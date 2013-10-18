В период своего расцвета богатый углём остров Гункандзима обладал самой высокой плотностью населения в мире. Через 40 лет после закрытия шахт навевающий тоску по былым дням остров вновь привлекает к себе внимание. Мы представляем вашему вниманию панорамные фото острова, куда закрыт доступ обычным туристам.

«Всё, что создает человек, неизбежно разрушится. И Гункандзима – прямое тому подтверждение. Она сочетает в себе красоту тлена и меланхолии. Не поэтому ли остров-призрак продолжает привлекать к себе людское внимание?»

Фотограф Оохаси Хироси, который непосредственно перед закрытием шахт полгода проработал на острове, размышляет о популярности Гункандзимы сегодняшнего дня.

Шахтовый остров, стоявший у истоков японской модернизации

«Гункандзима» — просторечное название острова Хасима, расположенного примерно в 18,5 км на юго-запад от порта Нагасаки. Стал называться «Гункандзимой» из-за внешнего сходства с линкором Тоса (яп. гункан = «линкор»).

Впервые залежи угля на Хасиме были обнаружены в 1810 г. В то время это был практически лишённый растительности риф размером с одну треть сегодняшней площади острова. В результате осуществления шестиэтапного проекта по отсыпке грунта риф превратился в искусственный остров общей площадью 6,3 гектара и протяженностью 480 метров с севера на юг, 160 м с запада на восток и периметром в 1200 метров.

Сотни телеантенн, заполонивших было крыши островных домов, больше не загораживают горизонт

Полномасштабная добыча угля шахтовым методом началась на Хасиме в 1890 г., когда все права на добычу угля на острове выкупила группа компаний Мицубиси. Высококачественный уголь, добытый на острове, главным образом использовался на металлургическом заводе Яхата в городе Китакюсю префектуры Фукуока и других. Вместе с близлежащей угольной шахтой Такасима добыча угля на Гункандзиме дала мощный толчок модернизации Японии.

В 1916 г. на Гункандзиме был построен первый в Японии высотный бетонный жилой дом (дом «Номер 30»), вслед за которым одна за другой стали появляться прочие новостройки. Увеличение добычи угля на острове стимулировало его быстрое развитие, и в лучшее свое время, 60-е годы прошлого века, остров уже населяло более 5300 человек, плотность населения в 9 раз превысила токийскую. На острове были не только своя общеобразовательная школа и больница, но и кинотеатр, игровые залы патинко, бары и т. д.

— В пору, когда я жил на Гункандзиме, население всё ещё составляло, думаю, более двух тысяч человек. На острове-шахте, естественно, была своя ТЭС, и население Гункандзимы пользовалось электроэнергией бесплатно. В каждом доме были телевизор, плитка и другие электроприборы, жили хорошо, ни в чем не нуждались. А если хотелось поразвлечься или закупить чего-то из города, то садились на паром и отправлялись в выходной день в Нагасаки. Весело было жить тогда на острове, — вспоминает Оохаси.

Мужчины, работавшие на Гункандзиме. Большой кран был вывызен с острова после закрытия шахт.

Начало конца

В декабре 1965 г. производство угля на Хасиме достигло своего пика и составило 35 тыс. тонн в месяц. Однако в то время во всём мире нефть стала постепенно вытеснять уголь, становясь главным источником энергии. Добыча угля на острове затормозилась, а потом и совсем сошла на нет. 10 января 1974 г. шахты Хасимы закрыли. 20 апреля того же года переправа, соединявшая Хасиму с Такасимой, также была остановлена, и Гункандзима превратилась в необитаемый остров.

— Ночное небо над Гункандзимой было чарующим. Море, звёзды... Глядишь, и усталость за день тяжёлой работы как будто проходит... Сейчас на Гункандзиме только любители исторических развалин, туристы, а для меня это место, где кипела жизнь. Хотя я и провёл на этом острове всего полгода как наёмный строитель, мне грустно, что та часть моей молодости превратилась в руины. А можете представить себе чувства семей, три поколения которых проработало на Гункандзиме? — продолжает Оохаси.

Рабочий коллектив Оохаси, 1972 г. На острове жили и стар и млад, и мужчины и женщины.

Уроки Гункандзимы

После закрытия шахт Хасима перешла в собственность корпорации Mitsubishi Materials, которая в 2001 г. передала её в безвозмездный дар городу Такасима. В 2005 году в связи с административной реформой Такасима вошла в состав города Нагасаки. В том же году работникам СМИ было разрешено высаживаться на Хасиму, и сделанные ими репортажи с опустевшего острова-призрака привлекли широкое внимание общественности.

В январе 2009 г. Хасима была внесена в предварительный список кандидатов на присвоение статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть современного промышленного наследия острова Кюсю и префектуры Ямагути. В апреле того же года мэрия Нагасаки сняла запрет на свободное посещение части острова. На фоне тогдашнего всеобщего бума по посещению исторических руин за 4 года Гункандзиму посетило более 360 тыс. человек, что принесло местной экономике 6,5 млрд йен.

В 2012 г. Гункандзима получила всемирную известность, вдохновив продюсеров очередной серии приключений Джеймса Бонда «007. Координаты: „Скайфолл“» на создание декораций «мертвого города», где скрывался злодей, которого сыграл Хавьер Бардем. В 2013 г. вся территория острова, включая закрытые для посещения туристами кварталы, была снята с воздуха на камеру SONY Action Cam HDR-AS15, видео её появилось в свободном доступе в Интернете. Служба Google Street View для просмотра улиц также представила панораму острова, что в очередной раз привлекло внимание мировой общественности к Гункандзиме.

Фотограф Сомэсэ Наото был одним из членов фотоэкспедиции на Гункандзиму.

— Осознавать, что место, где ты когда-то жил, стало туристическим объектом, довольно странно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы туристы Гункандзимы вернулись домой с частичкой острова в сердце, — говорит с надеждой Оохаси. — Оглядываясь назад, мы понимаем, что Гункандзима была отстроена человеком для удовлетворения своих потребностей в области прогрессивной энергетики. Сейчас человечество находится в активном поиске альтернативного возобновляемого источника энергии, который бы заменил нефть. После трагедии 2011 года Япония ощутила на себе, какие проблемы несёт атомная энергетика и радиация. Думаю, Гункандзима преподнесла нам хороший урок о том, что в конечном итоге ожидает любое человеческое творение.

Черно-белые фотографии: Оохаси Хироси, «Гункандзима моей молодости» (Сэйсюн Гункандзима, 1972).

Материал предоставлен в сотрудничестве с компанией SONY. Панорамная съёмка проводилась фотокамерой SONY NEX-6.

(Оригинал статьи написан 12 августа 2013 г.)