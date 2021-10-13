Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

В 2021 году сразу два комплекса памятников были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – это «Острова Амами Осима, Токуносима, северная часть острова Окинава и остров Ириомотэ» и «Группа памятников периода Дзёмон на Хоккайдо и в северной части региона Тохоку». Таким образом, в Японии появились новые памятники природного и культурного наследия, и всего в стране теперь насчитывается 25 объектов Всемирного наследия.
Одновременная регистрация памятников на юге (Амами и Окинава) и на севере страны (Хоккайдо и северная часть Тохоку)
Учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провело онлайн-конференцию Комитета всемирного наследия в июле 2021 года и решило включить «Острова Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ», а также «Группу памятников периода Дзёмон на Хоккайдо и в северной части региона Тохоку» в список объектов Всемирного наследия. Амами Осима и Окинава должны были рассматривать в 2020 году, но заседание комитета было отложено на один год из-за пандемии нового коронавируса, поэтому два случая рассматривались одновременно.
Объекты Всемирного наследия «Острова Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ» расположены в самой южной и западной части страны. Архипелаг Рюкю, состоящий из четырёх островов, когда-то был частью Евразийского континента, а впоследствии отделился из-за древних движений земной коры. Здесь образовалась уникальная система с богатой природой, где можно видеть субтропические лавровые леса и мангровые леса. Здесь обитает 95 исчезающих видов, внесённых в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), в том числе кролики Амами на островах Амами Осима и Токуносима, окинавский пастушок на севере Окинавы и леопардовый кот ириомотэ на острове Ириомотэ. Регион оценивается как чрезвычайно важный для сохранения биоразнообразия.
В список Всемирного наследия вошёл также комплекс из 17 памятников на Хоккайдо и в префектурах Аомори, Иватэ и Акита, включая раскопки крупнейшего поселения периода Дзёмон Саннай-Маруяма (город Аомори), кромлех Оою («Каменные круги Акиты», г. Кадзуно) и другие объекты.
Период Дзёмон продолжался более 10 000 лет, с 13 000 лет до н. э. и до начала периода Яёи (III век до н.э. – III век н.э.), когда распространилось культивирование риса. В то время за пределами Японии люди устраивали оседлые поселения, занимаясь земледелием и скотоводством, а для культуры Дзёмон характерны охота, собирательство и рыбная ловля, люди создавали поселения из полуземлянок, у них были общие кладбища и ритуальные места. Поскольку памятники культуры с общими характеристиками, такими как строительство каменных кругов, сконцентрированы вокруг пролива Цугару, предполагается, что между поселениями были и торговые связи. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), консультативный орган ЮНЕСКО, заявил, что памятники показывают быт до-сельскохозяйственных поселений и сложную духовную культуру, а также демонстрируют определённый этап развития оседлого общества и его адаптацию к различным изменениям окружающей среды, рекомендовав их к регистрации.
Всемирное наследие имеет «значительную универсальную ценность», которую человечество должно разделять на основе «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия» (Конвенция о Всемирном наследии), принятой Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО в 1972 году. В список вносят после утверждения археологические объекты, ландшафтные, природные памятники и т. д.
В декабре 1993 года буддийские памятники в районе Хорюдзи (префектура Нара) и замок Химэдзи (префектура Хёго) впервые в Японии были зарегистрированы как объекты Всемирного культурного наследия. В этом году количество памятников Всемирного культурного наследия Японии увеличилось до 20, а природного наследия – до 5, в результате чего общее количество памятников Всемирного наследия в Японии достигло 25.
В настоящее время во всем мире зарегистрировано 1154 объекта Всемирного наследия (в том числе 897 объектов культурного наследия, 218 объектов природного наследия и 39 объектов смешанного наследия), в договоре участвует 194 стороны.
