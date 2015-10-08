Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена учёным из Японии, Ирландии и Китая. За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами, премией награждены почётный профессор Университета Китасато Омура Сатоси, почётный исследователь Университета Дрю (США) Уильям Кэмпбелл и ведущий исследователь Китайской академии китайской медицины Ту Юю.
В 2014 году за открытие эффективного голубого светодиода Нобелевскую премию по физике получили трое учёных японского происхождения: почётный профессор Акасаки Исаму и профессор Амано Хироси из Университета Нагоя, и Накамура Сюдзи из Университета Калифорнии, Санта-Барбара. Профессор Омура Сатоси стал двадцать третьим японцем, удостоенным этой премии.
Лекарство для сотен миллионов людей
С 1970-х годов Омура Сатоси собирал образцы бактерий, обитающих в почве в различных местах, и занимался их селекцией и культивированием. Долгое время он исследовал возможности практического применения веществ, производимых бактериями, пока у бактерии, найденной в почве в преф. Сидзуока, не обнаружилось биологически активное вещество авермектин, которое применимо для уничтожения вредоносных организмов. Команда крупной американской фармацевтической компании Merck, в которую входил Уильям Кэмпбелл, разработала производное от авермектина вещество ивермектин, которое оказалось чрезвычайно эффективным при «речной слепоте» (онхоцеркозе)(*1), «слоновой болезни» (элефантиаз)(*2), и других болезнях, вызываемых паразитами.
Благодаря бесплатному распространению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ивермектина в Африке и других регионах до 300 миллионов человек избегают опасности заболевания такими болезнями. Фонд Нобеля охарактеризовал работу учёных как «неизмеримый вклад в благо человечества».
«Всю работу сделали микробы»
Омура Сатоси родился в 1935 году в преф. Яманаси. После окончания Университета Яманаси он преподавал в вечерней школе и одновременно получал магистерскую степень в аспирантуре Токийского университета естественных наук. Преподавал в Университете Яманаси, с 1965 года работал в Институте Китасато, а после учёбы в Уэслианском университете (США) в 1975 г. стал профессором Университета Китасато. С 1990 по 2008 гг. возглавлял Институт Китасато.
Он удостоен ряда призов, в том числе премии Гарднера (2014). Во время пресс-конференции, состоявшейся в Университете Китасато 5 октября после того, как стало известно о присуждении премии, профессор Омура сказал: «Я сам не сделал ничего особенного, всю работу делали микробы».
Японцы, удостоенные Нобелевских премий
Начиная с Юкавы Хидэки, получившего Нобелевскую премию по физике в 1949 году, общее количество японцев (включая имеющих иностранное гражданство) выросло до 23 человек. Получено 10 премий по физике, семь – по химии, три по физиологии и медицине, две по литературе и одна премия мира.
|Год
|Категория
|Имя и заслуги, отмеченные премией
|2014
|Физика
|
Акасаки Исаму Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя
За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|Амано Хироси Профессор Университета НагояЗа вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|
Накамура Сюдзи Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара
За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|2012
|Физиология и медицина
|
Яманака Синъя Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото
За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов.
|2010
|Химия
|
Нэгиси Эйити Профессор Университета Пердью (США)
За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
|
Судзуки Акира Заслуженный профессор Университета Хоккайдо
За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
|2008
|Физика
|
Намбу Ёитиро Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)
За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике.
|
Кобаяси Макото Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)
За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
|
Масукава Тосихидэ Почётный профессор Университета Киото
За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
|Химия
|
Симомура Осаму Почётный профессор Бостонского университета (США)
За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP.
|2002
|Химия
|
Танака Коити Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»
За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул.
|Физика
|
Косиба Масатоси Почётный профессор Токийского университета
Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу.
|2001
|Химия
|
Ноёри Рёдзи Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя
За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора.
|2000
|Химия
|
Сиракава Хидэки Почётный профессор Университета Цукуба
За открытие проводимости в полимерах.
|1994
|Литература
|
Оэ Кэндзабуро Писатель
В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек.
|1987
|Физиология и медицина
|
Тонэгава Сусуму Профессор Массачусетского технологического института (США)
За открытие генетического принципа образования разнообразия антител.
|1981
|Химия
|
Фукуи Кэнъити Профессор Университета Киото
За разработку теории протекания химических реакций.
|1974
|Мир
|
Сато Эйсаку Бывший премьер-министр
За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов.
|1973
|Физика
|
Эсаки Рэона Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)
За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках.
|1968
|Литература
|
Кавабата Ясунари Писатель
Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие.
|1965
|Физика
|
Томонага Синъитиро Профессор Педагогического университета Токио
За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц.
|1949
|Физика
|
Юкава Хидэки Профессор факультета естественных наук Университета Киото
За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.
Фотография к заголовку: Омура Сатоси, почётный профессор Университета Китасато, после публикации результатов Нобелевского комитета 5 октября 2015 г. (© Jiji)
(Статья на японском языке опубликована 6 октября 2015 г.)
(*1) ^ Онхоцеркоз – гельминтоз, вызываемый гельминтом Onchocerca volvulus, который переносят мошки, обитающие у берегов рек. Болезнь распространена в Западной и Центральной Африке, встречается в Центральной и Южной Америке. Возможна потеря зрения до 20% заразившихся.
(*2) ^ Элефантиаз – увеличение размеров какой-либо части тела вследствие поражения паразитической нематодой Brugia malayi. Этой болезнью страдает около 100 миллионов человек, живущих в тропическом и субтропическом поясе.