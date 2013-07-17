El Fuji es el monte sagrado que da origen a la cultura espiritual de Japón. Les presentamos una selección de la obra de Ōyama Yukio, el fotógrafo que ha dedicado casi cuarenta años de su vida a capturar el universo espiritual del monte Fuji.

Ōyama Yukio es un fotógrafo que ha dedicado su vida al monte Fuji. Ha recorrido sus vastos bosques, descendido hasta el mismo cráter y explorado los rincones más recónditos de sus laderas. Ese profundo conocimiento de la montaña le permite capturar en sus fotografías la esencia espiritual que emana de su espléndida naturaleza.

A fuerza de adentrarse más y más en el mundo del Fuji, Ōyama empezó a creer que realmente pueda haber espíritus que moran en la montaña. Según dice, le gustaría encontrarse con ellos.

▼Gente
Ōyama Yukio, el fotógrafo fascinado por el monte Fuji

▼Imágenes
[Diapositivas] El Monte Fuji de Ōyama Yukio

El lago Yamanaka
La catarata Shiraito
Ōsawa Iwadoi
La tercera estación del camino de Subashiri que lleva a la cima del volcán
Árboles de lava en el bosque de Aokigahara. Estas cavidades corresponden al tronco de árboles que antiguamente fueron incinerados por un torrente de lava.
El verde intenso de Kōriike
Un árbol caído en Ōmuroyama
El bosque de Aokigahara
Vista desde Akatsuka
Árboles del bosque de Aokigahara
La cueva de viento de Mototsu
Gotenniwa
La quinta estación del camino de Subashiri que lleva a la cima
El cráter visto desde la cima
La quinta estación del camino de Subashiri que lleva a la cima
Un árbol caído en Ōmuroyama
La segunda estación del camino de Subashiri que lleva a la cima
El Fuji visto desde el monte Akaishi de la cordillera de los Minami Alps (Alpes Septentrionales)