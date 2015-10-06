El premio Nobel de Medicina y Fisiología de 2015 ha sido concedido al profesor honorario de la Universidad Kitasato Ōmura Satoshi, de 80 años de edad, junto al investigador emérito de la Universidad Drew William C. Campbell, nacido en Irlanda y de 85 años de edad, por el desarrollo de una medicina para las enfermedades parasitarias provocadas por nematodos. Comparten el galardón con la investigadora de la medicina tradicional china Youyou Tu, de 84 años de edad.

Es el segundo año consecutivo que un japonés recibe el premio Nobel después de que en 2014 el premio Nobel de Física fuese otorgado a los inventores del diodo emisor de luz (LED) azul, el profesor de la Universidad Meijō Akasaki Isamu, el profesor de la Universidad de Nagoya Amano Hiroshi y el profesor de la Universidad de California, Santa Barbara, Nakamura Shūji. El profesor Ōmura es el vigésimo tercer japonés que recibe un Nobel (incluyendo a aquellos nacidos en Japón que posteriormente recibieron otra nacionalidad).

Un antibiótico a partir de microorganismos del suelo que ayuda a 300 millones de personas cada año

Desde la década de 1970 el profesor Ōmura ha tomado muestras de terreno de varios lugares para separar y cultivar los microorganismos que encontraba en ellas, y ha analizado las sustancias químicas que estos producían con el fin de investigar sus posibles beneficios. Un nuevo tipo de bacteria obtenida en una de las muestras que tomó en la prefectura de Shizuoka fue la clave para descubrir la avermectina, un antibiótico eficaz para eliminar a los nematodos (gusanos). Esto le permitió desarrollar junto a la empresa farmacéutica Merck el medicamento ivermectina que ha demostrado ser eficaz contra enfermedades parasitarias propias de los países tropicales como la oncocercosis(*1) o la filariasis linfática (elefantiasis)(*2).

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año la distribución gratuita de la ivermectina salva de estas enfermedades a alrededor de 300 millones de personas. La Fundación Nobel ha destacado que este descubrimiento ha sido “una aportación inconmensurable para la humanidad”.

Profesor de una escuela nocturna de bachiller y estudiante de posgrado

Ōmura Satoshi nació en 1935 en la prefectura de Yamanashi. Después de graduarse en la Universidad de Yamanashi, logró terminar una maestría en la Universidad de Ciencias de Tokio mientras trabajaba como profesor en una escuela nocturna de bachiller. Tras una temporada como profesor asistente en la Universidad de Yamanashi, en 1965 es aceptado en el centro de investigación Kitasato. Años más tarde pasa una temporada en la Universidad de Wesleyan, en los Estados Unidos, y en 1975 es contratado como profesor en la Universidad Kitasato. Entre 1990 y 2008 ha sido director del centro de investigación de Kitasato.

Ha sido premiado por su trabajo en numerosas ocasiones, siendo uno de sus últimos galardones el Premio Internacional Canadá Gairdner por su contribución a la salud global. La elección del profesor Ōmura para el Nobel de Medicina fue hecha pública el 5 de octubre. En una rueda de prensa en la Universidad Kitasato afirmó mientras mostraba su satisfacción modestamente que “no he hecho más que tomar prestado el poder que tienen los microorganismos, sencillamente”.

La lista de premios Nobel japoneses ya cuenta con 23 miembros

Con este nuevo galardón, son ya 23 los japoneses (incluyendo a aquellos nacionalizados posteriormente en otros países) premiados desde que Yukawa Hideki recibiese el Nobel de Física en 1949. Son 10 premios Nobel de Física, 7 de Química, 3 de Medicina, 2 de Literatura y 1 de la Paz.

