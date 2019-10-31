2019年10月31日、那覇市にある世界遺産、首里城跡に再建された首里城で火災が発生、木造３階建ての正殿、北殿、南殿など６棟と奉神門が消失した。何度も焼失と再建を繰り返してきた首里城の歴史を振り返る。

首里城はかつて存在した琉球王国の中心だった。1429年、尚巴志（しょうはし）が琉球（沖縄本島）を統一し、琉球王国が成立。1879年の琉球王国崩壊までの間、王国の政治・経済・文化の中心的役割を果たした。発掘調査などの結果から、最初に築城されたのは14世紀中葉～後半であることが判明している。その後、何度かの焼失、再建を繰り返し、1925（大正14）年に国宝に指定されたが、太平洋戦争末期の沖縄戦で焼失した。

今回の火災で焼失した首里城は1992年に再建されたもので、首里城公園の中心施設だった。国連教育科学文化機関（ユネスコ）は2000年、首里城跡を含む「琉球王国グスク（城）および関連遺産群」を世界遺産登録した。

首里城の歴史

14世紀 首里城創建 1429 琉球王国が成立 1609 薩摩藩が琉球侵攻 1660 首里城焼失 1672 首里城再建 1709 首里城焼失 1715 首里城再建 1853 ペリー提督が首里城訪問 1872 琉球藩設置 1879 明治政府による「琉球処分」で、琉球王国崩壊、沖縄県誕生 1925 首里城正殿が国宝に指定される 1945 太平洋戦争の沖縄戦で首里城焼失 1989 首里城復元工事に着手 1992 国営・首里城公園開園 2000 首里城北殿にて「九州・沖縄サミット」社交夕食会開催 2000 「琉球王国のグスク（城）および関連遺産群」が世界遺産登録 2019 火災により焼失 記事及び年表は、沖縄首里城公園ウェブサイト、文化庁世界遺産オンラインなどの記述を参考として作成した

バナー写真 : PIXTA