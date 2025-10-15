En 2025, Sakaguchi Shimon fue uno de los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo relacionado con el sistema inmunitario, y Kitagawa Susumu también formó parte del grupo reconocido con el Premio Nobel de Física por el desarrollo de nuevos materiales prometedores.

Dos científicos japoneses recibieron sendos Premios Nobel en octubre de 2025. El 6 de octubre Sakaguchi Shimon, de la universidad de Osaka, fue uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina, por el descubrimiento de los linfocitos T reguladores que suprimen las respuestas inmunológicas innecesarias. Dos días después, Kitagawa Susumu, de la Universidad de Kioto, fue uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Química por el desarrollo de materiales denominados “armazones metal-orgánicos” (MOF, por sus siglas en inglés), que se podrían utilizar para separar y almacenar, por ejemplo, gases de efecto invernadero y sustancias dañinas, y podrían contribuir en la lucha contra los problemas medioambientales del planeta.

Son ya 31 los japoneses que han recibido a lo largo de la Historia el galardón en las áreas de ciencias, literatura y paz. El último que fue premiado por su trabajo en Fisiología o Medicina, hasta este año, había sido Honjo Tasuku, en 2018, y el más reciente en Química fue Yoshino Akira, en 2019.

Los premios Nobel de Japón

2026 Química

Soai Kensō

Profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio.

Por su trabajo en el “descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”.

2025 Química

Kitagawa Susumu

Profesor distinguido de la Universidad de Kioto.

Por su trabajo en el “desarrollo de armazones metal-orgánicos”.

2025 Fisiología o Medicina

Sakaguchi Shimon

Profesor especialmente designado de la universidad de Osaka.

Por sus “descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica”.

2024 Paz

Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y de Hidrógeno (Nihon Hidankyō)

Por sus esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares y por demostrar con el testimonio de los supervivientes que las armas nucleares no deben volver a utilizarse jamás.

2021 Física

Syukuro Manabe (Manabe Shukurō)

Meteorólogo principal en el programa de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Princeton.

Por sus contribuciones revolucionarias para descifrar complejos desarrollos climáticos como el calentamiento global.

2019 Química

Yoshino Akira

Miembro emérito del Instituto de Investigación Asahi Kasei y profesor de la Universidad Meijō.

Por el desarrollo de las baterías de iones de litio.

2018 Fisiología o Medicina

Honjo Tasuku

Profesor distinguido de la Universidad de Kioto.

Por el descubrimiento de la terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa.

2017 Literatura

Kazuo Ishiguro

Ciudadano británico, escritor.

Quien, en unas novelas con una gran fuerza emocional, ha revelado el abismo bajo nuestra sensación ilusoria de conexión con el mundo.

2016 Fisiología o Medicina

Ōsumi Yoshinori

Profesor emérito del Instituto Tecnológico de Tokio.

Por sus innovadores descubrimientos sobre los mecanismos de la autofagia, el proceso por el que las células se deterioran y reciclan sus propias proteínas.

2015 Física

Kajita Takaaki

Director del Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio.

Por su contribución al descubrimiento de la oscilación de las partículas elementales conocidas como neutrinos, demostrando así que tienen masa.

2015 Fisiología o Medicina

Ōmura Satoshi

Distinguido profesor emérito de la Universidad Kitasato.

Por sus hallazgos en torno a una nueva terapia para las enfermedades parasitarias provocadas por nematodos.

2014 Física

Akasaki Isamu

Profesor de la Universidad Meijō y profesor emérito de la Universidad de Nagoya.

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul.

Amano Hiroshi

Profesor de la Universidad de Nagoya.

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul.

Nakamura Shūji

Profesor de la Universidad de California, Santa Barbara.

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul.

2012 Fisiología y Medicina

Yamanaka Shin’ya

Profesor del Centro de Investigación y Aplicación de Células iPS (CiRA) de la Universidad de Kioto.

Por desarrollar células madre pluripotentes inducidas (iPS) que pueden convertirse en células de distintos órganos.

