Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

В 2021 году сразу два комплекса памятников были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – это «Острова Амами Осима, Токуносима, северная часть острова Окинава и остров Ириомотэ» и «Группа памятников периода Дзёмон на Хоккайдо и в северной части региона Тохоку». Таким образом, в Японии появились новые памятники природного и культурного наследия, и всего в стране теперь насчитывается 25 объектов Всемирного наследия.

Одновременная регистрация памятников на юге (Амами и Окинава) и на севере страны (Хоккайдо и северная часть Тохоку)

Учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провело онлайн-конференцию Комитета всемирного наследия в июле 2021 года и решило включить «Острова Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ», а также «Группу памятников периода Дзёмон на Хоккайдо и в северной части региона Тохоку» в список объектов Всемирного наследия. Амами Осима и Окинава должны были рассматривать в 2020 году, но заседание комитета было отложено на один год из-за пандемии нового коронавируса, поэтому два случая рассматривались одновременно.

Объекты Всемирного наследия «Острова Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ» расположены в самой южной и западной части страны. Архипелаг Рюкю, состоящий из четырёх островов, когда-то был частью Евразийского континента, а впоследствии отделился из-за древних движений земной коры. Здесь образовалась уникальная система с богатой природой, где можно видеть субтропические лавровые леса и мангровые леса. Здесь обитает 95 исчезающих видов, внесённых в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), в том числе кролики Амами на островах Амами Осима и Токуносима, окинавский пастушок на севере Окинавы и леопардовый кот ириомотэ на острове Ириомотэ. Регион оценивается как чрезвычайно важный для сохранения биоразнообразия.

Мангровые леса в бассейне реки Накама, остров Ириомотэ (фотография OCVB)
Мангровые леса в бассейне реки Накама, остров Ириомотэ (фотография OCVB)
Кролик Амами, окинавский пастушок (фото: OCVB_K.PVB), кот Ириомотэ (фото: OCVB)
Кролик Амами, окинавский пастушок (фото: OCVB_K.PVB), кот Ириомотэ (фото: OCVB)

В список Всемирного наследия вошёл также комплекс из 17 памятников на Хоккайдо и в префектурах Аомори, Иватэ и Акита, включая раскопки крупнейшего поселения периода Дзёмон Саннай-Маруяма (город Аомори), кромлех Оою («Каменные круги Акиты», г. Кадзуно) и другие объекты.

Период Дзёмон продолжался более 10 000 лет, с 13 000 лет до н. э. и до начала периода Яёи (III век до н.э. – III век н.э.), когда распространилось культивирование риса. В то время за пределами Японии люди устраивали оседлые поселения, занимаясь земледелием и скотоводством, а для культуры Дзёмон характерны охота, собирательство и рыбная ловля, люди создавали поселения из полуземлянок, у них были общие кладбища и ритуальные места. Поскольку памятники культуры с общими характеристиками, такими как строительство каменных кругов, сконцентрированы вокруг пролива Цугару, предполагается, что между поселениями были и торговые связи. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), консультативный орган ЮНЕСКО, заявил, что памятники показывают быт до-сельскохозяйственных поселений и сложную духовную культуру, а также демонстрируют определённый этап развития оседлого общества и его адаптацию к различным изменениям окружающей среды, рекомендовав их к регистрации.

Каменный крун Мандза, входящий в состав кромлехов Оою, памятников истории национального значения (фотография Jiji Press)
Каменный крун Мандза, входящий в состав кромлехов Оою, памятников истории национального значения (фотография Jiji Press)
Четыре кромлеха на памятнике Исэдотай в городе Китаакита, префектура Акита (фотография Jiji Press)
Четыре кромлеха на памятнике Исэдотай в городе Китаакита, префектура Акита (фотография Jiji Press)

Всемирное наследие имеет «значительную универсальную ценность», которую человечество должно разделять на основе «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия» (Конвенция о Всемирном наследии), принятой Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО в 1972 году. В список вносят после утверждения археологические объекты, ландшафтные, природные памятники и т. д.

В декабре 1993 года буддийские памятники в районе Хорюдзи (префектура Нара) и замок Химэдзи (префектура Хёго) впервые в Японии были зарегистрированы как объекты Всемирного культурного наследия. В этом году количество памятников Всемирного культурного наследия Японии увеличилось до 20, а природного наследия – до 5, в результате чего общее количество памятников Всемирного наследия в Японии достигло 25.

