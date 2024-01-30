Префектура Сайтама, граничащая с Токио на севере, заполнена спальными районами, но она известна также и крутыми живописными горами, и как центр популяризации культуры карликовых растений – бонсай.
Префектура Сайтама расположена в регионе Канто, к северу от Токио. На востоке префектуры, не имеющей выхода к морю, месность представляет собой множество городских и сельскохозяйственных районов, в тот момент, как запад состоит из горного и густо засаженного деревьями региона Титибу. Юго-восток префектуры, включая столицу Сайтаму, является частью Большого Токио, и многие жители ездят в мегаполис на работу и в школу.
Общие данные о префектуре Сайтама
- Основана в 1876 г. (бывшая часть провинции Мусаси)
- Столица: Сайтама
- Население: 7 345 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.).
- Площадь: 3798 км2
Популярные туристические достопримечательности Сайтамы включают город Кавагоэ с его историческими зданиями, напоминающими период Эдо (1603-1868), а также деревню бонсай в районе Кита города Сайтама. Титибу, часть национального парка Титибу-Тама-Каи, предлагает пешие походы и рафтинг. Здесь также находится обширное святилище Мицуминэ и проводится ночной праздник Титибу, на котором представлены искусно выполненные платформы и фейерверки.
Сайтама может похвастаться развитым производственным сектором, включающим автомобилестроение и электронику. Префектура также известна различной сельскохозяйственной и лесной продукцией. Традиционные ремёсла включают выращивание карликовых растений (бонсай) и хосокаваси, один из трёх видов японской бумаги ручной выделки, внесённых ЮНЕСКО в 2014 году в список Нематериального культурного наследия человечества.
Известные личности
- Сибусава Эйити (1840–1931): предприниматель эпохи Мэйдзи. Его изображение появилось на новой банкноте номиналом 10 000 йен.
- Ханава Хокиити (1746–1821): слепой учёный, вдохновивший Хелен Келлер.
- Огино Гинко (1851–1913): первая японская женщина-врач с лицензией, практикующая западную медицину.
Фотография к заголовку: Традиционные строения в старом городе Кавагоэ, Сайтама (© Pixta)