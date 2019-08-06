包括仁德天皇陵古墓在内的大阪府“百舌鸟和古市古墓群”，被联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会正式列入世界文化遗产名录。至此，日本的世界遗产达到23项。

了解古坟时代的埋葬传统以及社会政治结构的遗产

联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会2019年7月6日在阿塞拜疆的巴库举行的世界遗产委员会会议上，正式决定将日本推荐的“百舌鸟和古市古墓群”列入世界文化遗产名录。这是大阪府内的第一个世界遗产。

百舌鸟和古市古墓群，集中在百舌鸟地区（堺市）和古市地区（羽曳野市、藤井寺市），由49座建造于4世纪后半叶至5世纪后半叶的古坟组成。大小形状各异的古坟里，包括坟丘全长486米的日本最大的“大山古坟”（仁德天皇陵）以及425米的第二大“誉田御庙山古坟”（応神天皇陵）等。大山古坟还可以看作是世界最大规模的一座陵墓。世界遗产委员会的专业咨询机构国际古迹遗址理事会评价称，它很好地展示了古坟时代的埋葬传统以及社会政治的结构。

至此，日本的世界遗产增至文化19项、自然4项，合计达到23项。

世界遗产，是指根据1972年联合国教科文组织大会通过的《保护世界文化和自然遗产公约》（世界遗产公约）规定，被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的那些应为全人类所共享且具备“杰出的普遍性价值”的文物古迹和自然景观。

日本最早的世界文化遗产，是1993年12月申遗成功的法隆寺地区的佛教建筑（奈良县）和姫路城（兵库县）。此后直至2018年“‘长崎与天草地区的地下天主教相关遗产” （长崎县、熊本县）的成功入遗，文化遗产达到18项。此外，日本的世界自然遗产，除了1993年首次被列入遗产名录的屋久岛（鹿儿岛县）、白神山地（青森、秋田县）外，还有知床（北海道）和小笠原诸岛（东京都），共计4处。

截至到2019年7月，全球总计有世界遗产1121项，其中亚洲317项、欧洲424、非洲131项、美洲179项、大洋洲31项，另外还有跨国遗产39项。

日本的世界遗产

入遗项目 入遗时间 文化遗产 法隆寺地区的佛教建筑（奈良县） 1993年12月 姫路城（兵库县） 1993年12月 古京都的历史遗迹（京都府、滋贺县） 1994年12月 白川乡五个山的“合掌造”村落（岐阜县、富山县） 1995年12月 广岛和平纪念公园(原爆遗址)（广岛县） 1996年12月 严岛神社（广岛县） 1996年12月 古奈良的历史遗迹（奈良县） 1998年12月 日光的社寺（栃木县） 1999年12月 琉球王国的城堡及相关遗产群（冲绳县） 2000年12月 纪伊山脉圣地和朝圣路线（奈良县、和歌山县、三重县） 2004年7月 石见银山遗迹及其文化景观（岛根县） 2007年6月 平泉——体现佛教净土思想的建筑、庭园及考古学遗迹群（岩手县） 2011年6月 富士山——信仰的对象和艺术的源泉（山梨县、静冈县） 2013年6月 富冈制丝厂以及丝绸产业遗产群（群马县） 2014年6月 明治时期的日本工业革命遗产（福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、鹿儿岛县、山口县、岩手县、静冈县） 2015年7月 勒・科比意建筑遗产——对近代建筑的杰出贡献（国立西洋美术馆、东京都） 2016年7月 “神宿岛”宗像・冲之岛及相关遗产群（福冈县） 2017年7月 长崎与天草地区的地下基督教相关遗产（长崎县、熊本县） 2018年6月 百舌鸟和古市古墓群（大阪府） 2019年7月 自然遗产 屋久岛（鹿儿岛县） 1993年12月 白神山地（青森县、秋田县） 1993年12月 知床（北海道） 2005年7月 小笠原诸岛（东京都） 2011年6月

标题图片：空中俯瞰大山古坟（仁德天皇陵） 摄影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）