В Японии на улицах или в поездах на женских сумках можно часто увидеть брелоки в форме сердечка с изображением матери и ребёнка. Это так называемый «знак материнства», который сообщает окружающим, что женщина беременна. «Знак материнства» был введен Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения в 2006 году как часть всеобщей программы поддержки здоровья беременных женщин в качестве стандартного символа будущих матерей.

Молчаливая просьба поддержки

Плакат с информацией о «знаке материнства»

Ранние месяцы беременности, когда женское тело стремительно приспосабливается к растущим потребностям эмбриона, могут оказаться самым тяжёлым периодом. До появления явных внешних признаков беременности, гормональные скачки и физиологические изменения в женском организме иногда вызывают внезапные приступы утренней тошноты и другие явления, отрицательно влияющие на общее состояние матери. Министерство здравоохранения запустило программу «Знак материнства», чтобы обеспечить общественную поддержку беременным и поощрить людей внимательнее относиться к потребностям будущих матерей.

С момента создания знака прошло почти десять лет, однако национальные и региональные органы власти, частные организации постоянно работают над повышением его узнаваемость. Создаются разъясняющие плакаты, которые размещают на железнодорожных станциях, в ресторанах и других общественных местах. Значки, нагрудные карточки и другие аксессуары с изображением этого символа повсеместно выдаются будущим матерям, которые регистрируются на получение боси-тэтё (книжки состояния здоровья матери и ребёнка) в муниципальных управлениях . Их можно получить в некоторых поликлиниках и больницах, а также в группах будущих матерей.

И всё же, как показал опрос, проведенный одним из управлений при кабинете министров, несмотря на все эти усилия, до всеобщего узнавания «знака материнства»ещё далеко. Согласно данным опроса, лишь немногим больее 60% женщин знали о существовании этого знака, а среди мужчин – и вовсе менее половины. Иногда говорят, что эти результаты можно объяснить количеством сельского населения, которое меньше пользуется общественным транспортом и редко сталкивается со «знаком материнства».

Будущие матери используют знак по-разному. Обычно его крепят на сумочке. Многие женщины украшают его блёстками или подвешивают на декоративных ремешках. Кое-кто даже выбирает знаки с обращениями, например, с просьбой не курить рядом. Другие используют знак в зависимости от ситуации, и показывают только при необходимости.

«Знак материнства» не обязывает окружающих совершать те или иные действия, но побуждает выказывать участие – уступать места в транспорте, воздерживаться от курения и помогать, если нужно. Японские нормы поведения в обществе затрудняют прямое обращение к незнакомому лицу, а знак является пассивным способом контакта, при котором люди ведут себя в соответствии с ситуацией без излишних трений и стрессов.

Противоречия и непонимание

Можно было бы ожидать, что в такой стареющей стране как Япония, с очень низкой по мировым меркам рождаемостью, программа поддержки беременных женщин будет принята с энтузиазмом. Действительно, общее впечатление от появления этого знака в основном позитивное. Как показал один из неформальных онлайн-опросов, эта инициатива встретила поддержку у 87% респондентов, однако в сети можно встретить и ряд иных мнений.

«Знак материнства» с надписью «У меня внутри ребёнок»

Одним из распространённых поводов для критики является якобы пассивно-агрессивный характер знака: его использование часто воспринимается как своего рода эмоциональный шантаж, вынуждающий пассажиров уступать места в транспорте. В поезде многие стремятся сразу занять сидячее место, что неудивительно, учитывая печально известную давку и среднее время ежедневных поездок, составляющее почти час. Городские легенды о «фальшивых беременных», использующих знак для того, чтобы им уступали место, также разжигают недоверие. В конце концов, каждый сам решает, уступать ли место, и многие так и поступают, но, к сожалению, не все настолько доброжелательны. Некоторые женщины говорят, что порой им приходится сталкиваться со уничижительными комментариями или насмешливыми взглядами окружающих, когда кто-то уступает им место.

Другое возражение в отношении использования знака касается чрезмерно публичной демонстрации беременности. Среди японских женщин существует тенденция откладывать рождение ребёнка на более поздний период жизни, что для значительного числа людей часто подразумевает долгий и непростой режим поддержания фертильности. Некоторые критики «знака материнства» считают, что демонстрация знака не учитывает чувства таких женщин, а также тех, кто не способен к деторождению.

Впрочем, в конечном счёте дискуссии о «знаке материнства» помогают распространению знаний о нём и его использовании. Похоже, по мере того, как люди свыкнутся с этой программой, количество отрицательных мнений снизится. Активное продвижение знака организациями, подобными НКО «Химавари-но кай» («Общество подсолнуха», ссылка на японском языке) помогает распространению информации о «знаке материнства», привлекая к нему общественное внимание.

Учитывая проблемы, стоящие перед японскими женщинами, многие сторонники использования «знака материнства» уверены, что он может помочь женщинам переносить беременность спокойнее и сыграть важную роль в усилиях государства по повышению рождаемости. Его значение не столько в том, чтобы женщинам уступали место в транспорте – «знак материнства», вероятно, представляет наибольшую ценность в качестве символа общественной поддержки решения иметь ребёнка.

Фотография к заголовку: Аримура Харуко, Государственный министр по повышению роли женщин в обществе, рассказывает о «знаке материнства» на пресс-конференции 12 сентября 2014 г. © Jiji

(Статья на английском языке опубликована 14 ноября 2014 г.)