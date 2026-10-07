Кафе With Kamakura находится в необычном здании, созданном из деталей трёх традиционных сельских домов, которые перевезли сюда из другой части страны. Здесь сочетаются архитектурное наследие и местные блюда из сезонных продуктов.

Из Сиракава-го в Камакуру

Район вокруг станции Хасэ на линии Энодэн – место, где суровую историю Камакуры освещает искрящийся солнечный свет морского побережья. Здесь же находится кафе With Kamakura – уникальное здание, созданное из трёх 220-летних домов. Их разобрали в далёком заснеженном Сиракава-го, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, перевезли в Камакуру и собрали заново с сохранением принципов традиционного строительства – теперь уже под ярким солнцем района Сёнан.

Я решила пообедать в кафе с видом на зелёный сад, а затем посетить расположенное неподалёку популярное среди туристов синтоистское святилище Горё-дзиндзя, которое почти тысячу лет стоит на страже этого места. Приглашаю вас отправиться со мной на неспешную прогулку по Хасэ.

Новое очарование старых домов

Выйдя со станции Хасэ, я около пяти минут иду по узкой улочке вдоль линии Энодэн, затем попадаю в тихий жилой квартал и, дойдя до поворота, вижу высокую остроконечную светло-зелёную крышу. Её форма напоминает высокие остроконечные крыши в стиле гассё-дзукури в Сиракава-го, но здесь вместо соломы она покрыта медными листами, а с южной стороны есть окно. Это кафе With Kamakura.

Соломенные крыши не обладают достаточной огнестойкостью для использования в городской застройке. Кроме того, с годами стало меньше как мастеров, умеющих покрывать крыши соломой, так и самой соломы. Зато у здания есть нечто, что редко встречается в Сиракава-го, – деревянная терраса, выходящая в ухоженный сад.

Умиротворяющая зелень сада за окнами (© Кавагути Ёко)

Я раздвигаю занавески норэн и захожу в кафе. Помещение светлое и просторное, залитое естественным светом, льющимся в окна, за которыми виден зелёный сад. Массивные балки над головой молча свидетельствуют о том, что на протяжении 220 лет они держали на себе конструкции традиционных домов даже под тяжестью обильных зимних снегов. В углу, где находится дровяная печь, к потолку на пеньковых верёвках подвешена квадратная решётчатая рама. Что бы это могло быть?

Вкус местных продуктов

Я на время откладываю в сторону загадку подвешенной рамы и заказываю обед. В меню With Kamakura есть несколько аппетитных комплексных обедов, приготовленных из разнообразных сезонных продуктов региона Сёнан. Комплексное меню With Special Set Meal отличается разнообразием, а в качестве главного блюда можно выбрать гамбургер-стейк или лосося. В меню также входят небольшие закуски, такие как тушёные говяжьи сухожилия из мяса Хаяма, салат, рис и мисо-суп.

Комплексное меню With Special Set Meal – настоящее изобилие сезонных местных продуктов. Обед подают с 11:00 до 14:30 (© Кавагути Ёко)

Я заказываю вариант меню с лососем и приятно удивляюсь щедрой порции филе, которую мне приносят. Хрустящая кожица, приготовленная в стиле теппанъяки, аппетитно похрустывает, когда я касаюсь её палочками. Здесь аромат и текстура – ключевые составляющие вкуса. Дополнительную насыщенность умами придаёт соус из опалённого чёрного чеснока и грибов.

«Мы стремимся предлагать простые, но хорошо приготовленные блюда, раскрывая естественный вкус продуктов», – объясняет сотрудник кафе. Точный состав набора меняется в зависимости от времени года. После обеда здесь можно заказать кофе, а также десерты: морковный пирог с пряностями или торт-мороженое с маскарпоне.

Разгадка тайны

Здание With Kamakura создали около 1984 года, разобрав три традиционных дома в Сиракава-го, построенных в период Эдо (1603–1868), и собрав их заново в одно здание в Хасэ. Это стало возможным благодаря традиционным приёмам японского плотницкого дела. Части конструкции соединяются не гвоздями, а с помощью специально вырезанных пазов и выступов, которые точно подгоняются друг к другу. Поэтому конструкции можно разбирать, перевозить на большие расстояния, а затем снова собирать, словно огромный конструктор.

