El Fuji es el monte sagrado que da origen a la cultura espiritual de Japón. Les presentamos una selección de la obra de Ōyama Yukio, el fotógrafo que ha dedicado casi cuarenta años de su vida a capturar el universo espiritual del monte Fuji.

Ōyama Yukio es un fotógrafo que ha dedicado su vida al monte Fuji. Ha recorrido sus vastos bosques, descendido hasta el mismo cráter y explorado los rincones más recónditos de sus laderas. Ese profundo conocimiento de la montaña le permite capturar en sus fotografías la esencia espiritual que emana de su espléndida naturaleza.

A fuerza de adentrarse más y más en el mundo del Fuji, Ōyama empezó a creer que realmente pueda haber espíritus que moran en la montaña. Según dice, le gustaría encontrarse con ellos.

▼Gente

Ōyama Yukio, el fotógrafo fascinado por el monte Fuji

▼Imágenes

[Diapositivas] El Monte Fuji de Ōyama Yukio

El lago Yamanaka

La catarata Shiraito

Ōsawa Iwadoi

La tercera estación del camino de Subashiri que lleva a la cima del volcán

Árboles de lava en el bosque de Aokigahara. Estas cavidades corresponden al tronco de árboles que antiguamente fueron incinerados por un torrente de lava.

El verde intenso de Kōriike

Un árbol caído en Ōmuroyama

El bosque de Aokigahara

Vista desde Akatsuka

Árboles del bosque de Aokigahara

La cueva de viento de Mototsu

Gotenniwa

La quinta estación del camino de Subashiri que lleva a la cima

El cráter visto desde la cima

La quinta estación del camino de Subashiri que lleva a la cima

Un árbol caído en Ōmuroyama

La segunda estación del camino de Subashiri que lleva a la cima