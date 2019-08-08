包括仁德天皇陵古墓在内的大阪府「百舌鳥和古市古墓群」，被聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會正式列入世界文化遺產名錄。至此，日本的世界遺產達到23項。

了解古墳時代的埋葬傳統以及社會政治結構的遺產

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會2019年7月6日在亞塞拜然的巴庫舉行的世界遺產委員會會議上，正式決定將日本推薦的「百舌鳥和古市古墓群」列入世界文化遺產名錄。這是大阪府內的第一個世界遺產。

百舌鳥和古市古墓群，集中在百舌鳥地區（堺市）和古市地區（羽曳野市、藤井寺市），由49座建造於4世紀後半葉至5世紀後半葉的古墳組成。大小形狀各異的古墳裡，包括墳丘全長486公尺的日本最大的「大山古墳」（仁德天皇陵）以及425公尺的第二大「譽田御廟山古墳」（応神天皇陵）等。大山古墳還可以看作是世界最大規模的一座陵墓。世界遺產委員會的專業諮詢機構國際古蹟遺址理事會評價稱，它很好地展示了古墳時代的埋葬傳統以及社會政治的結構。

至此，日本的世界遺產增至文化19項、自然4項，合計達到23項。

世界遺產，是指根據1972年聯合國教科文組織大會通過的《保護世界文化和自然遺產公約》（世界遺產公約）規定，被聯合國教科文組織和世界遺產委員會確認的那些應為全人類所共用且具備「傑出的普遍性價值」的文物古跡和自然景觀。

日本最早的世界文化遺產，是1993年12月申遺成功的法隆寺地區的佛教建築（奈良縣）和姫路城（兵庫縣）。此後直至2018年「長崎與天草地區的地下天主教相關遺產」（長崎縣、熊本縣）的成功入遺，文化遺產達到18項。此外，日本的世界自然遺產，除了1993年首次被列入遺產名錄的屋久島（鹿兒島縣）、白神山地（青森、秋田縣）外，還有知床（北海道）和小笠原諸島（東京都），共計4處。

截至2019年7月，全世界共有世界遺產1092項，其中文化遺產845項，自然遺產209項，雙重遺產38項，共有193個國家簽署了《世界遺產公約》。

日本的世界遺產

入遺項目 入遺時間 文化遺產 法隆寺地區的佛教建築（奈良縣） 1993年12月 姫路城（兵庫縣） 1993年12月 古京都的歷史遺跡（京都府、滋賀縣） 1994年12月 白川鄉五個山的「合掌造」村落（岐阜縣、富山縣） 1995年12月 廣島和平紀念公園(原爆遺址)（廣島縣） 1996年12月 嚴島神社（廣島縣） 1996年12月 古奈良的歷史遺跡（奈良縣） 1998年12月 日光的神社與寺廟（栃木縣） 1999年12月 琉球王國的城堡及相關遺產群（沖繩縣） 2000年12月 紀伊山脈聖地和朝聖路線（奈良縣、和歌山縣、三重縣） 2004年7月 石見銀山遺跡及其文化景觀（島根縣） 2007年6月 平泉——展現佛教淨土思想的建築、庭園及考古學遺跡群（岩手縣） 2011年6月 富士山——信仰的對象與藝術的源泉（山梨縣、靜岡縣） 2013年6月 富岡製絲廠和絲綢產業遺產群（群馬縣） 2014年6月 明治時期的日本工業革命遺產 鋼鐵、造船、煤炭產業（福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、鹿兒島縣、山口縣、岩手縣、靜岡縣） 2015年7月 勒・科比意建築遺產——對近代建築的傑出貢獻（國立西洋美術館、東京都） 2016年7月 「神宿島」宗像、沖之島及相關遺產群（福岡縣） 2017年7月 長崎與天草地區的地下天主教相關遺產（長崎縣、熊本縣） 2018年6月 百舌鳥和古市古墓群（大阪府） 2019年7月 自然遺產 屋久島（鹿兒島縣） 1993年12月 白神山地（青森縣、秋田縣） 1993年12月 知床（北海道） 2005年7月 小笠原諸島（東京都） 2011年6月

標題圖片：空中俯瞰大山古墳（仁德天皇陵）

攝影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）