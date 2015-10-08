Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена учёным из Японии, Ирландии и Китая. За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами, премией награждены почётный профессор Университета Китасато Омура Сатоси, почётный исследователь Университета Дрю (США) Уильям Кэмпбелл и ведущий исследователь Китайской академии китайской медицины Ту Юю.

В 2014 году за открытие эффективного голубого светодиода Нобелевскую премию по физике получили трое учёных японского происхождения: почётный профессор Акасаки Исаму и профессор Амано Хироси из Университета Нагоя, и Накамура Сюдзи из Университета Калифорнии, Санта-Барбара. Профессор Омура Сатоси стал двадцать третьим японцем, удостоенным этой премии.

Лекарство для сотен миллионов людей

С 1970-х годов Омура Сатоси собирал образцы бактерий, обитающих в почве в различных местах, и занимался их селекцией и культивированием. Долгое время он исследовал возможности практического применения веществ, производимых бактериями, пока у бактерии, найденной в почве в преф. Сидзуока, не обнаружилось биологически активное вещество авермектин, которое применимо для уничтожения вредоносных организмов. Команда крупной американской фармацевтической компании Merck, в которую входил Уильям Кэмпбелл, разработала производное от авермектина вещество ивермектин, которое оказалось чрезвычайно эффективным при «речной слепоте» (онхоцеркозе)(*1), «слоновой болезни» (элефантиаз)(*2), и других болезнях, вызываемых паразитами.

Благодаря бесплатному распространению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ивермектина в Африке и других регионах до 300 миллионов человек избегают опасности заболевания такими болезнями. Фонд Нобеля охарактеризовал работу учёных как «неизмеримый вклад в благо человечества».

«Всю работу сделали микробы»

Омура Сатоси родился в 1935 году в преф. Яманаси. После окончания Университета Яманаси он преподавал в вечерней школе и одновременно получал магистерскую степень в аспирантуре Токийского университета естественных наук. Преподавал в Университете Яманаси, с 1965 года работал в Институте Китасато, а после учёбы в Уэслианском университете (США) в 1975 г. стал профессором Университета Китасато. С 1990 по 2008 гг. возглавлял Институт Китасато.

Он удостоен ряда призов, в том числе премии Гарднера (2014). Во время пресс-конференции, состоявшейся в Университете Китасато 5 октября после того, как стало известно о присуждении премии, профессор Омура сказал: «Я сам не сделал ничего особенного, всю работу делали микробы».

Японцы, удостоенные Нобелевских премий

Начиная с Юкавы Хидэки, получившего Нобелевскую премию по физике в 1949 году, общее количество японцев (включая имеющих иностранное гражданство) выросло до 23 человек. Получено 10 премий по физике, семь – по химии, три по физиологии и медицине, две по литературе и одна премия мира.

Год Категория Имя и заслуги, отмеченные премией 2014 Физика Акасаки Исаму Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED). Амано Хироси Профессор Университета НагояЗа вклад в разработку голубых светодиодов (LED). Накамура Сюдзи Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED). 2012 Физиология и медицина Яманака Синъя Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото

За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов. 2010 Химия Нэгиси Эйити Профессор Университета Пердью (США)

За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений. Судзуки Акира Заслуженный профессор Университета Хоккайдо

За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений. 2008 Физика Намбу Ёитиро Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)

За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике. Кобаяси Макото Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)

За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы. Масукава Тосихидэ Почётный профессор Университета Киото

За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы. Химия Симомура Осаму Почётный профессор Бостонского университета (США)

За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP. 2002 Химия Танака Коити Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»

За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул. Физика Косиба Масатоси Почётный профессор Токийского университета

Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу. 2001 Химия Ноёри Рёдзи Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя

За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора. 2000 Химия Сиракава Хидэки Почётный профессор Университета Цукуба

За открытие проводимости в полимерах. 1994 Литература Оэ Кэндзабуро Писатель

В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек. 1987 Физиология и медицина Тонэгава Сусуму Профессор Массачусетского технологического института (США)

За открытие генетического принципа образования разнообразия антител. 1981 Химия Фукуи Кэнъити Профессор Университета Киото

За разработку теории протекания химических реакций. 1974 Мир Сато Эйсаку Бывший премьер-министр

За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов. 1973 Физика Эсаки Рэона Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)

За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках. 1968 Литература Кавабата Ясунари Писатель

Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие. 1965 Физика Томонага Синъитиро Профессор Педагогического университета Токио

За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц. 1949 Физика Юкава Хидэки Профессор факультета естественных наук Университета Киото

За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.

Фотография к заголовку: Омура Сатоси, почётный профессор Университета Китасато, после публикации результатов Нобелевского комитета 5 октября 2015 г. (© Jiji)

(Статья на японском языке опубликована 6 октября 2015 г.)