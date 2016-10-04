Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2016 году стал Осуми Ёсинори (71 год), почётный профессор Токийского технологического института, за открытие механизмов аутофагии, то есть процессов, при которых клетки расщепляют и утилизируют собственные белки.

Шведский Каролинский институт, выбирающий лауреатов в области физиологии и медицины, высоко оценил работы учёного, указав, что он обнаружил, как дисфункция аутофагии связана с болезнями старения, диабетом и раком, и ведёт исследовательскую работу по созданию новых способов лечения. Достижения Осуми Ёсинори вывели исследования в этой области на новый уровень.

Количество японцев, удостоенных Нобелевской премии (включая имеющих иностранное гражданство), выросло до 25 человек. В 2014 году за открытие эффективного голубого светодиода Нобелевскую премию по физике получили трое учёных японского происхождения: почётный профессор Акасаки Исаму, профессор Амано Хироси из Университета Нагоя и профессор Накамура Сюдзи из Университета Калифорнии, Санта-Барбара. В 2015 году за открытие нейтринных осцилляций профессор Кадзита Такааки получил премию по физике, и профессор Омура Сатоси был награждён Нобелевской премией по физиологии и медицине за вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами. Таким образом, японцы получают Нобелевскую премию уже три года подряд.

Эксперименты с дрожжами и выделение генов, участвующих в аутофагии

Состав клеток, из которых состоят живые организмы, постоянно меняется. Аутофагия (самопоедание) – это работа клеток по расщеплению и утилизации ненужных соединений для поддержания жизнедеятельности. Эти механизмы были открыты в 1960-е годы, но они долгое время оставались малоизученными.

Осуми Ёсинори в 1988 году, когда он был доцентом Токийского университета, в ходе эксперимента по изучению процессов, происходящих в дрожжах в условиях недостаточного питания, наблюдал через микроскоп аутофагию в вакуолях клеток дрожжей. Потом он сравнивал клетки, в которых в условиях голодания не происходила аутофагия, с нормальными клетками, и в 1993 году выделил гены, которые участвуют в процессах аутофагии.

Осуми Ёсинори родился в преф. Фукуока в 1945 г. Окончил факультет искусств и наук Токийского университета, работал исследователем в Рокфеллеровском университете, с 1988 года стал доцентом факультета искусств и наук Токийского университета. Работал в различных исследовательских и образовательных учреждениях, в том числе в Институте общей биологии (преф. Тиба), Университете перспективных исследований. В 2014 г. стал почётным профессором Токийского технологического института.

Он уже получал различные награды как в Японии, так и за её пределами, в том числе Международную премию Гайрднера. 3 октября 2016 г., когда стало известно о присуждении ему Нобелевской премии, в Токийском технологическом институте была организована пресс-конференция, во время которой он выразил свою радость в связи с получением за фундаментальные исследования настолько важной в научном мире премии.

25 японцев, удостоенных Нобелевской премии

Начиная с Юкавы Хидэки, получившего Нобелевскую премию по физике в 1949 году, общее количество японцев (включая имеющих иностранное гражданство) выросло до 25 человек. Получено 11 премий по физике, семь – по химии, четыре по физиологии и медицине, две по литературе и одна премия мира.

Год Категория Имя и заслуги, отмеченные премией 2016 Физиология и медицина Осуми Ёсинори

Почётный профессор Токийского технологического института

За открытие механизмов аутофагии. 2015 Физика Кадзита Такааки

Директор Института исследований космического излучения Токийского университета

За открытие нейтриных осцилляций. Физиология и медицина Омура Сатоси

Почётный профессор Университета Китасато

За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами. 2014 Физика Акасаки Исаму

Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED). Амано Хироси

Профессор Университета Нагоя

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED). Накамура Сюдзи

Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED). 2012 Физиология и медицина Яманака Синъя

Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото

За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов. 2010 Химия Нэгиси Эйити

Профессор Университета Пердью (США)

За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений. Судзуки Акира

Заслуженный профессор Университета Хоккайдо

За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений. 2008 Физика Намбу Ёитиро

Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)

За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике. Кобаяси Макото

Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)

За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы. Масукава Тосихидэ

Почётный профессор Университета Киото

За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы. Химия Симомура Осаму

Почётный профессор Бостонского университета (США)

За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP. 2002 Химия Танака Коити

Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»

За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул. Физика Косиба Масатоси

Почётный профессор Токийского университета

Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу. 2001 Химия Ноёри Рёдзи

Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя

За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора. 2000 Химия Сиракава Хидэки

Почётный профессор Университета Цукуба

За открытие проводимости в полимерах. 1994 Литература Оэ Кэндзабуро

Писатель

В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек. 1987 Физиология и медицина Тонэгава Сусуму

Профессор Массачусетского технологического института (США)

За открытие генетического принципа образования разнообразия антител. 1981 Химия Фукуи Кэнъити

Профессор Университета Киото

За разработку теории протекания химических реакций. 1974 Мир Сато Эйсаку

Бывший премьер-министр

За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов. 1973 Физика Эсаки Рэона

Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)

За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках. 1968 Литература Кавабата Ясунари

Писатель

Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие. 1965 Физика Томонага Синъитиро

Профессор Педагогического университета Токио

За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц. 1949 Физика Юкава Хидэки

Профессор факультета естественных наук Университета Киото

За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.

Фотография к заголовку: Осуми Ёсинори, почётный профессор Токийского технологического института, во время пресс-конференции, проведенной в связи с награждением его Нобелевской премией по физиологии и медицине, 3 октября 2016 г. (© Jiji)

(Статья на японском языке опубликована 4 октября 2016 г.)