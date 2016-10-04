2016年のノーベル医学生理学賞は、細胞が自ら持っているタンパク質を分解してリサイクルする「オートファジー（自食作用）」の仕組みを解明した大隅良典（おおすみ・よしのり）東京工業大学栄誉教授（71）に贈られることが決まった。

選考にあたったスウェーデンのカロリンスカ研究所は「オートファジーの作用がうまく機能しなくなると、老化による病気や糖尿病、それにがんなどにつながることが分かり、新しい治療法の開発に向けた研究が進められている」と説明。大隅氏の業績が「この分野の研究を新たな段階に導いた」と高く評価した。

日本人（外国籍含む）のノーベル賞受賞は25人目。14年の物理学賞（青色発光ダイオードを開発した赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏）、15年の医学生理学賞（寄生虫による感染症の治療薬を開発した大村智氏）、物理学賞（素粒子ニュートリノの振動を発見した梶田隆章氏）に続き3年連続となった。

酵母の実験で、原因の遺伝子突き止める

生き物の身体を構成する細胞の中身は、日々入れ替わっている。オートファジー（自食作用）は不要物などを分解し、リサイクルしながら生命活動を維持する細胞内の働き。1960年代にこのメカニズムは発見されていたが、詳細は解明されていなかった。

大隅氏は東京大学助教授だった1988年、酵母を栄養不足の飢餓状態にして経過を見る実験で、液胞と呼ばれる小器官でオートファジーの過程が起こっていることを顕微鏡で観察。その後、飢餓状態にしてもオートファジーを起こさない酵母と正常な酵母を比較することで、93年にオートファジーを起こす遺伝子を突き止めた。

大隅氏は45年、福岡県生まれ。東京大学教養学部卒業後、米ロックフェラー大研究員などを経て、88年東京大学教養学部助教授に。基礎生物学研究所（愛知県）、総合研究大学院大学などで教授を歴任。2014年に東京工業大学の栄誉教授となった。

ガートナー国際賞（15年）など、これまでも内外で多くの受賞歴がある。大隅氏は受賞が決まった10月3日夜、東京工業大学で記者会見し、「いろいろな賞を受けたが、（ノーベル賞は）格別な重さを感じている」「基礎的な研究で受賞できたのは、この上なく幸せなこと」と喜びを語った。

日本のノーベル賞受賞者は25人に

今回の受賞決定で、湯川秀樹氏（1949年物理学賞）から連なる日本のノーベル賞受賞者（外国籍含む）は総計25人となった。内訳は物理学賞11人、化学賞7人、医学・生理学賞4人、文学賞2人、平和賞1人。

日本人のノーベル賞受賞者

受賞年 賞 氏名、業績 2015 物理学賞 梶田隆章（かじた・たかあき）

東京大学宇宙線研究所所長

業績：素粒子ニュートリノの振動を発見した功績 医学・生理学賞 大村智（おおむら・さとし）

北里大学特別栄誉教授

業績：寄生虫による感染症の治療薬開発に貢献 2014 物理学賞 赤崎勇（あかさき・いさむ）

名城大学教授、名古屋大学名誉教授

業績：青色発光ダイオード（LED）の開発に貢献 天野浩（あまの・ひろし）

名古屋大学教授

業績：同上 中村修二（なかむら・しゅうじ）＝米国籍

米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授

業績：同上 2012 医学・生理学賞 山中伸弥（やまなか・しんや）

京都大学iPS細胞研究所長・教授（受賞時）

業績：さまざまな組織の細胞になる能力がある「人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）」を開発 2010 化学賞 根岸英一 （ねぎし・えいいち）

米パデュー大学特別教授（受賞時）

業績：「有機合成におけるパラジウム触媒を用いたクロスカップリング」に成功 鈴木章 （すずき・あきら）

北海道大学名誉教授（受賞時）

業績：同上 2008 物理学賞 南部陽一郎 （なんぶ・よういちろう）＝米国籍

米シカゴ大学名誉教授

業績：「自発的対称性の破れ」の発見 小林誠 （こばやし・まこと）

高エネルギー加速器研究機構名誉教授（受賞時）

業績：「CP対称性の破れ」を理論的に説明した「小林・益川理論」を提唱 益川敏英 （ますかわ・としひで）

京都大学名誉教授（受賞時）

業績：同上 化学賞 下村脩 （しもむら・おさむ）

米ボストン大学名誉教授（受賞時）

業績：「緑色蛍光タンパク質（GFP）」の発見・開発 2002 化学賞 田中耕一 （たなか・こういち）

島津製作所フェロー（受賞時）

業績：生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発 物理学賞 小柴昌俊 （こしば・まさとし）

東京大学名誉教授（受賞時）

業績：岐阜県に建設された素粒子観測装置、カミオカンデで素粒子ニュートリノを世界で初めて観測 2001 化学賞 野依良治 （のより・りょうじ）

名古屋大学理学部教授（受賞時）

業績：ルテニウム錯体触媒による不斉合成反応の研究 2000 化学賞 白川英樹 （しらかわ・ひでき）

筑波大学名誉教授（受賞時）

業績：電気を通すプラスチック、ポリアセチレンの発見 1994 文学賞 大江健三郎 （おおえ・けんざぶろう）

作家

業績：『個人的な体験』（1964）などの作品を通じ、現実と神話が密接に凝縮された想像の世界をつくりだし、現代における人間の様相を衝撃的に描いた 1987 医学・生理学賞 利根川進 （とねがわ・すすむ）

米マサチューセッツ工科大学教授（受賞時）

業績：「抗体の多様性生成の遺伝的原理」の発見 1981 化学賞 福井謙一 （ふくい・けんいち）

京都大学工学部教授（受賞時）

業績：化学反応と分子の電子状態に関する「フロンティア電子理論」を樹立 1974 平和賞 佐藤栄作 （さとう・えいさく）

元首相

業績：非核三原則を提唱するなど太平洋地域の平和に貢献 1973 物理学賞 江崎玲於奈（えさき・れおな）

米IBMワトソン研究所主任研究員（受賞時）

業績：半導体におけるトンネル現象の実験的発見 1968 文学賞 川端康成 （かわばた・やすなり）

作家

業績：代表作『伊豆の踊子』（1927）や『雪国』（1935-1937）を通じ、微細な感受性をもって日本人の心の神髄を表現した 1965 物理学賞 朝永振一郎 （ともなが・しんいちろう）

東京教育大学教授（受賞時）

業績：水素原子のスペクトルの観測データと予測値のずれの解決に超多時間理論が有効であると考え、これを発展させた「繰り込み理論」を完成 1949 物理学賞 湯川秀樹 （ゆかわ・ひでき）

京都大学理学部教授（受賞時）

業績：原子核の陽子と中性子を結びつける粒子、中間子の実在を理論的に予言した

バナー写真：記者会見するノーベル医学生理学賞に選ばれた大隅良典東京工業大栄誉教授＝2016年10月3日、東京都目黒区（時事）