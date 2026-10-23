El Museo Nacional de Historia y Folclore de Japón (Rekihaku), situado en Sakura, en la prefectura de Chiba, acoge hasta el 29 de noviembre la exposición temporal “Los ainu y las exposiciones: 150 años de experiencias”. A través de cerca de 200 piezas, la muestra ofrece un amplio recorrido por la trayectoria de la cultura ainu, desde la artesanía de comienzos de la era Meiji hasta las actuaciones de danza de la Exposición Universal de Osaka-Kansai de 2025.

Expresar la cultura en primera persona

Los ainu son un pueblo indígena de las regiones septentrionales del archipiélago japonés y de las zonas circundantes, en particular de Hokkaidō. A partir de una profunda espiritualidad que atribuye un alma (kamui) a todo cuanto existe, han desarrollado unas artes escénicas y una artesanía propias. Su cultura, arraigada en la convivencia con la naturaleza, ha seguido despertando interés en las exposiciones celebradas dentro y fuera de Japón desde el inicio de la era moderna. Una colaboración entre el Museo Nacional de Historia y Folclore de Japón (Rekihaku) y el Museo Nacional Ainu, ubicado en Upopoy (un espacio simbólico para la armonía étnica), en el municipio de Shiraoi, en Hokkaidō, ofrece una nueva muestra sobre este pueblo. La exposición explora cómo se han representado a sí mismos los ainu a lo largo de los últimos 150 años en el escenario de las exposiciones internacionales.

Artesanía ainu de los últimos años del shogunato. (Colección del Museo Conmemorativo de Matsuura Takeshirō)

Postales de la Exposición de Colonización de 1912. (Colección del Museo Nacional Ainu)

Entre las piezas que más llaman la atención figuran los trajes tradicionales, tejidos minuciosamente con fibras de corteza de árbol. Destacan sus bordados de motivos geométricos, que encierran plegarias para ahuyentar el mal. También son imprescindibles las tallas tradicionales en madera, entre las que se encuentran piezas de hace más de 150 años declaradas por el Estado bienes culturales de importancia. Estas obras de exquisita factura artesanal se presentaron en exposiciones de la era moderna y cautivaron al público por la belleza de sus diseños.

A principios del siglo XX los ainu también tuvieron oportunidades de acudir a exposiciones dentro y fuera de Japón para mostrar sus formas de vida. Los documentos de la época describen con detalle tanto el sufrimiento que les causaba verse expuestos a miradas de curiosidad como las amistades que forjaron, más allá de toda frontera, con los habitantes de los lugares que visitaron.

Tras la Segunda Guerra Mundial los propios protagonistas ainu intensificaron la difusión de su cultura, y las actuaciones escénicas se consolidaron como forma de expresión desde la Exposición Universal de Osaka de 1970 hasta la Exposición Universal de Osaka-Kansai de 2025. La muestra reúne imágenes de sus danzas y testimonios grabados de los participantes, y pone el foco en quienes hoy transmiten esta cultura tradicional a las generaciones futuras.

Indumentaria utilizada por participantes en la Exposición de Colonización de 1912. (Colección del Museo Municipal de Matsumoto)

Bandeja de un maestro artesano galardonada con la medalla de bronce en la Exposición de Colonización Conmemorativa de Meiji de 1913. (Obra de Kaizawa Utorentoku, colección particular)

Diorama presentado en la Gran Exposición del Desarrollo de Hokkaidō de 1950. (Colección del Museo Nacional Ainu)

Brocado de Santan, pieza presuntamente presentada en la Gran Exposición del Desarrollo de Hokkaidō de 1950. (Obra de Batchelor Yaeko, colección de la Escuela Primaria Rikkyō, en depósito en el Museo Nacional Ainu)

Espacio expositivo con imágenes de las actuaciones en la Exposición Universal de Osaka-Kansai de 2025, elementos escénicos y otros materiales.

Los ainu y las exposiciones: 150 años de experiencias

Fechas: del 6 de octubre al 29 de noviembre de 2026

del 6 de octubre al 29 de noviembre de 2026 Lugar: salas de exposiciones temporales A y B del Museo Nacional de Historia y Folclore de Japón (Jōnaichō 117, Sakura, prefectura de Chiba)

salas de exposiciones temporales A y B del Museo Nacional de Historia y Folclore de Japón (Jōnaichō 117, Sakura, prefectura de Chiba) Horario: de 9:30 a 16:30 (último acceso a las 16:00)

de 9:30 a 16:30 (último acceso a las 16:00) Cerrado los lunes (si es festivo, el siguiente día laborable)

Entrada: general, 1.500 yenes; estudiantes universitarios, 800 yenes

* Más información en la página web oficial

Reportaje, texto y fotografías: Departamento Editorial de nippon.com.