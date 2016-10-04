Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2016 году стал Осуми Ёсинори (71 год), почётный профессор Токийского технологического института, за открытие механизмов аутофагии, то есть процессов, при которых клетки расщепляют и утилизируют собственные белки.
Шведский Каролинский институт, выбирающий лауреатов в области физиологии и медицины, высоко оценил работы учёного, указав, что он обнаружил, как дисфункция аутофагии связана с болезнями старения, диабетом и раком, и ведёт исследовательскую работу по созданию новых способов лечения. Достижения Осуми Ёсинори вывели исследования в этой области на новый уровень.
Количество японцев, удостоенных Нобелевской премии (включая имеющих иностранное гражданство), выросло до 25 человек. В 2014 году за открытие эффективного голубого светодиода Нобелевскую премию по физике получили трое учёных японского происхождения: почётный профессор Акасаки Исаму, профессор Амано Хироси из Университета Нагоя и профессор Накамура Сюдзи из Университета Калифорнии, Санта-Барбара. В 2015 году за открытие нейтринных осцилляций профессор Кадзита Такааки получил премию по физике, и профессор Омура Сатоси был награждён Нобелевской премией по физиологии и медицине за вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами. Таким образом, японцы получают Нобелевскую премию уже три года подряд.
Эксперименты с дрожжами и выделение генов, участвующих в аутофагии
Состав клеток, из которых состоят живые организмы, постоянно меняется. Аутофагия (самопоедание) – это работа клеток по расщеплению и утилизации ненужных соединений для поддержания жизнедеятельности. Эти механизмы были открыты в 1960-е годы, но они долгое время оставались малоизученными.
Осуми Ёсинори в 1988 году, когда он был доцентом Токийского университета, в ходе эксперимента по изучению процессов, происходящих в дрожжах в условиях недостаточного питания, наблюдал через микроскоп аутофагию в вакуолях клеток дрожжей. Потом он сравнивал клетки, в которых в условиях голодания не происходила аутофагия, с нормальными клетками, и в 1993 году выделил гены, которые участвуют в процессах аутофагии.
Осуми Ёсинори родился в преф. Фукуока в 1945 г. Окончил факультет искусств и наук Токийского университета, работал исследователем в Рокфеллеровском университете, с 1988 года стал доцентом факультета искусств и наук Токийского университета. Работал в различных исследовательских и образовательных учреждениях, в том числе в Институте общей биологии (преф. Тиба), Университете перспективных исследований. В 2014 г. стал почётным профессором Токийского технологического института.
Он уже получал различные награды как в Японии, так и за её пределами, в том числе Международную премию Гайрднера. 3 октября 2016 г., когда стало известно о присуждении ему Нобелевской премии, в Токийском технологическом институте была организована пресс-конференция, во время которой он выразил свою радость в связи с получением за фундаментальные исследования настолько важной в научном мире премии.
25 японцев, удостоенных Нобелевской премии
Начиная с Юкавы Хидэки, получившего Нобелевскую премию по физике в 1949 году, общее количество японцев (включая имеющих иностранное гражданство) выросло до 25 человек. Получено 11 премий по физике, семь – по химии, четыре по физиологии и медицине, две по литературе и одна премия мира.
|Год
|Категория
|Имя и заслуги, отмеченные премией
|2016
|Физиология и медицина
|
Осуми Ёсинори
Почётный профессор Токийского технологического института
За открытие механизмов аутофагии.
|2015
|Физика
|
Кадзита Такааки
Директор Института исследований космического излучения Токийского университета
За открытие нейтриных осцилляций.
|Физиология и медицина
|
Омура Сатоси
Почётный профессор Университета Китасато
За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами.
|2014
|Физика
|
Акасаки Исаму
Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя
За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|
Амано Хироси
Профессор Университета Нагоя
За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|
Накамура Сюдзи
Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара
За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|2012
|Физиология и медицина
|
Яманака Синъя
Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото
За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов.
|2010
|Химия
|
Нэгиси Эйити
Профессор Университета Пердью (США)
За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
|
Судзуки Акира
Заслуженный профессор Университета Хоккайдо
За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
|2008
|Физика
|
Намбу Ёитиро
Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)
За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике.
|
Кобаяси Макото
Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)
За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
|
Масукава Тосихидэ
Почётный профессор Университета Киото
За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
|Химия
|
Симомура Осаму
Почётный профессор Бостонского университета (США)
За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP.
|2002
|Химия
|
Танака Коити
Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»
За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул.
|Физика
|
Косиба Масатоси
Почётный профессор Токийского университета
Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу.
|2001
|Химия
|
Ноёри Рёдзи
Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя
За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора.
|2000
|Химия
|
Сиракава Хидэки
Почётный профессор Университета Цукуба
За открытие проводимости в полимерах.
|1994
|Литература
|
Оэ Кэндзабуро
Писатель
В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек.
|1987
|Физиология и медицина
|
Тонэгава Сусуму
Профессор Массачусетского технологического института (США)
За открытие генетического принципа образования разнообразия антител.
|1981
|Химия
|
Фукуи Кэнъити
Профессор Университета Киото
За разработку теории протекания химических реакций.
|1974
|Мир
|
Сато Эйсаку
Бывший премьер-министр
За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов.
|1973
|Физика
|
Эсаки Рэона
Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)
За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках.
|1968
|Литература
|
Кавабата Ясунари
Писатель
Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие.
|1965
|Физика
|
Томонага Синъитиро
Профессор Педагогического университета Токио
За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц.
|1949
|Физика
|
Юкава Хидэки
Профессор факультета естественных наук Университета Киото
За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.
Фотография к заголовку: Осуми Ёсинори, почётный профессор Токийского технологического института, во время пресс-конференции, проведенной в связи с награждением его Нобелевской премией по физиологии и медицине, 3 октября 2016 г. (© Jiji)(Статья на японском языке опубликована 4 октября 2016 г.)