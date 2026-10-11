Начиная с переписи 2015 года регистрируется постоянное сокращение численности населения Японии. На фоне этой ситуации численность иностранного населения достигла рекордного уровня.
Сокращение численности населения наблюдается в 46 префектурах, за исключением Токио
Согласно окончательным данным национальной переписи населения 2025 года, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, население Японии (включая иностранцев) на 1 октября 2025 года составляло 122 972 528 человек, что на 3 173 571 человек меньше, чем по данным предыдущей переписи (2020 года). Перепись проводится каждые пять лет с 1920 года, и она третий раз подряд с 2015 года показала сокращение населения, причём это снижение на сегодняшний день было самым значительным. Темпы сокращения также увеличились с 0,7% в предыдущей переписи до 2,5%, что указывает на то, что сокращение численности населения становится устойчивой тенденцией.
В 46 префектурах, за исключением Токио, наблюдалось сокращение населения. В семи префектурах наблюдался переход от роста населения к снижению, включая префектуры Тиба, Канагава, Айти, Сига, Сайтама, Фукуока, Окинава.
Из общей численности населения 119 131 935 человек составляли японцы (96,9%), а 3 840 039 – иностранцы (3,1%), что является рекордным показателем. По сравнению с 2020 годом численность японского населения сократилась на 4 266 973 человека, в то время как численность иностранного населения увеличилась на 1 093 525 человек. По странам гражданства наибольшую долю составляли граждане Китая (24,0%), за ними следовали граждане Вьетнама (15,9%) и Южной и Северной Кореи (10,4%).
Материалы
- Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии: Обзор результатов Национальной переписи населения 2025 года (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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