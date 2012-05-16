「世界遺產白川鄉」的「合掌造」村落，在皚皚白雪中營造出獨特的景觀。勾起每一個日本人心中那淡淡鄉愁的田園風光，在銀裝素裹的冬日裏，呈現出別樣的美麗景象。攝影師採用360°全景圖片和十億像素級高清晰圖片，向讀者全方位展示白川鄉的魅力。

白川鄉位於岐阜縣最北部白山腳下的莊川岸邊。「合掌造（形如雙手合十般的屋頂結構）」屋頂的茅草屋民居錯落有致地連成一片，村落裏保留著傳統的日本田園風光，古樸而美麗。

白川鄉所在的山岳地區以日本屈指可數的大雪地帶而聞名，積雪可達2m之深。合掌造民居將茅草屋頂巧妙地設計成大坡度人字形結構，以避免暴雪堆積，壓垮房屋。儘管過去這裏常因大雪阻斷交通而成為「陸上孤島」，但人們也認為正是在這種隔絕於世的環境中，其獨特的文化才得以發展和保存。

由於地處山谷腹地，所以這裏的耕地面積狹小，在江戶時代，室內養蠶業和火藥原料生產等行業興盛起來。為了充分利用內部空間，於是朝著大型化的方向，人們開始將屋頂部分設計成為3－4樓的結構。

合掌造採用的是被一種稱作「切妻」的山形結構，形如一本打開來翻扣在桌上的書，這種形式在茅草屋頂中十分罕見。屋頂的開口部分設計有窗戶，屋頂內部用作養蠶的房間可藉此通風和採光。

在日本生活過多年的德國建築家Bruno Julius Florian Taut曾於1935年到訪白川鄉，稱合掌造民居「不僅符合建築學原理，也很符合生活邏輯」，對其給予了高度讚揚。白川鄉由此而名揚世界。

1957年，因建設御母衣大壩，莊川沿岸的許多合掌造民居不得不動遷，白川鄉的4個村落被水淹沒。此外，一些小村落居民集體搬離，有的合掌造民宅被轉賣給大都市的料亭（日本料理的高級餐廳），有的則因火災而燒毀，種種原因導致其數量銳減。在這樣的形勢下，未被劃入大壩建設用地的鄉內規模最大的荻町村落，為守護傳統的合掌造民居而站了出來。他們在1971年成立了「白川鄉荻町村落自然環境保護會」，提出「不變賣」「不租借」「不破壞」三大原則。5年後，即1976年，這裏成為國家重點傳統建築保護區，1995年，作為日本第六個世界遺產，「白川鄉與五箇山合掌造村落」入選聯合國教科文組織世界遺產名錄。

★什麼是十億像素級圖片

將50張以上（多的可達1,000張以上）的數位相片合成為1張圖片的表現手法。由於總的像素數量超過10億，因此被稱為「十億像素級圖片」。其特點在於，由於將一個角度分為幾十個等分並用望遠鏡頭進行拍攝，所以儘管乍看是一幅遠景圖片，但即使高倍聚焦放大，細微之處也都清晰可見。

白川鄉的四季景色，變化萬千，美不勝收。這一次攝影師選擇在遊客最為集中的冬季景觀彩燈開放期間（2月）來到此地，記錄下銀裝素裹中的合掌造村落。而且，這次還採用了十億像素級圖片技術，將白川鄉之美表現的淋漓盡致。從城山展望台上俯瞰燈火通明的白川鄉，山村雪夜給人一種靜謐之感，而當鏡頭聚焦於村中的主幹道時，又會發現無數遊客熙來攘往，好不熱鬧。

在大力保護美好自然和傳統合掌造民居的同時，白川鄉也作為一個觀光勝地得到發展，征服了無數遊人的心。攝影師巧妙地利用十億像素級圖片技術，在一張照片中完美地展現了它那和諧共存的兩個側面。

①城山展望台俯瞰夜景（十億像素）

②明善寺（十億像素）

③明善寺附近（360°全景）

④和田家內部（360°全景）

⑤合掌造民居園（360°全景）

⑥加藤家附近（360°全景）

協助拍攝：白川鄉觀光協會