“世界遗产白川乡”的“合掌造”村落，在皑皑白雪中营造出独特的景观。勾起每一个日本人心中那淡淡乡愁的田园风光，在银装素裹的冬日里，呈现出别样的美丽景象。摄影师采用360°全景图片和十亿像素级高清晰图片，向读者全方位展示白川乡的魅力。

白川乡位于岐阜县最北部白山脚下的庄川岸边。“合掌造（形如双手合十般的屋顶结构）”屋顶的茅草屋民居错落有致地连成一片，村落里保留着传统的日本田园风光，古朴而美丽。

白川乡所在的山岳地区以日本屈指可数的大雪地带而闻名，积雪可达2米之深。合掌造民居将茅草屋顶巧妙地设计成大坡度人字形结构，以避免暴雪堆积，压垮房屋。尽管过去这里常因大雪阻断交通而成为“陆上孤岛”，但人们也认为正是在这种隔绝于世的环境中，其独特的文化才得以发展和保存。

由于地处山谷腹地，所以这里的耕地面积狭小，在江户时代，室内养蚕业和火药原料生产等行业兴盛起来。为了充分利用内部空间，于是朝着大型化的方向，人们开始将屋顶部分设计成为3-4层的结构。

合掌造采用的是被一种称作“切妻”的山形结构，形如一本打开来翻扣在桌上的书，这种形式在茅草屋顶中十分罕见。屋顶的开口部分设计有窗户，屋顶内部用作养蚕的房间可借此通风和采光。

在日本生活过多年的德国建筑家Bruno Julius Florian Taut曾于1935年到访白川乡，称合掌造民居“不仅符合建筑学原理，也很符合生活逻辑”，对其给予了高度评价。白川乡由此而名扬世界。

1957年，因建设御母衣大坝，庄川沿岸的许多合掌造民居不得不动迁，白川乡的4个村落被水淹没。此外，一些小村落居民集体搬离，有的合掌造民宅被转卖给大都市的料亭（日本料理的高级饭庄），有的则因火灾而烧毁，种种原因导致其数量锐减。在这样的形势下，未被划入大坝建设用地的乡内规模最大的荻町村落，为守护传统的合掌造民居而站了出来。他们在1971年成立了“白川乡荻町村落自然环境保护会”，提出“不变卖”“不租借”“不破坏”三大原则。5年后，即1976年，这里成为国家重点传统建筑保护区，1995年，作为日本第六个世界遗产，“白川乡与五个山合掌造村落”入选联合国教科文组织世界遗产名录。

★什么是十亿像素级图片

将50张以上（多的可达1000张以上）的数码相片合成为1张图片的表现手法。由于总的像素数量超过10亿，因此被称为“十亿像素级图片”。其特点在于，由于将一个角度分为几十个等分并用望远镜头进行拍摄，所以尽管乍看是一幅远景图片，但即使高倍聚焦放大，细微之处也都清晰可见。

白川乡的四季景色，变化万千，美不胜收。这一次摄影师选择在游客最为集中的冬季景观彩灯开放期间（2月）来到此地，记录下银装素裹中的合掌造村落。而且，这次还采用了十亿像素级图片技术，将白川乡之美表现得淋漓尽致。从城山展望台上俯瞰灯火通明的白川乡，山村雪夜给人一种静谧之感，而当镜头聚焦于村中的主干道时，又会发现无数游客熙来攘往，好不热闹。

在大力保护美好自然和传统合掌造民居的同时，白川乡也作为一个观光胜地得到发展，征服了无数游人的心。摄影师巧妙地利用十亿像素级图片技术，在一张照片中完美地展现了它那和谐共存的两个侧面。

①城山展望台俯瞰夜景（十亿像素）

②明善寺（十亿像素）

③明善寺附近（360°全景）

④和田家 内部（360°全景）

⑤合掌造民居园（360°全景）

⑥加藤家附近（360°全景）

协助拍摄：白川乡观光协会