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии
|Объект
|Дата регистрации
|1
|Буддийские памятники в районе Хорюдзи (преф. Нара)
|Декабрь1993
|2
|Замок Химэдзи (преф. Хёго)
· [Фото] Замки Японии
|Декабрь1993
|3
|Остров Якусима (преф. Кагосима) *
|Декабрь 1993
|4
|Сираками-Санти (преф. Аомори, Акита) *
|Декабрь 1993
|5
|Историческое наследие древней столицы Киото (Киото, преф. Сига)
· [Панорама 360°] Храм Киёмидзу-дэра ночью и днём
|Декабрь 1994
|6
|Исторические деревни Сиракава-го и Гокаяма (преф. Гифу, Тояма)
· [Панорама 360°] Япония во Всемирном наследии: историческая деревня Сиракава-го
|Декабрь 1995
|7
|Мемориал мира в Хиросиме (преф. Хиросима)
· [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
· Хиросима как памятник жизни
· Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
· Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире
|Декабрь 1996
|8
|Святилище Ицукусима (преф. Хиросима)
· [Видео] Всемирное наследие — святилище Ицукусима (замедленная видеосъёмка)
|Декабрь 1996
|9
|Историческое наследие древней столицы Нара (преф. Нара)
· [Фото] Удивительные встречи с оленями в древней столице
· Святилище Касуга в древней столице: город Нара, божества и олени
· Нара и Камакура: Великие будды
|Декабрь 1998
|10
|Буддийские и синтоистские храмы Никко (преф. Тотиги)
· Ворота Ёмэймон в знаменитом святилище Никко Тосёгу открылись после реставрации
|Декабрь 1999
|11
|Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю (преф. Окинава)
|Декабрь 2000
|12
|Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)
|Июль 2004
|13
|Полуостров Сирэтоко (о. Хоккайдо) *
|Июль 2005
|14
|Серебряные рудники Ивами и культурный ландшафт (преф. Симанэ)
|Июнь 2007
|15
|Хираидзуми – храмы, сады и места археологических раскопок, представляющих буддизм Чистой Земли (преф. Иватэ)
· Всемирное наследие Японии: Золотой храм Тюсондзи в Хираидзуми
· [Видео] Всемирное наследие: Хираидзуми
|Июнь 2011
|16
|Острова Огасавара (округ Токио) *
|Июнь 2011
|17
|Гора Фудзи – объект поклонения и источник артистического вдохновения (преф. Яманаси, Сидзуока)
· Гора Фудзи
· Самое высокогорное святилище в Японии: Фудзисан Хонгу Сэнгэн-тайся
· [Фото] Гора Фудзи и Новогодние пожелания!
· Миниатюрные горы Фудзи в Токио
· Сон о Фудзи приносит счастье: японская традиция «первого сна в новом году»
· Гора Фудзи в истории японской культуры (1): Фудзи и искусство
|Июнь 2013
|18
|Шелкопрядильная фабрика Томиока и объекты, связанные с производством шёлка (преф. Гумма)
· Шелкопрядильная фабрика Томиока стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
|Июнь 2014
|19
|Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока)
· [Панорама 360°] Остров-призрак Гункандзима – руины, где ещё недавно бурлила жизнь
|Июль 2015
|20
|Архитектурное наследие Ле Корбюзье: выдающийся вклад в модернизм (Национальный музей западного искусства в Токио)
|Июль 2016
|21
|Остров Окиносима в Мунаката и связанные с ним места поклонения
|Июль 2016
|22
|Памятники «скрытого христианства» в Нагасаки и Амакуса
· Архипелаг Гото в Нагасаки и история «тайных христиан»
· Природная красота и старинные церкви островов Гото (видео)
|Июль 2018
|23
|Группа курганов Модзу-Фуруити: могильные холмы древней Японии
|Июль 2019
|24
|Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ (префектура Кагосима, префектура Окинава) *
|Июль 2021 г.
|25
|Археологические памятники Дзёмон на северо-востоке Хоккайдо (Хоккайдо, префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Акита)
|Июль 2021 г.
(* – природное наследие)
Фотография к заголовку: Поселение Саннай-Маруяма (Jiji Press)