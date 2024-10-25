«Нет новым хибакуся!» Давайте оглянемся на деятельность, которую ведет под этим девизом 68 лет со времени основания в 1956 году Японская конфедерация объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы (известная под сокращенным японским названием «Нихон хиданкё», а также вспомним, что происходило в мире вокруг ядерного оружия.

Август 1945 года. На города Хиросима и Нагасаки сброшены атомные бомбы

Атомный гриб бомбардировки Хиросимы. Снимок предположительно сделан по прошествии одного часа после сброса атомной бомбы с борта американского военного самолета из воздушного пространства у острова Курахаси южнее Хиросимы, префектура Хиросима (Jiji Press)

Март 1954 года. При испытательном взрыве Соединенными Штатами Америки водородной бомбы на атолле Бикини Маршалловых островов в южной части Тихого океана воздействию радиации подверглись 23 члена экипажа японского ярусного тунцелова «Фукурю-мару 5».

Август 1955 года. В Хиросиме состоялся Первый Всемирный съезд за запрещение атомной и водородной бомбы.

Август 1956 года. В Нагасаки состоялся Второй Всемирный съезд за запрещение атомной и водородной бомбы К нему было приурочено учредительное собрание Японской конфедерации объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы (Нихон хиданкё).

Второй Всемирный съезд за запрещение атомной и водородной бомбы, состоявшийся в городе Нагасаки (© «Киодо имиджиз»)

Апрель 1957 года. Вступил в силу Закон о медицинской помощи пострадавшим от атомной бомбардировки.

Октябрь 1966 года. Опубликовано заявление «Об особом характере ущерба от атомных бомбардировок и требование принятия «Закона о поддержке переживших атомные бомбардировки».

Сентябрь 1968 года. Вступил в силу Закон об особых мерах поддержки пострадавших от атомных бомбардировок.

Июль 1981 года. Начало движения «Народный суд» в целях судебного прояснения ответственности стран за войну.

Июнь 1982 года. Историческое выступление пострадавшего от атомной бомбардировки Нагасаки Ямагути Сэндзи «Нет новой Хиросиме, нет новому Нагасаки!» на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Ямагути Сэндзи выступает с фотографией собственных ран от атомной бомбардировки в штаб-квартире ООН (© «Киодо имиджиз»)

Июль 1995 года. Вступил в силу Закон о поддержке жертвам атомных бомбардировок, объединившего Закон о медицинской помощи пострадавшим от атомных бомбардировок и Закона об особых мерах поддержки пострадавшим от атомных бомбардировок.

Декабрь 1996 года. Внесение Атомного купола города Хиросимы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Атомный купол (© PIXTA)

Апрель 2003 года. Подан коллективный иск о признании пострадавшими от атомной бомбардировки.

Апрель-май 2005 года. В Нью-Йорке состоялась акция Нихон хиданкё (совместные действия делегации Нихон хиданкё и делегации «Сэйкё»).

Требующие ликвидировать ядерное оружие маршируют по улицам Нью-Йорка (© Reuters)

Апрель 2009 года. Президент США Барак Обама выступил в Праге с речью «За мир без ядерного оружия». В этом же году Обама был удостоен Нобелевской премии мира.

Президент США Барак Обама выступает с речью в Праге (© Reuters)

Апрель 2010 года. Вступил в силу Закон об оказании помощи страдающим от атомной болезни, предусматривающий финансирование помощи из соответствующего фонда лицам, проигравшим иски о признании жертвами атомной бомбардировки.

Май 2010 года. Представитель хибакуся Танигути Сумитэру, демонстрируя фотографию огромных ожогов от атомного взрыва, выступил с речью на Обзорной конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Представитель хибакуся Танигути Сумитэру (слева) выступает с речью в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (© Jiji Press)

Август 2015 года. По случаю 70-летней годовщины атомных бомбардировок опубликована Декларация Хиросимы и Нагасаки.

Апрель 2016 года. Начало проведения кампании по сбору подписей под требованием заключить договор о запрещении ядерного оружия.

Май 2016 года. Посетивший город Хиросима президент Соединенных Штатов Барак Обама встретился с представителем «Нихон хиданкё» Цубои Сунао.

Беседа и рукопожатие хибакуся Цубои Сунао (в середине справа) с президентом США Бараком Обамой (в середине слева) в Мемориальном парке мира города Хиросима, 27 мая 2016 г., город Хиросима, район Тюо (© Jiji Press)

Июль 2017 года. В Организации Объединенных Наций принят Закон о запрещении ядерного оружия.

Октябрь 2017 года. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) удостоена Нобелевской премии мира.

На церемонии вручения Нобелевской премии мира в декабре 2017 года с речью выступила проживающая в Канаде хибакуся Сэцуко Турлоу (справа) (Фото: Найджел Уолдрон/WireImage/Getty images)

На концерте в честь лауреатов Нобелевской премии мира на сцену вышли представитель исполкома «Нихон хиданкё» Танака Хитоми (третий справа в первом ряду) и заместитель генсека «Нихон хиданкё» Фудзимори Тосики (второй справа в первом ряду). В центре исполнительный директор ICAN Беатрис Фин, декабрь 2017 г., пригород Осло (© Reuters)

Октябрь 2019 года. Заместитель генсека Нихон хиданкё Фудзимори Тосики в штаб-квартире ООН вручил 10 517 872 подписи под требованием ликвидировать ядерное оружие, собранных в ходе Международной кампании хибакуся по сбору подписей.

11 октября 2019 г. в нью-йоркской штаб-квартире ООН хибакуся Фудзимори Тосики (третий слева) встретился для вручения собранных подписей с секретарем Первого комитета Генассамблеи ООН (по разоружению), постоянным представителем Боливии при ООН Сачей Льоренти (крайний слева) и Накамицу Идзуми, высоким представителем ООН по вопросам разоружения (вторая слева) (© Jiji Press)

Январь 2021 года. Вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия.

Октябрь 2021 года. Скончался президент Нихон хиданкё Цубои Сунао.

Май 2023 года. В городе Хиросима состоялся саммит «Большой семерки». Собравшиеся лидеры осмотрели Мемориальный музей мира.

Участники саммита «Большой семерки» возложили цветы к кенотафу со списками жертв атомной бомбардировки после осмотра Мемориального музея мира (Фото Стефана Руссо/WPA Pool/Getty Images)

Октябрь 2024 года. Нихон хиданкё присуждена Нобелевская премия мира.

Председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес на пресс-конференции по объявлению о присуждении премии мира демонстрирует символ «Нихон хиданкё» (© Reuters)

Фотография к заголовку: Плакат, поздравляющий Нихон Хиданкё с присуждением премии перед Нобелевским центром мира в Осло (Фотография: Стеффен Трампф/picture alliance via Getty Images)