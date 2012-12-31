Las aldeas históricas de Shirakawa-gō, compuestas por casas construidas al estilo gasshō-zukuri, son Patrimonio de la Humanidad desde 1995. Cuando la zona y sus construcciones se cubren de nieve, se puede observar una escena singular. Los paisajes rurales, que despiertan morriña en todo japonés que se precie, suelen embellecer en invierno, cuando la nieve se amontona y los blanquea. Las panorámicas de 360° y las imágenes de gigapíxeles de alta resolución que mostramos a continuación permiten admirar los atractivos de Shirakawa-gō hasta el más mínimo detalle.

Las aldeas históricas de Shirakawa-gō están situadas en la zona más septentrional de la prefectura de Gifu, a lo largo del río Shōgawa, en la falda del monte Hakusan. Formadas por casas con tejados inclinados de chamiza, el denominado estilo gasshō-zukuri, constituyen una zona en la que se conserva la belleza característica de los paisajes rurales de Japón.

La región montañosa en la que se encuentra Shirakawa-gō es conocida por ser uno de los lugares donde se registran las nevadas más fuertes de todo el país, que alcanzan los dos metros. Por eso, para evitar que la nieve se acumulara, las casas de estas aldeas se construyeron con altos tejados de chamiza rematados con un vértice muy acusado, lo que se conoce como gasshō-zukuri. Antiguamente, las fuertes nevadas del invierno cortaban el paso a la zona, de ahí que quedara incomunicada y aislada; ésta es la misma razón por la que se cree que allí se desarrolló y preservó una cultura singular.

Dado que Shirakawa-gō se encuentra entre montañas, el terreno agrícola escasea. Durante el período Edo, en la región prosperaron industrias como la producción de la materia prima para la fabricación de pólvora y la sericultura, que se realizaban en las casas; para aprovechar los desvanes, decidieron agrandarlas: tenían 3 o 4 pisos.

Las casas gasshō-zukuri tienen un tejado de dos aguas, kirizuma en japonés, inclinado de tal manera que cubra cada lado de la edificación; se asemeja a la forma de unir las palmas de las manos en señal de oración, gasshō en japonés. En el vano están las ventanas, dispuestas para que el viento y la luz del sol penetren en el desván, habitación en la que se realizaba la sericultura.

En 1935, el arquitecto alemán Bruno Julius Florian Taut (1880-1938), que pasó una larga temporada en Japón, visitó las aldeas históricas de Shirakawa-gō; las elogió, calificando sus casas de "racionales y lógicas desde un punto de vista arquitectónico". A raíz de eso el nombre de Shirakawa-gō se hizo famoso en el resto del mundo.

Un par de décadas después, en 1957, las autoridades se vieron obligadas a desalojar varias casas gasshō-zukuri con motivo de la construcción de la presa de Miboro, y cuatro aldeas de Shirakawa-gō quedaron sumergidas en el embalse. Además, el número de estas edificaciones se vio notablemente reducido por incendios, y por el éxodo rural, que propició que algunas de ellas fueran revendidas para ser transformadas en lujosos restaurantes de cocina japonesa tradicional, entre otros negocios, en ciudades.

La aldea de Ogimachi, la mayor de Shirakawa-gō, no formaba parte del terreno destinado a la construcción de la presa; allí la gente se levantó para proteger las tradicionales casas gasshō-zukuri. En 1971, crearon la Asociación para la Protección del Medio Ambiente de la Aldea Ogimachi de Shirakawa-gō, contraria a la venta, el alquiler y la destrucción de las edificaciones de la zona. Cinco años más tarde, en 1976, el gobierno de Japón las designó Distritos Importantes de Preservación de Grupos de Edificios Tradicionales; posteriormente, en 1995, las aldeas históricas de Shirakawa-gō y Gokayama fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Qué es una imagen de gigapíxeles?

Una imagen de gigapíxeles es una fotografía tomada con una cámara digital que surge de la combinación de más de 50 imágenes (pueden llegar a superar las 1.000). Recibe este nombre porque el número total de píxeles supera los mil millones. La principal característica de esta técnica es que se ve perfectamente hasta el más mínimo detalle de la imagen si se usa un zoom de alta precisión, aunque se trate de una vista de lejos, dado que para sacar un ángulo se divide en varias partes y se utiliza un teleobjetivo.

Shirakawa-gō presenta bellos y variopintos paisajes en cada una de las cuatro estaciones. No obstante, esta vez hemos ido en febrero, época en la que acude el mayor número de personas para admirar las iluminaciones de invierno; hemos inmortalizado con encanto las aldeas de casas gasshō-zukuri cubiertas de nieve. Además, hemos podido realzar hasta el más mínimo detalle de Shirakawa-gō sirviéndonos de imágenes de gigapíxeles. Al observar desde el mirador de Shiroyama las aldeas históricas iluminadas, se puede percibir el silencio que reina por la noche en un pueblo "blanco", mientras que si uno usa el zoom en las imágenes tomadas en sus calles principales podrá ver que están concurridas de turistas.

En Shirakawa-gō han conseguido conservar las casas tradicionales gasshō-zukuri y la bella naturaleza de la zona sin renunciar a que se convierta en un lugar turístico querido por muchos. En nuestras instantáneas hemos reflejado ambas facetas.

(1) Paisaje nocturno desde el mirador de Shiroyama (gigapíxeles)

(2) Templo budista de Myōzen-ji (gigapíxeles)

(3) Alrededores del Templo budista de Myōzen-ji (panorámica de 360°)

(4) Interior de la Casa Wada (panorámica de 360°)

(5) Casas gasshō-zukuri (panorámica de 360°)

(6) Alrededores de la Casa Katō (panorámica de 360°)

Fotografías cortesía de la Asociación de Turismo de Shirakawa-gō

(Traducción al español del original en japonés)