В настоящее время во всем мире зарегистрировано 1154 объекта Всемирного наследия (в том числе 897 объектов культурного наследия, 218 объектов природного наследия и 39 объектов смешанного наследия), в договоре участвует 194 стороны.

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

Объект Дата регистрации
1 Буддийские памятники в районе Хорюдзи (преф. Нара) Декабрь1993
2 Замок Химэдзи (преф. Хёго)
· [Фото] Замки Японии 		Декабрь1993
3 Остров Якусима (преф. Кагосима) * Декабрь 1993
4 Сираками-Санти (преф. Аомори, Акита) * Декабрь 1993
5 Историческое наследие древней столицы Киото (Киото, преф. Сига)
· [Панорама 360°] Храм Киёмидзу-дэра ночью и днём 		Декабрь 1994
6 Исторические деревни Сиракава-го и Гокаяма (преф. Гифу, Тояма)
· [Панорама 360°] Япония во Всемирном наследии: историческая деревня Сиракава-го 		Декабрь 1995
7 Мемориал мира в Хиросиме (преф. Хиросима)
· [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
· Хиросима как памятник жизни
· Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
· Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире 		Декабрь 1996
8 Святилище Ицукусима (преф. Хиросима)
· [Видео] Всемирное наследие — святилище Ицукусима (замедленная видеосъёмка) 		Декабрь 1996
9 Историческое наследие древней столицы Нара (преф. Нара)
· [Фото] Удивительные встречи с оленями в древней столице
· Святилище Касуга в древней столице: город Нара, божества и олени
· Нара и Камакура: Великие будды 		Декабрь 1998
10 Буддийские и синтоистские храмы Никко (преф. Тотиги)
· Ворота Ёмэймон в знаменитом святилище Никко Тосёгу открылись после реставрации 		Декабрь 1999
11 Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю (преф. Окинава) Декабрь 2000
12 Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ) Июль 2004
13 Полуостров Сирэтоко (о. Хоккайдо) * Июль 2005
14 Серебряные рудники Ивами и культурный ландшафт (преф. Симанэ) Июнь 2007
15 Хираидзуми – храмы, сады и места археологических раскопок, представляющих буддизм Чистой Земли (преф. Иватэ)
· Всемирное наследие Японии: Золотой храм Тюсондзи в Хираидзуми
· [Видео] Всемирное наследие: Хираидзуми 		Июнь 2011
16 Острова Огасавара (округ Токио) * Июнь 2011
17 Гора Фудзи – объект поклонения и источник артистического вдохновения (преф. Яманаси, Сидзуока)
· Гора Фудзи
· Самое высокогорное святилище в Японии: Фудзисан Хонгу Сэнгэн-тайся
· [Фото] Гора Фудзи и Новогодние пожелания!
· Миниатюрные горы Фудзи в Токио
· Сон о Фудзи приносит счастье: японская традиция «первого сна в новом году»
· Гора Фудзи в истории японской культуры (1): Фудзи и искусство 		Июнь 2013
18 Шелкопрядильная фабрика Томиока и объекты, связанные с производством шёлка (преф. Гумма)
· Шелкопрядильная фабрика Томиока стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО 		Июнь 2014
19 Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока)
· [Панорама 360°] Остров-призрак Гункандзима – руины, где ещё недавно бурлила жизнь 		Июль 2015
20 Архитектурное наследие Ле Корбюзье: выдающийся вклад в модернизм (Национальный музей западного искусства в Токио) Июль 2016
21 Остров Окиносима в Мунаката и связанные с ним места поклонения Июль 2016
22 Памятники «скрытого христианства» в Нагасаки и Амакуса
· Архипелаг Гото в Нагасаки и история «тайных христиан»
· Природная красота и старинные церкви островов Гото (видео) 		Июль 2018
23 Группа курганов Модзу-Фуруити: могильные холмы древней Японии Июль 2019
24 Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ (префектура Кагосима, префектура Окинава) * Июль 2021 г.
25 Археологические памятники Дзёмон на северо-востоке Хоккайдо (Хоккайдо, префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Акита) Июль 2021 г.

(* – природное наследие)

Фотография к заголовку: Поселение Саннай-Маруяма (Jiji Press)