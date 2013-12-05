人類歷史上第一次遭受原子彈轟炸的城市——廣島。這次我們進入了不對外開放的原子彈爆炸圓頂屋內部，以360度全景拍攝了和平紀念儀式、資料館、放河燈等一系列安魂和祈禱和平的場景。

世界平和：來自原子彈爆炸圓頂屋的祈願

1945年8月6日上午8時15分。一枚代號「Little boy」的原子彈投擲到廣島市中心。當時舊市區的７萬6,000戶住宅， 90％半毀或全毀，截止到1945年底，推算約有35萬市民以及14萬軍人死亡，而且此後的漫長歲月中，許多人苦於輻射引發的疾病，損失慘重。

1945年8月8日的《華盛頓郵報》上刊載的雅各布森（Harold Jacobson）博士的談話說：「遭到核能污染的廣島，將化為不毛之地，75年內草木不生」。美國在日本也進行了廣播宣傳，稱「廣島已經成為75年中人畜無法生存的土地。而且，派學者前往調查受害情況那樣的行為，等同於自殺」。此後日本的傳媒也相繼做了70至75年內生物無法生存的報道。

就是這片「草木不生」之地廣島，在二戰結束近70年的今天，實現了重建復興，發展成為一個人口118萬的大城市。在當時的轟炸中心地附近，根據1949年8月6日公布的特別法《廣島和平紀念都市建設法》，建造了和平紀念公園和資料館、遇難者紀念碑等，成為滿目蒼翠的觀光勝地。旅遊口碑營銷網站「TripAdvisor」評選出的「2012年外國人最喜歡的觀光景點」中，廣島和平紀念資料館和原子彈爆炸圓頂屋高居榜首。

每年8月6日在廣島舉行的原子彈轟炸祭奠，不僅僅是對遇難者的憑弔，它還承載著向世界傳播廢除核武器和祈求永久和平的願望。在這個莊嚴肅穆又充滿了人們強烈願望的日子裏，我們用360度全景形式拍攝了原子彈爆炸圓頂屋內部的情景。

原子彈爆炸圓頂屋（廣島和平紀念碑）

廣島和平紀念碑本身不是一座碑，而是建築物的遺址。因其屋頂那半圓的鋼筋骨架形狀，原子彈轟炸後，廣島市民開始將其稱為原子彈爆炸圓頂屋。該建築建於1915年4月，最早是廣島縣物產陳列館，遭轟炸時已經改稱為廣島縣產業獎勵館。它位於原子彈投擲目標——相生橋橋頭附近，在實際爆炸中心地的西北160m處，因此在極近距離中幾乎是垂直地受到了爆炸衝擊波和灼熱光線打擊的，但中央圓頂部分的鋼筋和外牆及結構框架卻奇蹟般地殘存下來。

戰後，它曾經處於隨時可能倒塌的危險狀態之中，有意見認為應該拆除這座令人回憶起原子彈轟炸的悲慘體驗的遺址。但是，廣島已經開始了重建，廢墟上殘存的建築物漸漸減少，於是決定將這個遺址作為紀念碑保留了下來。之後經過了多次的加固修繕，並於1996年12月被列入世界遺產。

平和紀念儀式和原子彈轟炸遇難者紀念碑

平和紀念儀式的正式名稱為「廣島市追悼原子彈轟炸遇難者及祈禱和平儀式」，於每年8月6日在和平紀念公園原子彈轟炸遇難者紀念碑（廣島和平都市紀念碑）前舉行。2013年出席該儀式的有原子彈轟炸遇難者家屬、廣島市民、安倍晉三首相、魯斯（John Roos）美國駐日大使、史東（Oliver Stone）導演等約5萬人。在當年原子彈投擲時間上午8時15分，與會者首先為遇難者祈禱默哀。每年廣島市長在儀式上例行發表和平宣言，向世界各國呼籲銷毀核武器，實現世界永久和平。

原子彈遇難兒童之像

1955年，12歲的佐々木禎子死於白血病。以此事為契機，建造了這座原子彈遇難兒童之像，以祈願和平，祭奠遇難兒童的亡靈。禎子2歲時遭遇了原子彈轟炸，但當時並沒有受到燙傷等外傷，此後成長為一個開朗活潑的少女。但小學6年級時突發了白血病，這是當年母親背著她逃避火災時受到原子塵（俗稱「黑雨」）照射而引起的。住院期間，她為探視的人們贈送的千隻鶴所感動，抱著早日康復的心情，自己也開始動手摺紙鶴。病房裏掛滿了從房頂懸吊下來的紙鶴，雖然超過了一千隻，但依然未能如願以償。以她的國中、小學同學為中心，展開了募捐活動並很快就擴展到全國，「原子彈遇難兒童之像」落成。該像周圍每年都供奉來自國內外憑弔者的紙鶴，數量多達萬隻，因此這裏還有「千隻鶴之塔」的別稱。

相生橋

這座橋是原子彈的轟炸目標，修建在流經廣島市中心的本川和元安川的分岔口上。廣島電（力）鐵（路）公司路面電車主線途經的相生通大街上東西方向延伸的並用橋及其中央處與南側和平紀念公園銜接的聯絡橋，正好呈Ｔ字形，這種獨特的形狀極易在空中識別，加上二戰時期東北部廣島城堡附近還是中國軍管區（日軍軍管區之一，管轄島根、廣島、山口、岡山、鳥取五縣——譯註）司令部等許多軍事設施所在地，因而成為轟炸的目標。

廣島和平紀念資料館

位於廣島和平紀念公園南側公園の南側，依據《廣島和平紀念都市建設法》建造，目的在於讓後世不忘原子彈轟炸的悲慘歷史。在收集有關原子彈轟炸受害資料、遺物的過程中，得到了市民志工組織原子彈轟炸資料彙編後援會（現在的原子彈轟炸資料保存會）等眾多市民的協助。此外還有遭到轟炸前後的廣島市的資料和照片，大規模的立體透視模型、核時代的解說等，整個展覽突出強調了實現沒有核武器的和平世界的願望。該建築由丹下健三設計，分本館和東館，已被列入國家重點文物。2013年度至2018年度將進行大規模修理工程，因此，這次拍攝的全景圖片將成為現今展覽的珍貴記錄。

放河燈

為了對原子彈轟炸的遇難者寄託哀思，祈禱和平，在世界遺產「原子彈爆炸圓頂屋」前的元安河上每年都要舉行放河燈活動，將寫了悼詞和祈願的各色燈籠放流河中。通常人們是在盂蘭盆節的最後一天放河燈，廣島市則是在8月6日的傍晚舉行。放河燈時使用的火種，是「原子彈轟炸的殘火」。當時在廣島服兵役的山本達雄，在原子彈轟炸一個月後前往曾在廣島市內經營書店的叔父家遺址，將仍未燒盡的火裝進懷爐帶了回去，現在保存在福岡縣的八女市星野村。燈籠使用的是再生紙，原料來自供奉在原子彈遇難兒童之像前的紙鶴。

協助攝影：廣島Film Commission、廣島市政府、廣島和平紀念資料館、中國新聞社