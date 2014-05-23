群马县的“富冈制丝厂以及丝绸产业遗产群”可望入选联合国教科文组织的世界文化遗产。日本文化厅4月26日公布，联合国教科文组织的咨询机构对“富冈制丝厂”申遗项目予以了高度评价并建议将其列入世界文化遗产名录。

对生丝产业革命的重大贡献

富冈制丝厂创建于1872年，它是明治政府为推进日本的现代化而设置的第一家国营缫丝工厂。为了确保实现工业、科技现代化所需的外汇，明治政府在群马县富冈市亲自建造了配置有西式缫丝机的样板工厂，以图改善当时的主力出口产品生丝的质量，强化生产能力。

该厂在1893年转售给私企，继续进行缫丝生产，直至1987年停业。第二次世界大战中，它幸免于空袭灾难，停业后也得到了工厂所有人片仓工业公司的大力维护，因而使开业之初的建筑群基本得以完好保存。明治政府建造的国营工厂完整保存至今的据说仅此富冈一处。富冈制丝厂引进法国技术后在短期内迅速构建起了现代化生产体系，此次联合国教科文组织的咨询机构做出的入遗建议，是对其为养蚕和生丝工业的革新做出的重大贡献给予的高度评价。

6月在卡塔尔的多哈召开的教科文组织世界遗产委员会会议上，将正式做出富冈制丝厂入遗的决定。现在，日本列入世界遗产名录的文化遗产有13件（姫路城、广岛原子弹爆炸圆顶屋、古都京都的文化遗产、富士山等）、自然遗产有4件（屋久岛、白神山地、知床、小笠原诸岛），富冈制丝厂可望成为日本的第18件世界遗产。

领略一个半世纪前的魅力

富冈制丝厂的核心建筑缫丝厂房，长140米，宽12.3米，高12.1米，是当时世界上同种工厂厂房中规模最大的。厂房内设置了300人操作的缫丝机，从全国各地招集的女工，在这里从事正规的机械缫丝作业。

此外，东西两个蚕茧仓库、外国人宿舍等，也基本保持了开业之初的原貌。

相关建筑于2007年1月被列入教科文组织的世界遗产暂定名单。日本政府于2013年将其作为宝贵的工业遗产，向教科文组织提交了申遗推荐书，此后，咨询机构的专家们进行了实地调查。

该制丝厂自2005年开始对外开放，供游人参观。官方网站还备有英文、法文、中文和韩文的介绍说明。

题图照片：富冈制丝厂的东蚕仓库（時事通信社提供）