Хиросима - первый в истории человечества город, подвергшийся атомной бомбардировке. Мы предлагаем вашему вниманию подборку “в непривычном ракурсе” - панорамные снимки с углом обзора на 360˚. На этих фотографиях вы увидите самые значимые места и события “Города вечной памяти и моления о мире”: от закрытого для широкой публики Купола Гэмбаку, Мемориального музея мира и Церемонии 6 августа в память о жертвах атомной бомбардировки до поминального ритуала “торо нагаси” – спуска на воду светящихся бумажных фонариков.

6 августа 1945 года, в 8 часов 15 минут утра, первая в мире атомная бомба под кодовым названием «Малыш» («Литтл бой») была сброшена в центр города Хиросимы. 90% городской застройки, насчитывающей тогда около 76000 зданий, сгорели или были разрушены. Из трехсот пятидесяти тысяч населения, состоявшего из мирных жителей и военного контингента, к концу года умерло около 140000 человек. Многие из тех, кто остался в живых, еще долгие годы страдали от болезней, вызванных радиацией.

В газете “Вашингтон пост” за 8 августа 1945 года доктор Гарольд Джекобсон из “проекта Манхэттен” писал, что “загрязнённая радиацией Хиросима превратится в бесплодную, необитаемую пустыню, где в течение 75 лет не будут расти даже трава и деревья”. И в Японии тоже американцы передавали по радио в пропагандистских передачах, что “в ближайшие 75 лет в Хиросиме не смогут существовать ни люди, ни животные. Отправляясь в Хиросиму для оценки ущерба и пагубных последствий, учёные идут на верную смерть”. Вслед за ними и японские средства массовой информации подхватили и разнесли версию о “70 или 75 бесплодных годах”.

Так выглядел Купол Гэмбаку – в то время Выставочный центр Торгово-промышленной палаты префектуры Хиросима – до атомной бомбардировки. (Фотография любезно предоставлена Мемориальным музеем мира в Хиросиме).

И вот теперь, почти через 70 лет после окончания войны, население той самой Хиросимы, в которой не должны были “расти даже трава и деревья”, насчитывает около 1 180 000 жителей. Город возродился и стал мегаполисом. В соответствии со специальным “Законом о Строительстве Мирного Мемориального Города Хиросима”, вступившим в силу 6 августа 1949 года, в центре города неподалеку от эпицентра взрыва был разбит Мемориальный парк мира, построен Мемориальный музей мира, а также Мемориальный Кенотаф и другие памятники, увековечившие память о жертвах бомбардировки. Этот остров зелени в центре Хиросимы стал одним из наиболее известных туристических мест Японии. Так, Музей мира Хиросимы и Купол Гэмбаку в 2012 году возглавили рейтинг самых посещаемых иностранными туристами японских достопримечательностей, составленный международным туристическим сайтом “Трипадвайзер”.

Каждый год 6 августа в Хиросиме проходит Церемония в память о жертвах атомной бомбардировки, цель которой не только почтить погибших, но и в очередной раз призвать весь мир отказаться от атомного оружия. Эти 360˚ -панорамные снимки были сделаны в Хиросиме 6 августа. На них, в том числе и на фотографии, снятой внутри Купола Гэмбаку, обычно закрытого для широкой публики, я старался запечатлеть особую, прочувствованную торжественность этого дня.

Купол Гэмбаку (Мемориал мира в Хиросиме)

Одно из центральных строений мемориального комплекса Хиросимы – Купол Гэмбаку, получивший своё название благодаря полусферической, купольной конструкции крыши. Здание, которое иногда еще называют “Атомный купол”, было построено в апреле 1915 года и изначально служило Выставочным залом торговой палаты, а затем – вплоть до атомной бомбардировки - Выставочным центром торгово-промышленной палаты префектуры Хиросима.

“Атомный купол” был расположен в непосредственной близости от моста Айои, который служил мишенью для сброса бомбы. Здание оказалось всего лишь в 160 метрах к северо-западу от эпицентра взрыва - ударная волна и световое излучение воздействовали на него практически под прямым углом. Стальной каркас постройки и её внешние стены чудом уцелели.

После войны пострадавшее от взрыва здание грозило вот-вот обрушиться, и, по мнению некоторых людей, его следовало окончательно сравнять с землёй – слишком уж ярким воспоминанием об ужасном испытании, выпавшем на долю города, были эти руины. Но постепенно Хиросима восстанавливалась, следы разрухи исчезали, и, в конце концов, было принято решение о создании мемориала. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения, Купол был укреплён, а в 1996 году внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церемония поминовения и Мемориальный кенотаф в память о жертвах атомной бомбардировки

Официальное название церемонии поминовения – “Хиросимская церемония в память о жертвах атомной бомбардировки и во имя мира”. Она проводится каждый год 6 августа у Мемориального Кенотафа, чтобы почтить погибших и произнести молитву о “вечном мире во всем мире”. В 2013 году в церемонии приняло участие 50 000 человек – среди них не только те, кто пережил бомбардировку и потомки погибших, но и премьер-министр Японии Абэ Синдзо, посол США в Японии Джон В. Рус и известный кинорежиссёр Оливер Стоун. Торжественной минутой молчания отметили присутствующие время падения атомной бомбы на город – 8:15 утра. Ежегодно мэр Хиросимы адресует жителям всей планеты “Декларацию мира”, призывая к полному уничтожению атомного оружия и достижению долгожданного и продолжительного мира.

