يعتبر جبل فوجي مصدر وحي الثقافة الروحية اليابانية. أوياما يوكيؤ هو مصور أمضى حياته يصور المناظر المتعددة لجبل فوجي، فيما يلي سنعرض بعض صوره التي تبرز الجانب الروحاني لهذا الجبل

كرّس أوياما يوكيؤ حياته بأكملها لتصوير مناظر جبل فوجي المختلفة.

فهو خاض في أعماق غابته الكثيفة وغاص في قعر جحوره ومتع نفسه بعذوبة رياحه.

إن المناظر الخلابة التي صورها هذا الرجل الذي عرف كل زاوية من جبل فوجي ستجعلك تحس بروحانية هذا المكان الغني بالمظاهر الطبيعية الخلابة.

وكلما ذهبت إلى أعماق هذا الجبل ستحس بوجود أرواح حولك.

يقول أوياما: ”إن لم استطع رؤية أرواح وجنيات الغابة فعلى الأقل أتمنى أن أرى بعض الأشباح“.

تصفح المزيد من صور جبل فوجي على الرابط التالي: جبل فوجي بعدسة أوياما يوكيؤ (صور)