2024年7月「佐渡島の金山」が世界文化遺産登録に登録されることが決まった。世界遺産委は「世界で採鉱などの機械化が進んだ時代に、高度な手工業による採鉱と製錬技術を継続したアジアにおける他に類を見ない事例」と評価した。

世界遺産は、1972年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（世界遺産条約）に基づいて、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」をと認められた遺跡、景観、自然などがリストに登録される。

日本では93年12月、法隆寺地域の仏教建造物（奈良県）、姫路城（兵庫県）が世界文化遺産に初めて登録された。「佐渡島の金山」の登録で日本の世界文化遺産は21件、自然遺産は5件に増え、国内の世界遺産は合計26件となった。

日本のユネスコ世界遺産 （＊は自然遺産）

バナー写真：佐渡金山のシンボルとされる採掘跡「道遊の割戸（どうゆうのわりと）」。（PIXTA）