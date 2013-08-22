全盛期以世界人口密度之最聞名的煤礦小島「軍艦島」。礦山關閉40年後的今天，已化為充溢著哀愁的這個荒島，重新受到世人的關注。這裏用360°全景圖片，為您介紹島上遊客禁區內的情形。

「人造之物，終有衰亡之時。軍艦島就是這一真理的象徵，它兼備了衰敗而去之物所特有的美與哀愁。」

奠定日本現代化基礎的煤礦之島

「軍艦島」位於長崎港西南約18.5km的海上，是長崎縣長崎市（原高島町）端島的俗稱。

據說因為島的形狀類似「土佐」號軍艦，從大正（1912年－1926年——譯註）時期開始就有了這樣的稱呼。

最早在端島發現煤炭是在1810年。當時那裏是一個面積只有現今三分之一的草木不生的岩礁。

其後經過六次填拓工程，形成了南北480m、東西160m、總面積6.3ha、繞島一周1,200m的規模。

三菱公司（三菱財閥）1890年購買了整個島礁及礦區的開採權後，正式開始了煤礦的興建和採掘。從端島挖掘的優質煤炭主要供應八幡製鐵所（福岡縣北​​九州市），它與附近的高島煤礦一起支撐了日本的近代化。

1916年島上建造了日本第一幢鋼筋混凝土高樓公寓「30號棟」，以此為開端，鋼筋混凝土建築不斷湧現，形成了這座島的一大特色。隨著煤炭開採量的增加，小島發展迅猛，1960年前後的全盛期，居民達到5,300人，人口密度高達東京的9倍。島上不僅有中小學、醫院，還有電影院、柏青哥、酒館等。

「我在島上生活的那一陣子，大概還住著2,000多人。因為島上產煤，那裏有火力發電廠，島上居民全部享受免費用電。所以，各個家庭電視、電爐等電器產品一應俱全，過著非常先進的生活。如果想痛快地玩一玩或者有什麼東西想買時，節假日乘船去長崎即可。島上的生活沒有任何不便，相當舒適。」（大橋）

一家三代生活在軍艦島上

1965年12月，煤炭開採量創下月產35,000t的紀錄，這是端島煤礦的峰值。隨著世界的主要能源從煤炭向石油的轉換，這裏開始了衰退，最終於1974年1月10日封閉了礦山。同年４月20日，連接高島和端島的航線也停航，從此軍艦島成了無人島。

「在四面環海的軍艦島上，仰望群星閃爍的美妙夜空，體力勞動後的疲勞頓時煙消雲散。現在，這裏已經成為歷史愛好者、廢墟迷等趨之若鶩的觀光島，但對我來說，它是曾經的生活之所。雖然我是一個承包工，而且在這裏只做了半年，但看到陪我度過青春的地方化為了廢墟，心中還是非常哀傷的。對那些一家三代在軍艦島做工維生的人們來說，他們對這個島的感情之深是一般人無法想像的。」（大橋）

軍艦島留給人們的啟示

礦山關閉後，端島曾為三菱綜合材料公司所有，後於2001年無償轉讓給了高島町。2005年市町村整合時，高島町併入了長崎市，同年8月23日，這裏向新聞記者等有關人員開放，荒島內部的情形通過各種傳媒的介紹而聲名鵲起，引起極大的關注。

2009年1月5日，作為「九州・山口的近代化產業遺產群」的組成部分，端島被列入世界遺產的預備名單後，同年4月22日長崎市向一般公眾也開放了該島。加上「廢墟熱」的影響，4年中登島人數達36萬餘人，為當地創造出約65億日圓的經濟效益。

攝影師染瀨直人隨攝製隊一同前往

2012年電影007系列的最新續作《007：空降危機（Skyfall）》中，敵方據點所在的荒島「死城（Dead City）」就是以端島為原型的。2013年，由索尼的運動攝影機Actioncam「HDR－AS15」空攝了包括禁區在內的全島情景視訊，在Google街景（Google Street View）中公開，如今吸引了全世界的關注。

「自己生活過的地方如今變成了遊覽勝地，真是難以想像。所以，我希望遊客通過在島上的觀光，能有感而歸。現在想來，軍艦島是為了獲取當時最先進的能源而建造的小島。而如今，可再生能源等替代石油的新能源備受世界矚目，特別是東日本大地震後的日本，面臨著原子能、核輻射這種重大的能源問題。在思考這些問題時，我感到軍艦島會給人們帶來很多教訓和啟示。」（大橋）

黑白照片：大橋弘（選自《1972 青春軍艦島》新宿書房）

協作：SONY 全景攝影：SONY NEX-6