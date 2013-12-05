人类历史上第一次遭受原子弹轰炸的城市——广岛。这次我们进入了不对外开放的原子弹爆炸圆顶屋内部，以360度全景拍摄了和平纪念仪式、资料馆、放河灯等一系列安魂和祈祷和平的场景。

世界平和：来自原子弹爆炸圆顶屋的祈愿

1945年8月6日上午8时15分。一枚代号“小男孩”的原子弹投掷到广岛市中心。当时旧市区的7万6000户住宅，90％半毁或全毁，截止到1945年底，推算约有35万市民以及14万军人死亡，而且此后的漫长岁月中，许多人苦于辐射引发的疾病，损失惨重。

1945年8月8日的《华盛顿邮报》上刊载的哈罗德・雅克布森博士的谈话说：“遭到核能污染的广岛，将化为不毛之地，75年内草木不生”。美国在日本也进行了广播宣传，称“广岛已经成为75年中人畜无法生存的土地。而且，派学者前往调查受害情况那样的行为，等同于自杀”。此后日本的媒体也相继做了70至75年内生物无法生存的报道。

就是这片“草木不生”之地广岛，在二战结束近70年的今天，实现了重建复兴，发展成为一个人口118万的大城市。在当时的轰炸中心地附近，根据1949年8月6日公布的特别法《广岛和平纪念都市建设法》，建造了和平纪念公园和资料馆、死难者纪念碑等，成为满目苍翠的观光胜地。旅游口碑营销网站“TripAdvisor”评选出的“2012年 外国人最喜欢的观光景点”中，广岛和平纪念资料馆和原子弹爆炸圆顶屋高居榜首。

每年8月6日在广岛举行的原子弹轰炸祭奠，不仅仅是对死难者的凭吊，它还承载着向世界传播废除核武器和祈求永久和平的愿望。在这个庄严肃穆又充满了人们强烈愿望的日子里，我们用360度全景形式拍摄了原子弹爆炸圆顶屋内部的情景。

原子弹爆炸圆顶屋（广岛和平纪念碑）

广岛和平纪念碑本身不是一座碑，而是建筑物的遗址。因其屋顶那半圆的钢筋骨架形状，原子弹轰炸后，广岛市民开始将其称为原子弹爆炸圆顶屋。该建筑建于1915年4月，最早是广岛县物产陈列馆，遭轰炸时已经改称为广岛县产业奖励馆。它位于原子弹投掷目标——相生桥桥头附近，在实际爆炸中心地的西北160米处，因此在极近距离中几乎是垂直地受到了爆炸冲击波和灼热光线打击的，但中央圆顶部分的钢筋和外墙及结构框架却奇迹般地残存下来。

战后，它曾经处于随时可能倒塌的危险状态之中，有意见认为应该拆除这座令人回忆起原子弹轰炸的悲惨体验的遗址。但是，广岛已经开始了重建，废墟上残存的建筑物渐渐减少，于是决定将这个遗址作为纪念碑保留了下来。之后经过了多次的加固修缮，并于1996年12月被列入世界遗产。

平和纪念仪式和原子弹轰炸死难者纪念碑

平和纪念仪式的正式名称为“广岛市追悼原子弹轰炸死难者及祈祷和平仪式”，于每年8月6日在和平纪念公园原子弹轰炸死难者纪念碑（广岛和平都市纪念碑）前举行。2013年出席该仪式的有原子弹轰炸死难者家属、广岛市民、安倍晋三首相、约翰・V・鲁斯美国驻日大使、奥利佛・斯通导演等约5万人。在当年原子弹投掷时间上午8时15分，与会者首先为死难者祈祷默哀。每年广岛市长在仪式上例行发表和平宣言，向世界各国呼吁销毁核武器，实现世界永久和平。

原子弹遇难儿童之像

1955年，12岁的佐々木祯子死于白血病。以此事为契机，建造了这座原子弹遇难儿童之像，以祈愿和平，祭奠遇难儿童的亡灵。祯子2岁时遭遇了原子弹轰炸，但当时并没有受到火伤等外伤，此后成长为一个开朗活泼的少女。但小学6年级时突发了白血病，这是当年母亲背着她逃避火灾时受到原子尘（俗称“黑雨”）照射而引起的。住院期间，她为探视的人们赠送的千只鹤（用线连成一束的一千个纸叠仙鹤，用于表示对和平的向往或对病人康复的祈愿——译注）所感动，抱着早日康复的心情，自己也开始动手折纸鹤。病房里挂满了从房顶悬吊下来的纸鹤，虽然超过了一千只，但依然未能如愿以偿。以她的中小学同学为中心，展开了募捐活动并很快就扩展到全国，“原子弹遇难儿童之像”落成。该像周围每年都供奉来自国内外凭吊者的纸鹤，数量多达万只，因此这里还有“千只鹤之塔”的别称。

相生桥

这座桥是原子弹的轰炸目标，修建在流经广岛市中心的本川和元安川的分岔口上。广岛电（力）铁（路）公司有轨电车主线途经的相生通大街上东西方向延伸的并用橋及其中央处与南侧和平纪念公园衔接的联络桥，正好呈Ｔ字形，这种独特的形状极易在空中识别，加上二战时期东北部广岛城堡附近还是中国軍管区（日军军管区之一，管辖岛根、广岛、山口、冈山、鸟取五县——译注）司令部等许多军事设施所在地，因而成为轰炸的目标。

广岛和平纪念资料馆

位于广岛和平纪念公园南侧公園の南側，依据《广岛和平纪念都市建设法》建造，目的在于让后世不忘原子弹轰炸的悲惨历史。在收集有关原子弹轰炸受害资料、遗物的过程中，得到了市民志愿者组织原子弹轰炸资料汇编后援会（现在的原子弹轰炸资料保存会）等众多市民的协助。此外还有遭到轰炸前后的广岛市的资料和照片，大规模的立体透视模型、核时代的解说等，整个展览突出强调了实现没有核武器的和平世界的愿望。该建筑由丹下健三设计，分主楼和东楼，已被列入国家重点文物。2013年度至2018年度将进行大规模修理工程，因此，这次拍摄的全景图片将成为现今展览的珍贵记录。

放河灯

为了对原子弹轰炸的遇难者寄托哀思，祈祷和平，在世界遗产“原子弹爆炸圆顶屋”前的元安河上 每年都要举行放河灯活动，将写有悼词和祈愿的各色灯笼放流河中。通常人们是在盂兰盆节的最后一天放河灯，广岛市则是在8月6日的傍晚举行。放河灯时使用的火种，是“原子弹轰炸的残火”。当时在广岛服兵役的山本达雄，在原子弹轰炸一个月后前往曾在广岛市内经营书店的叔父家遗址，将仍未烧尽的火装进怀炉带了回去，现在保存在福冈县的八女市星野村。灯笼使用的是再生纸，原料来自供奉在原子弹遇难儿童之像前的纸鹤。

协助摄影：广岛Film Commission、广岛市政府、广岛和平纪念资料馆、中国新闻社