2010 Química

Negishi Eiichi

Profesor en la Universidad Purdue, Estados Unidos.

Por lograr desarrollar reacciones químicas con catalizadores de paladio para crear compuestos químicos sofisticados.

Suzuki Akira

Profesor emérito de la Universidad de Hokkaidō.

Por lograr desarrollar reacciones químicas con catalizadores de paladio para crear compuestos químicos sofisticados.

2008 Física

Nanbu Yōichirō

Profesor Emérito de la Universidad de Chicago, Estados Unidos (Nacionalidad estadounidense).

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza.

Kobayashi Makoto

Profesor emérito de la Organización para la Investigación de los Aceleradores de Altas Energías (KEK).

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza. Gracias a su trabajo La Violación CP en la teoría renormalizada de la interacción débil pudieron teorizar la matriz Cabibbo-Kobayashi-Masukawa.

Masukawa Toshihide

Profesor emérito de la Universidad de Kioto.

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza. Gracias a su trabajo La Violación CP en la teoría renormalizada de la interacción débil pudieron teorizar la matriz Cabibbo-Kobayashi-Masukawa.

2008 Química

Shimomura Osamu

Profesor emérito de la Universidad de Boston, Estados Unidos.

Por el descubrimiento y desarrollo de la proteína verde fluorescente (GFP).

2002 Química

Tanaka Kōichi

Beca en el Laboratorio de Investigación Central de Shimazu Corp.

Por el desarrollo de métodos de identificación y de análisis estructural de macromoléculas biológicas.

2002 Física

Koshiba Masatoshi

Profesor emérito de la Universidad de Tokio.

Detectó por primera vez las partículas elementales llamadas neutrinos en el observatorio de partículas de Kamiokande, construído en Gifu.

2001 Química

Noyori Ryōji

Profesor de la facultad de Ciencias de la Universidad de Nagoya.

Por el estudio de las reacciones de las síntesis asimétricas utilizando complejos de rutenio como catalizadores.

2000 Química

Shirakawa Hideki

Profesor emérito de la Universidad de Tsukuba.

Por el descubrimiento del plástico y el poliacetileno como polímeros conductores de electricidad.

1994 Literatura

Ōe Kenzaburō

Escritor.

Por crear con fuerza poética un mundo imaginario en el que la vida y el mito se unen para formar un panorama desconcertante de la situación del ser humano en la actualidad. Entre sus obras destaca Una cuestión personal (1964).

1987 Fisiología y Medicina

Tonegawa Susumu

Profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos.

Por descubrir el principio genético para la producción de la diversidad de anticuerpos.

1981 Química

Fukui Ken’ichi

Profesor en la Universidad de Kioto.

Por establecer una teoría de las fronteras orbitales moleculares en las reacciones químicas y en las estructuras electrónicas.

1974 Paz

Satō Eisaku

Ex primer ministro.

Por su contribución para la paz de la región pacífica con la firme declaración de tres principios antinucleares.

1973 Física

Esaki Reona

Investigador principal en el Centro de Investigación Watson de IBM, en Estados Unidos.

Por el descubrimiento empírico del efecto túnel del electrón.

1968 Literatura

Kawabata Yasunari

Escritor.

Por su obra que, rica en ideas y llena del espíritu de la libertad y la búsqueda de la verdad, ha logrado tener una gran influencia en nuestra era. Entre sus obras destaca La bailarina de Izu (1927) y País de nieve (1935-1937).

1965 Física

Tomonaga Shin’ichirō

Profesor en la Universidad de Magisterio de Tokio.

Por lograr resolver el problema de la divergencia previsto en los datos observados en un átomo de hidrógeno, lo que le permitió formular la teoría de la renormalización.

1949 Física

Yukawa Hideki

Profesor de la facultad de Ciencias de la Universidad de Kioto.

Por la formulación de la hipótesis de los mesones, basada en trabajos teóricos sobre fuerzas nucleares.

Imagen del encabezado: Sakaguchi Shimon, a la izquierda, y Kitagawa Susumu, a la derecha, los profesores japoneses galardonados con el Premio Nobel en 2025. (© Jiji)