2016年のノーベル医学生理学賞は、細胞が自ら持っているタンパク質を分解してリサイクルする「オートファジー（自食作用）」の仕組みを解明した大隅良典（おおすみ・よしのり）東京工業大学栄誉教授（71）に贈られることが決まった。
選考にあたったスウェーデンのカロリンスカ研究所は「オートファジーの作用がうまく機能しなくなると、老化による病気や糖尿病、それにがんなどにつながることが分かり、新しい治療法の開発に向けた研究が進められている」と説明。大隅氏の業績が「この分野の研究を新たな段階に導いた」と高く評価した。
日本人（外国籍含む）のノーベル賞受賞は25人目。14年の物理学賞（青色発光ダイオードを開発した赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏）、15年の医学生理学賞（寄生虫による感染症の治療薬を開発した大村智氏）、物理学賞（素粒子ニュートリノの振動を発見した梶田隆章氏）に続き3年連続となった。
酵母の実験で、原因の遺伝子突き止める
生き物の身体を構成する細胞の中身は、日々入れ替わっている。オートファジー（自食作用）は不要物などを分解し、リサイクルしながら生命活動を維持する細胞内の働き。1960年代にこのメカニズムは発見されていたが、詳細は解明されていなかった。
大隅氏は東京大学助教授だった1988年、酵母を栄養不足の飢餓状態にして経過を見る実験で、液胞と呼ばれる小器官でオートファジーの過程が起こっていることを顕微鏡で観察。その後、飢餓状態にしてもオートファジーを起こさない酵母と正常な酵母を比較することで、93年にオートファジーを起こす遺伝子を突き止めた。
大隅氏は45年、福岡県生まれ。東京大学教養学部卒業後、米ロックフェラー大研究員などを経て、88年東京大学教養学部助教授に。基礎生物学研究所（愛知県）、総合研究大学院大学などで教授を歴任。2014年に東京工業大学の栄誉教授となった。
ガートナー国際賞（15年）など、これまでも内外で多くの受賞歴がある。大隅氏は受賞が決まった10月3日夜、東京工業大学で記者会見し、「いろいろな賞を受けたが、（ノーベル賞は）格別な重さを感じている」「基礎的な研究で受賞できたのは、この上なく幸せなこと」と喜びを語った。
日本のノーベル賞受賞者は25人に
今回の受賞決定で、湯川秀樹氏（1949年物理学賞）から連なる日本のノーベル賞受賞者（外国籍含む）は総計25人となった。内訳は物理学賞11人、化学賞7人、医学・生理学賞4人、文学賞2人、平和賞1人。
日本人のノーベル賞受賞者
|受賞年
|賞
|氏名、業績
|2015
|物理学賞
|
梶田隆章（かじた・たかあき）
東京大学宇宙線研究所所長
業績：素粒子ニュートリノの振動を発見した功績
|医学・生理学賞
|
大村智（おおむら・さとし）
北里大学特別栄誉教授
業績：寄生虫による感染症の治療薬開発に貢献
|2014
|物理学賞
|
赤崎勇（あかさき・いさむ）
名城大学教授、名古屋大学名誉教授
業績：青色発光ダイオード（LED）の開発に貢献
|
天野浩（あまの・ひろし）
名古屋大学教授
業績：同上
|
中村修二（なかむら・しゅうじ）＝米国籍
米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授
業績：同上
|2012
|医学・生理学賞
|
山中伸弥（やまなか・しんや）
京都大学iPS細胞研究所長・教授（受賞時）
業績：さまざまな組織の細胞になる能力がある「人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）」を開発
|2010
|化学賞
|
根岸英一 （ねぎし・えいいち）
米パデュー大学特別教授（受賞時）
業績：「有機合成におけるパラジウム触媒を用いたクロスカップリング」に成功
|
鈴木章 （すずき・あきら）
北海道大学名誉教授（受賞時）
業績：同上
|2008
|物理学賞
|
南部陽一郎 （なんぶ・よういちろう）＝米国籍
米シカゴ大学名誉教授
業績：「自発的対称性の破れ」の発見
|
小林誠 （こばやし・まこと）
高エネルギー加速器研究機構名誉教授（受賞時）
業績：「CP対称性の破れ」を理論的に説明した「小林・益川理論」を提唱
|
益川敏英 （ますかわ・としひで）
京都大学名誉教授（受賞時）
業績：同上
|化学賞
|
下村脩 （しもむら・おさむ）
米ボストン大学名誉教授（受賞時）
業績：「緑色蛍光タンパク質（GFP）」の発見・開発
|2002
|化学賞
|
田中耕一 （たなか・こういち）
島津製作所フェロー（受賞時）
業績：生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発
|物理学賞
|
小柴昌俊 （こしば・まさとし）
東京大学名誉教授（受賞時）
業績：岐阜県に建設された素粒子観測装置、カミオカンデで素粒子ニュートリノを世界で初めて観測
|2001
|化学賞
|
野依良治 （のより・りょうじ）
名古屋大学理学部教授（受賞時）
業績：ルテニウム錯体触媒による不斉合成反応の研究
|2000
|化学賞
|
白川英樹 （しらかわ・ひでき）
筑波大学名誉教授（受賞時）
業績：電気を通すプラスチック、ポリアセチレンの発見
|1994
|文学賞
|
大江健三郎 （おおえ・けんざぶろう）
作家
業績：『個人的な体験』（1964）などの作品を通じ、現実と神話が密接に凝縮された想像の世界をつくりだし、現代における人間の様相を衝撃的に描いた
|1987
|医学・生理学賞
|
利根川進 （とねがわ・すすむ）
米マサチューセッツ工科大学教授（受賞時）
業績：「抗体の多様性生成の遺伝的原理」の発見
|1981
|化学賞
|
福井謙一 （ふくい・けんいち）
京都大学工学部教授（受賞時）
業績：化学反応と分子の電子状態に関する「フロンティア電子理論」を樹立
|1974
|平和賞
|
佐藤栄作 （さとう・えいさく）
元首相
業績：非核三原則を提唱するなど太平洋地域の平和に貢献
|1973
|物理学賞
|
江崎玲於奈（えさき・れおな）
米IBMワトソン研究所主任研究員（受賞時）
業績：半導体におけるトンネル現象の実験的発見
|1968
|文学賞
|
川端康成 （かわばた・やすなり）
作家
業績：代表作『伊豆の踊子』（1927）や『雪国』（1935-1937）を通じ、微細な感受性をもって日本人の心の神髄を表現した
|1965
|物理学賞
|
朝永振一郎 （ともなが・しんいちろう）
東京教育大学教授（受賞時）
業績：水素原子のスペクトルの観測データと予測値のずれの解決に超多時間理論が有効であると考え、これを発展させた「繰り込み理論」を完成
|1949
|物理学賞
|
湯川秀樹 （ゆかわ・ひでき）
京都大学理学部教授（受賞時）
業績：原子核の陽子と中性子を結びつける粒子、中間子の実在を理論的に予言した
バナー写真：記者会見するノーベル医学生理学賞に選ばれた大隅良典東京工業大栄誉教授＝2016年10月3日、東京都目黒区（時事）