«Ити Фудзи, ни така, сан насуби» — «Первый — Фудзи, второй — орёл, третий — баклажан». Это старинная японская поговорка о хацуюмэ — первом сне в новом году. Увидеть во сне гору Фудзи, орла или баклажан — счастливая примета, предвещающая хороший год.

Существует много версий того, почему именно эти три объекта приносят счастье. Согласно наиболее распространённому объяснению, это достопримечательности земли Суруга, которая находилась на территории современной префектуры Сидзуока. Оттуда родом был Токугава Иэясу, первый сёгун эпохи Эдо (1603-1868), и эта земля получила особенную известность благодаря ему. Там находится Фудзи — высочайшая гора Японии, на ней гнездятся орлы, и в этой земле выращивали баклажаны.

Другая версия того, почему в качестве счастливых примет упоминаются Фудзи, орёл и баклажан, такова: в поговорке перечислены «высокие» — либо буквально, либо в смысле цены — объекты земли Суруга. Фудзи — самая высокая гора, орлы высоко летают, а цены на местные отборные сорта баклажанов были заоблачными. Существует также предположение, что поговорка основана на игре слов. «Фудзи» напоминает слово фуси, «бессмертие». Слово така, «орёл», звучит так же, как и слово «высокий», обещая высокое положение в обществе, и насу может обозначать существительное «баклажан» или же глагол со значением «совершать», «достигать», «осуществлять».

Вещие сны, которые приносят удачу

Нет единого мнения, в какую ночь снится «первый сон». Наиболее традиционный и общепринятый вариант — это ночь со второго на третье января, но некоторые японцы считают, что это должна быть ночь после 1 января. Ещё больше запутывает тот факт, что в старину, когда в Японии использовался китайский лунный календарь, ночь, когда снится хацуюмэ, предшествовала первому дню года, Риссюн.

С хацуюмэ связан обычай класть под изголовье изображение «корабля сокровищ», такарабунэ, чтобы не увидеть неблагоприятные сны в эту ночь. «Корабль сокровищ» представляет собой судно традиционной для старой Японии формы, гружёное мешками риса, золотыми слитками и прочими ценностями, среди которых обычно восседают Семь богов счастья. Считалось, что изображение этого корабля может помочь увидеть счастливый сон в эту важную ночь. Кроме того, если плохой сон всё же приснился, от него можно избавиться, бросив картинку в реку.

В некоторых святилищах и сейчас продают изображения «корабля сокровищ» для «первого сна»

В период Эдо продавцы таких картинок ходили по городу с криками «Отакара, отакара!» — «Сокровища, сокровища!». Стихотворение-палиндром, которое читается одинаково в обоих направлениях, постепенно стало обычной частью таких картинок:

Ночь длинна,

После долгого сна

Все проснулись.

Слышны приятные звуки

Плеска волн о борт корабля Накаки ё но

Тоо но нэфури но

Мина мэсамэ

Наминори фунэ но

Ото но ёки кана なかきよの

とおのねふりの

みなめさめ

なみのりふねの

おとのよきかな

Иногда на картинках изображают иероглиф 獏 (баку), обозначающий мифическое животное, поедающее плохие сны и кошмары (традиционно его изображения напоминают тапиров, поэтому в японском языке позднее этим словом стали называть и реальное животное).

Несмотря на то, что значение «корабля сокровищ» почти забыто, традиция «первого сна» известна очень широко, и те японцы, которые просыпаются третьего (или второго) января, увидев во сне гору Фудзи, с надеждой ожидают счастливых событий от наступившего года.

(Фотография вверху страницы предоставлена пользователем FlickrКеном Шварцем)

Фотографии предоставлены:

«Корабль сокровищ»: Тономура Хидэцугу

Орёл: Derek A.

Баклажан: Кимура Такума