Внутри приятно, спокойно и просторно (© Кавагути Ёко)

Около 40 лет в этом реконструированном здании был ресторан. Затем здесь открылось кафе With Kamakura, которое обновило интерьер и привело в порядок сад. В кафе стремились создать пространство, гармонично сочетающее благородное очарование традиционной японской архитектуры с современным образом жизни.

«Мы шаг за шагом прошли этот путь, тщательно продумывая, как совместить особенности старого здания с современными удобствами и укрепить его слабые места, – говорит один из сотрудников. – Мы постарались сохранить массивные балки, характерные для домов в стиле гассё-дзукури, тепло дерева и общую атмосферу, но при этом пересмотрели обстановку и организацию пространства, чтобы современным посетителям здесь было комфортно».

Я также узнала, что квадратная подвесная рама, которая привлекла моё внимание, – это хидана. Обычно их располагали над очагом и крепили к ним пеньковую верёвку, на которую с помощью регулируемого крюка, называвшегося дзидзайкаги, подвешивали горшки. Рама над очагом не только задерживала случайные искры и угольки, но и использовалась для копчения рыбы и овощей, а также для сушки утвари.

Очаг был неотъемлемой частью повседневной жизни, его использовали не только для тепла, но и для приготовления пищи, копчения продуктов для длительного хранения и многого другого (© Кавагути Ёко)

Трогательно видеть современную дровяную печь под конструкцией, столь тесно связанной с бытом Сиракава-го двухвековой давности. Если вы посетите With Kamakura, обязательно обратите внимание на хидану, которая почти незаметна рядом с массивными балками.

Третий этаж, на который можно подняться по крутой лестнице, сдаётся в аренду для проведения мероприятий. В прошлом в домах в стиле гассё-дзукури треугольное пространство под крышей использовали для выращивания тутового шелкопряда. Шорох, производимый множеством шелкопрядов, поедающих листья шелковицы, часто сравнивали с шумом дождя. Поднявшись на третий этаж, попробуйте представить себе этот звук.

Вид с третьего этажа. Длинный светильник великолепно смотрится в этом пространстве с высоким потолком (© Кавагути Ёко)

Переулки Хасэ

После хорошего обеда я перехожу железнодорожные пути и отправляюсь к Горё-дзиндзя. Считается, что это популярное местное святилище было основано около 900 лет назад. В нём почитается Камакура Гонгоро Кагэмаса – бесстрашный воин, который первым освоил земли Камакуры. Местные жители с любовью называют святилище «Гонгоро-сама».

Линия Энодэн проходит прямо у тории – традиционных ворот при входе на территорию святилища. Редко можно увидеть, чтобы священная территория так близко соприкасалась с повседневной жизнью. Достаточно пройти по переулкам, перейти через небольшой железнодорожный переезд – и вы оказываетесь на подходе к храму.

Хидана, хранящая память о жизни в домах в стиле гассё-дзукури; терраса, утопающая в зелени; поезд, который едва не задевает тории. Переулки Хасэ, где эти образы накладываются друг на друга, в каждое время года выглядят по-новому. Наверное, прогулка по ним в разгар лета навеет далёкие воспоминания о долгих безмятежных каникулах в самые жаркие месяцы года.

With Kamakura

Адрес: 3-7 Sakanoshita, Kamakura, Kanagawa Prefecture

3-7 Sakanoshita, Kamakura, Kanagawa Prefecture Телефон: 0467-33-5521

0467-33-5521 Часы работы: 10:00–16:00 (последний заказ: блюда – 14:30, напитки – 15:30)

10:00–16:00 (последний заказ: блюда – 14:30, напитки – 15:30) Выходные: Уточняйте на официальном сайте

Уточняйте на официальном сайте Как добраться: 5 минут пешком от станции Хасэ линии Энодэн

5 минут пешком от станции Хасэ линии Энодэн Официальный сайт: https://with-project.jp/ (на японском языке)

Фотография к заголовку: Кафе With Kamakura, построенное из трёх традиционных домов, перевезённых из Сиракава-го в префектуре Гифу