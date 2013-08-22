全盛期以世界人口密度之最闻名的煤矿小岛“军舰岛”。矿山关闭40年后的今天，已化为充溢着哀愁的这个荒岛，重新受到世人的关注。这里用360°全景图片，为您介绍岛上游人禁区内的情形。

“人造之物，终有衰亡之时。军舰岛就是这一真理的象征，它兼备了衰败而去之物所特有的美与哀愁。”

矿山关闭前的1972年秋天，摄影师大桥弘在军舰岛度过了半年的青春时光。他向我们谈了今天的军舰岛。

奠定日本现代化基础的煤矿之岛

“军舰岛”位于长崎港西南约18.5公里的海上，是长崎县长崎市（原高岛町）端岛的俗称。

据说因为岛的形状类似“土佐”号军舰，从大正（日本的年号1912年-1926年——译注）时期开始就有了这样的称呼。

最早在端岛发现煤炭是在1810年。当时那里是一个面积只有现今三分之一的草木不生的岩礁。

其后经过六次填拓工程，形成了南北480米、东西160米、总面积6.3公顷、绕岛一周1200米的规模。

三菱公司（三菱财阀）1890年购买了整个岛礁及矿区的开采权后，正式开始了煤矿的兴建和采掘。从端岛挖掘的优质煤炭主要供应八幡制铁所（福冈县北九州市），它与附近的高岛煤矿一起支撑了日本的近代化。

1916年岛上建造了日本第一幢钢筋混凝土多层公寓“30号栋”，以此为开端，钢筋混凝土建筑不断涌现，形成了这座岛的一大特色。随着煤炭开采量的增加，小岛发展迅猛，1960年前后的全盛期，居民达到5300人，人口密度高达东京的9倍。岛上不仅有中小学、医院，还有电影院、爬金库（弹子赌博机）店、酒馆等。

“我在岛上生活的那会儿，大概还住着2000多人。因为岛上产煤，那里有火力发电站，岛上居民全部享受免费用电。所以，各个家庭电视、电炉等电器产品一应俱全，过着非常超前的生活。如果想痛快地玩一玩儿或者有什么东西想买时，节假日乘船去长崎即可。岛上的生活没有任何不便，相当舒适。”（大桥）

一家三代生活在军舰岛上

1965年12月，煤炭开采量创下月产35000吨的纪录，这是端岛煤矿的峰值。随着世界的主要能源从煤炭向石油的转换，这里开始了衰退，最终于1974年1月10日封闭了矿山。同年４月20日，连接高岛和端岛的航线也停航，从此军舰岛成了无人岛。

“在四面环海的军舰岛上，仰望群星闪烁的美妙夜空，体力劳动后的疲劳顿时烟消云散。现在，这里已经成为历史爱好者、废墟迷等趋之若鹜的观光岛，但对我来说，它是曾经的生活之所。虽然我是一个承包工，而且在这里只干了半年，但看到陪我度过青春的地方化为了废墟，心中还是非常哀伤的。对那些一家三代在军舰岛做工维生的人们来说，他们对这个岛的感情之深是一般人无法想象的。”（大桥）

军舰岛留给人们的启示

矿山关闭后，端岛曾为三菱综合材料公司所有，后于2001年无偿转让给了高岛町。2005年市町村整合时，高岛町并入了长崎市，同年8月23日，这里向新闻记者等有关人员开放，荒岛内部的情形通过各种媒体的介绍而声名鹊起，引起极大的关注。

2009年1月5日，作为“九州・山口的近代化产业遗产群”的组成部分，端岛被列入世界遗产的预备名单后，同年4月22日长崎市向一般公众也开放了该岛。加上废墟热的影响，4年中登岛人数达36万余人，为当地创造出约65亿日元的经济效益。

2012年电影007系列的最新续作《007：大破天幕杀机》中，敌方据点所在的荒岛“死城”就是以端岛为原型的。2013年，由索尼的运动摄像机Actioncam“HDR-AS15”空摄的包括禁区在内的全岛情景视频，在Google街景（Google Street View）中公开，如今吸引了全世界的关注。

“自己生活过的地方如今变成了游览胜地，真是难以想象。所以，我希望游客通过在岛上的观光，能有感而归。现在想来，军舰岛是为了获取当时最先进的能源而建造的小岛。而如今，可再生能源等替代石油的新能源备受世界瞩目，特别是东日本大地震后的日本，面临着原子能、核辐射这种重大的能源问题。在思考这些问题时，我感到军舰岛会给人们带来很多教训和启示。”（大桥）

黑白照片：大桥弘（选自《1972 青春军舰岛》新宿书房）

协作：SONY 全景摄影：SONY NEX-6