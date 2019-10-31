2019年10月31日、那覇市にある世界遺産、首里城跡に再建された首里城で火災が発生、木造３階建ての正殿、北殿、南殿など６棟と奉神門が消失した。何度も焼失と再建を繰り返してきた首里城の歴史を振り返る。
首里城はかつて存在した琉球王国の中心だった。1429年、尚巴志（しょうはし）が琉球（沖縄本島）を統一し、琉球王国が成立。1879年の琉球王国崩壊までの間、王国の政治・経済・文化の中心的役割を果たした。発掘調査などの結果から、最初に築城されたのは14世紀中葉～後半であることが判明している。その後、何度かの焼失、再建を繰り返し、1925（大正14）年に国宝に指定されたが、太平洋戦争末期の沖縄戦で焼失した。
今回の火災で焼失した首里城は1992年に再建されたもので、首里城公園の中心施設だった。国連教育科学文化機関（ユネスコ）は2000年、首里城跡を含む「琉球王国グスク（城）および関連遺産群」を世界遺産登録した。
首里城の歴史
|14世紀
|首里城創建
|1429
|琉球王国が成立
|1609
|薩摩藩が琉球侵攻
|1660
|首里城焼失
|1672
|首里城再建
|1709
|首里城焼失
|1715
|首里城再建
|1853
|ペリー提督が首里城訪問
|1872
|琉球藩設置
|1879
|明治政府による「琉球処分」で、琉球王国崩壊、沖縄県誕生
|1925
|首里城正殿が国宝に指定される
|1945
|太平洋戦争の沖縄戦で首里城焼失
|1989
|首里城復元工事に着手
|1992
|国営・首里城公園開園
|2000
|首里城北殿にて「九州・沖縄サミット」社交夕食会開催
|2000
|「琉球王国のグスク（城）および関連遺産群」が世界遺産登録
|2019
|火災により焼失
記事及び年表は、沖縄首里城公園ウェブサイト、文化庁世界遺産オンラインなどの記述を参考として作成した
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