Lista de anteriores premios Nobel de Japón

Año Categoría Nombre y Actividad 2014 Física Akasaki Isamu Profesor de la Universidad Meijō y profesor emérito de la Universidad de Nagoya

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul. Amano Hiroshi Profesor de la Universidad de Nagoya

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul. Nakamura Shūji

Profesor de la Universidad de California, Santa Barbara

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul. 2012 Fisiología y Medicina Yamanaka Shin’ya

Profesor del Centro de Investigación y Aplicación de Células iPS (CiRA) de la Universidad de Kioto

Por desarrollar células madre pluripotentes inducidas (iPS) que pueden convertirse en células de distintos órganos. 2010 Química Negishi Eiichi

Profesor en la Universidad Purdue, Estados Unidos

Por lograr desarrollar reacciones químicas con catalizadores de paladio para crear compuestos químicos sofisticados. Suzuki Akira

Profesor emérito de la Universidad de Hokkaidō

Por lograr desarrollar reacciones químicas con catalizadores de paladio para crear compuestos químicos sofisticados. 2008 Física Nanbu Yōichirō Profesor Emérito de la Universidad de Chicago, Estados Unidos (Nacionalidad estadounidense)

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza. Kobayashi Makoto

Profesor emérito de la Organización para la Investigación de los Aceleradores de Altas Energías (KEK)

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza. Gracias a su trabajo La Violación CP en la teoría renormalizada de la interacción débil pudieron teorizar la matriz Cabibbo-Kobayashi-Masukawa. Masukawa Toshihide

Profesor emérito de la Universidad de Kioto

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza. Gracias a su trabajo La Violación CP en la teoría renormalizada de la interacción débil pudieron teorizar la matriz Cabibbo-Kobayashi-Masukawa. Química Shimomura Osamu

Profesor emérito de la Universidad de Boston, Estados Unidos

Por el descubrimiento y desarrollo de la proteína verde fluorescente (GFP). 2002 Química Tanaka Kōichi

Beca en el Laboratorio de Investigación Central de Shimazu Corp.

Por el desarrollo de métodos de identificación y de análisis estructural de macromoléculas biológicas. Física Koshiba Masatoshi

Profesor emérito de la Universidad de Tokio

Detectó por primera vez las partículas elementales llamadas neutrinos en el observatorio de partículas de Kamiokande, construído en Gifu. 2001 Química Noyori Ryōji Profesor de la facultad de Ciencias de la Universidad de Nagoya

Por el estudio de las reacciones de las síntesis asimétricas utilizando complejos de rutenio como catalizadores. 2000 Química Shirakawa Hideki

Profesor emérito de la Universidad de Tsukuba

Por el descubrimiento del plástico y el poliacetileno como polímeros conductores de electricidad. 1994 Literatura Ōe Kenzaburō

Escritor

Por crear con fuerza poética un mundo imaginario en el que la vida y el mito se unen para formar un panorama desconcertante de la situación del ser humano en la actualidad. Entre sus obras destaca Una cuestión personal (1964). 1987 Fisiología y Medicina Tonegawa Susumu

Profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos.

Por descubrir el principio genético para la producción de la diversidad de anticuerpos. 1981 Química Fukui Ken’ichi Profesor en la Universidad de Kioto

Por establecer una teoría de las fronteras orbitales moleculares en las reacciones químicas y en las estructuras electrónicas. 1974 Paz Satō Eisaku

Ex primer ministro

Por su contribución para la paz de la región pacífica con la firme declaración de tres principios antinucleares. 1973 Física Esaki Reona Investigador principal en el Centro de Investigación Watson de IBM, en Estados Unidos

Por el descubrimiento empírico del efecto túnel del electrón. 1968 Literatura Kawabata Yasunari

Escritor

Por su obra que, rica en ideas y llena del espíritu de la libertad y la búsqueda de la verdad, ha logrado tener una gran influencia en nuestra era. Entre sus obras destaca La bailarina de Izu(1927) y País de nieve (1935-1937). 1965 Física Tomonaga Shi’ichirō

Profesor en la Universidad de Magisterio de Tokio.

Por lograr resolver el problema de la divergencia previsto en los datos observados en un átomo de hidrógeno, lo que le permitió formular la teoría de la renormalización. 1949 Física Yukawa Hideki

Profesor de la facultad de Ciencias de la Universidad de Kioto.

Por la formulación de la hipótesis de los mesones, basada en trabajos teóricos sobre fuerzas nucleares.

Fotografía del encabezado: el profesor emérito de la Universidad Kitasato Ōmura Satoshi muestra su alegría tras recibir el premio Nobel de Medicina, el 5 de octubre de 2015 en la Universidad Kitasato situada en el distrito de Minato, en Tokio. (Jiji)