Памятник детям мира

Памятник детям, погибшим и пострадавшим во время атомного взрыва, был установлен на третий год после того, как в 1955 году двенадцатилетняя Сасаки Садако умерла от лейкемии. На момент бомбардировки девочке было два года. Казалось, она никак не пострадала в той трагедии и удачно избежала ожогов и травм. Но время шло, и в шестом классе у Садако развилась лейкемия, очевидно, как отложенное последствие так называемого “чёрного”, радиоактивного дождя, под который маленькая Садако попала вместе со своей матерью, когда они спасались от пожара, охватившего город. Как-то раз, навещая Садако в больнице, друзья принесли ей тысячу журавликов-оригами – по традиции тот, кто сложит тысячу журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится. И тогда девочка решила, что для того, чтобы выздороветь, она должна сделать еще тысячу журавликов собственными руками. Бумажные журавлики, которых уже было больше тысячи, гроздями свисали с потолка её палаты, но увы - желание Садако так и не исполнилось… Памятник строился на средства, поступившие со всей Японии в специальный фонд, учреждённый одноклассниками девочки после её смерти. Каждый год люди со всего мира присылают более 10 миллионов бумажных журавликов в Хиросиму. Другое название монумента – “Башня бумажных журавлей”.

Мост Айои

Мост Айои навис над двумя протоками – Хонкавой и Мотоясукавой – рукавами реки Ота, протекающей через самый центр Хиросимы. Главный пролёт, по которому проходит городской трамвай, протянулся с востока на запад, вдоль проспекта Айои. А от середины главного пролета под прямым углом отведен добавочный мост – по нему можно попасть в южную часть Мемориального парка. Таким образом, конструкция моста имеет форму буквы Т. Именно из-за необычной формы, а также потому, что во время войны вдоль реки в этом районе располагались военные и стратегические объекты, мост Айои был выбран в качестве мишени для сброса атомной бомбы.

Мемориальный музей мира в Хиросиме

Мемориальный музей мира расположен в южной части Мемориального парка. Он был построен по решению правительства в соответствии с “Законом о Строительстве Мирного Мемориального Города Хиросима” с целью передать будущим поколениям знание об ужасах атомной бомбардировки. В экспозицию музея входят материалы, связанные с атомной бомбардировкой Японии, коллекция сохранившихся личных вещей тогдашних горожан и другие экспонаты, собранные при содействии городской волонтёрской организации “Комитет по сохранению материалов об атомной бомбардировке” (более ранее название: “Комитет поддержки сбора материалов об атомной бомбардировке”) и рядовых жителей Хиросимы. Кроме того, в музее представлена история города: в том числе в фотографиях, масштабных диорамах и макетах, и собрана информация о жизни на нашей планете в “ядерный век” и т.д. Основная цель экспозиции – постулирование идеи о мире, в котором не будет места атомному оружию. Спроектировал здание музея – оба его корпуса: главный и восточный – известный архитектор Тангэ Кэндзо. Здание Главного корпуса было внесено в список Культурных ценностей Японии. Начиная с 2013 года, в Мемориальном музее проходит крупномасштабная реконструкция, которая продлится вплоть до 2018 года. Именно поэтому представленный вашему вниманию панорамный снимок, зафиксировавший залы музея в их нынешнем состоянии, имеет особую историческую ценность.

“Торо-нагаси”, спуск бумажных фонариков на воду

В память о всех тех, кто погиб у моста Айои, отчаянно пытаясь добраться до воды, люди пускают с берега реки Мотоясукавы – прямо напротив Купола Гэмбаку – светящиеся бумажные фонарики. Как и основная церемония, это не только акт поминовения погибших, но также и призыв к миру во всем мире – слова этого призыва написаны на разноцветных фонариках, плывущих по тёмной воде. Обычно ритуал “торо-нагаси” проводится повсеместно в последний день праздника Обон (“праздник поминовения усопших”), но в Хиросиме фонарики спускают на воду именно 6 августа. Эти фонарики зажигают от “огня атомных углей”, который назван так потому, что был добыт из тлеющих углей, подобранных в Хиросиме бывшим солдатом императорской армии Ямамото Тацуо. Ямамото прибыл в Хиросиму навестить своего дядю – владельца книжного магазина – через месяц после бомбардировки. На улице он нашёл все ещё тлеющие угли. Наполнив ими карманную грелку, он взял их с собой… В настоящее время “огонь атомных углей” хранится в деревне Ямэ-Хосино-Мура в префектуре Фукуока. Сами фонарики сделаны из утилизированных бумажных журавликов, присланных для украшения Памятника детям мира.

Фотографии любезно предоставлены Фильмкомиссией Хиросимы, Мэрией города Хиросима, Мемориальным музеем и газетой “Тюгоку Симбун”

Другие статьи по теме: Хиросима и Нагасаки – переосмысление парадигмы