Деревня Сиракава-го особенно прекрасна зимой, когда ее дома, известные своими необычными крышами, покрываются тяжелым слоем снега. С 1995 г. историческая деревня Сиракава-го входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При помощи панорам и гигапиксельных изображений нам хотелось показать очарование зимних сельских пейзажей, столь родных сердцу многих японцев.

Деревня Сиракава-го находится на самом севере префектуры Гифу, возле протекающей у подножья горы Хакусан реки Сёгава. Сиракава-го — одно из немногих мест, где сохранилось множество домов в стиле гассё-дзукури. Архитектурный стиль гассё-дзукури называется так потому, что двускатные крыши домов, соединяющиеся под острым углом, напоминают руки, сложенные в молитве (гассё). В Сиракава-го можно полюбоваться красотой старинной японской деревни.

Горная местность, где расположена деревня Сиракава-го, известна сильными снегопадами, здесь выпадает до двух метров снега. Крутые скаты соломенных крыш домов гассё-дзукури как раз сделаны для того, чтобы снег не накапливался на крыше. Говорят, именно потому, что глубокие снега часто отрезали эти места от остального мира, превращая деревню в своеобразный «остров на суше», здесь смогла сформироваться и сохраниться своеобразная местная культура.

Деревня расположена в глубине гор, и пригодных для возделывания земель здесь немного, поэтому земледелие никогда не было сильно развито в этой местности, и в эпоху Эдо (1603-1868) в деревне процветали промыслы, которыми занимались в доме — шелководство, изготовление сырья для пороха. Чтобы использовать чердачное пространство дома как можно эффективнее, в домах устраивали помещения в три-четыре яруса.

В архитектурном стиле гассё-дзукури применяется редкая для соломенных крыш двускатная форма киридзума-дзукури, при которой крыша напоминает раскрытую книгу, поставленную корешком вверх. На торцах под крышей устроены окна, позволяющие пропускать в дом необходимые для шелководства воздух и свет.

Впервые деревней Сиракава-го заинтересовались за рубежом в 1935 году, когда известный немецкий архитектор Бруно Таут, живший тогда в Японии, посетил деревню и высоко оценил её архитектуру, написав: «Стиль гассё-дзукури рационален с архитектурной точки зрения и логичен».

Из-за начавшегося в 1957 г. строительства дамбы Миборо на реке Сёгава многим жителям пришлось покинуть свои дома у реки, и четыре посёлка, составлявшие часть деревни, были затоплены. Из-за суровых условий жизни некоторые посёлки опустели. Дома были распроданы и перевезены в большие города для использования в качестве дорогих ресторанов и т.п. Часть домов уничтожили пожары. В результате количество домов гассё-дзукури резко уменьшилось. Жители Огимати, самого большого из тех посёлков, которым посчастливилось избежать затопления после постройки дамбы, начали бороться за сохранение домов гассё-дзукури как культурного наследия. В 1971 году они создали «Общество сохранения природной среды посёлка Огимати деревни Сиракава-го», основным принципом которого стал отказ от продажи, сдачи в аренду и разрушения домов. Через пять лет, в 1976 году, посёлок вошёл в государственный Список районов охраны важных памятников традиционной архитектуры, а в 1995 году «Деревни гассё-дзукури Сиракава-го и Гокаяма» стали шестым японским памятником, вошедшим в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

О гигапиксельных фотографиях

При данной технологии в одном изображении сводится более 50, а иногда и более 1000 фотографий, сделанных цифровой камерой, и изображение состоит более чем из 1 миллиарда пикселей, отсюда и название. Фотографируемое пространство разбивается на десятки участков, каждый из которых снимается отдельно с одной и той же точки с большого расстояния при помощи телескопического объектива, в результате полученное изображение напоминает пейзаж, снятый с удалённой точки, но он может быть увеличен так, что будут видны малейшие детали.

Деревня Сиракава-го по-своему прекрасна в любое время года. Мы представляем снимки, сделанные в период зимнего освещения в феврале. В это время здесь собирается наибольшее количество туристов, желающих полюбоваться видами деревни, сияющей среди чистых горных снегов. Гигапиксельные изображения позволяют рассмотреть не только общий вид деревни, но и мельчайшие детали деревенского пейзажа. Фотографии, сделанные со смотровой площадки Сирояма, расположенной в горах над деревней, при общем рассмотрении вызывают ощущение спокойного сельского вида, но при подробном рассмотрении главной улицы заметно, что в деревне развлекается множество туристов.

Деревня Сиракава-го — это место, где бережно хранят прекрасную природу и традиционную архитектуру и вместе с тем стараются привлекать туристов и развивать эту местность. Надеемся, что через наши фотографии и вы почувствуете волшебную атмосферу деревни Сиракава-го.

Места съёмки

(1) Вечерний пейзаж со смотровой площадки Сирояма (гигапиксель)

(2) Храм Мёдзэндзи (гигапиксель)

(3) Окрестности храма Мёдзэндзи (панорама 360°)

(4) В доме семьи Вада (панорама 360°)

(5) Архитектурный заповедник домов гассё-дзукури (панорама 360°)

(6) Возле дома семьи Канда (панорама 360°)

Помощь в организации съёмки оказало Общество развития туризма Сиракава-го