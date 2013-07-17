El Fuji es el monte sagrado que da origen a la cultura espiritual de Japón. Les presentamos una selección de la obra de Ōyama Yukio, el fotógrafo que ha dedicado casi cuarenta años de su vida a capturar el universo espiritual del monte Fuji.
Ōyama Yukio es un fotógrafo que ha dedicado su vida al monte Fuji. Ha recorrido sus vastos bosques, descendido hasta el mismo cráter y explorado los rincones más recónditos de sus laderas. Ese profundo conocimiento de la montaña le permite capturar en sus fotografías la esencia espiritual que emana de su espléndida naturaleza.
A fuerza de adentrarse más y más en el mundo del Fuji, Ōyama empezó a creer que realmente pueda haber espíritus que moran en la montaña. Según dice, le gustaría encontrarse con ellos.
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Ōyama Yukio, el fotógrafo fascinado por el monte Fuji