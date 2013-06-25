Le mont Fuji est une montagne sacrée, origine de la culture spirituelle du Japon. Entrez dans le monde des esprits qui a envoûté le photographe Ohyama Yukio depuis 40 ans.

Ohyama Yukio a consacré sa vie à photographier le mont Fuji.

Il se fraye son chemin dans la mer d’arbres, il descend dans le cratère, il s’amuse dans la Grotte du vent.

Le mont Fuji tel que l’a vu celui qui en connaît le moindre recoin lui apparaît comme un lieu spirituel, béni de la nature.

Au bout de son voyage vers le sein matriciel du mont Fuji, Ohyama en est arrivé à croire aux esprits de la montagne qui vivent là :

« Le mont Fuji n’est pas simplement une belle montagne. C’est une montagne sacrée, où respirent tous les esprits du Japon ancien. Ici se trouve l’origine de l’animisme japonais. J’aimerais que les visiteurs étrangers qui viendront voir le Fuji ressente cette spiritualité. Car aucune autre forêt dans le monde ne possède la spiritualité de la mer d’arbres. Je ne peux pas m’empêcher de penser que sur le mont Fuji sont cachées des portes qui donnent sur un autre monde inconnu. »

Pour lire la version intégrale de l’interview de Ohyama Yukio, cliquez ici.

Yamanakako (Lac Yamanaka)

Shiraito no taki (Cascade du fil blanc)

Ôsawa Iwadoi

3ème station de la piste Subashiri

Forêt Aokigahara « Jukai » (Mer d’arbres)

Hiike (Étang glacé)

Mont Ômuro (situé au pied du mont Fuji)

Forêt Aokigahara « Jukai »

Akatsuka

Forêt Aokigahara « Jukai »

Motosu Fûketsu (Grotte du vent)

Goten niwa (Jardin du palais)

5ème station de la piste Subashiri

Le cratère vu du sommet

5ème station de la piste Subashiri

Mont Ômuro

2ème station de la piste Subashiri