。「不斉有機合成における非線形効果と自己触媒反応の発見」に係る研究が評価された。

アミノ酸や糖は左手と右手のように鏡合わせのようなそっくりでも重ね合わせることができない「鏡像異性体」が存在する。ところが生物内のアミノ酸や糖は鏡像異性体のうちのどちらか一方で構成される。硤合氏らは、鏡像異性体の一方だけが、自らが触媒となって自己増殖する有機化合反応（硤合反応）を発見、人工的に再現する方法を見出した。医薬品や香料、甘味料の開発への応用が期待される。

日本人のノーベル賞は昨年、大阪大の坂口志文特任教授が生理学・医学賞を、京都大・北川進特別教授が化学賞を受賞しており、個人では米国籍取得者を含め31人目。化学賞は2年連続10人目となる。

（硤合氏の研究内容については、東京大学生産技術研究所 石井和之研究室の記述を参考にした）

バナー写真 : ノーベル化学賞に決まり、記者会見で花束を受け取る硤合憲三・東京理科大名誉教授＝2026年10月7日午後10時、東京都新宿区（共同）