群馬縣的「富岡製絲廠及絹產業遺產群」可望入選聯合國教育科學文化組織（聯合國教科文組織，UNESCO）的世界文化遺產。日本文化廳4月26日公布，聯合國教科文組織的諮詢機構對「富岡製絲廠」申遺項目予以了高度評價並建議將其列入世界文化遺產名錄。

對生絲產業革命的重大貢獻

富岡製絲廠創建於1872年，它是明治政府為推進日本的現代化而設置的第一家國營繅絲工廠。為了確保實現工業、科技現代化所需的外匯，明治政府在群馬縣富岡市親自建造了配置有西式繅絲機的示範工廠，以圖改善當時的主力出口產品生絲的品質，強化生產能力。

該廠在1893年轉售給民營企業，繼續進行繅絲生產，直至1987年停業。第二次世界大戰中，它倖免於空襲災難，停業後也得到了工廠所有人片倉工業公司的大力維護，因而使開業之初的建築群基本得以完好保存。明治政府建造的國營工廠完整保存至今的，據說僅此富岡一處。富岡製絲廠引進法國技術後在短期內迅速構建起了現代化生產體系，此次聯合國教科文組織的諮詢機構做出的入遺建議，是對其為養蠶和生絲工業的革新做出的重大貢獻受到了高度認可。

6月在卡達的杜哈召開的教科文組織世界遺產委員會會議上，將正式做出富岡製絲廠入遺的決定。現在，日本列入世界遺產名錄的文化遺產有13件（姫路城、廣島原子彈爆炸圓頂屋、古都京都的文化遺產、富士山等）、自然遺產有4件（屋久島、白神山地、知床、小笠原諸島），富岡製絲廠可望成為日本的第18件世界遺產。

領略一個半世紀前的魅力

富岡製絲廠的核心建築繅絲廠房，長140m，寬12.3m，高12.1m，是當時世界上同​​種工廠廠房中規模最大的。廠房內設置了300人操作的繅絲機，從全國各地招集的女工，在這裏從事正規的機械繅絲作業。

此外，東西兩個蠶繭倉庫、外國人宿舍等，也基本保持了開業之初的原貌。

相關建築於2007年1月被列入教科文組織的世界遺產暫定名單。日本政府於2013年將其作為寶貴的工業遺產，向教科文組織提交了申遺推薦書，此後，諮詢機構的專家們進行了實地調查。

該製絲廠自2005年開始對外開放參觀。官方網站還備有英文、法文、中文和韓文的介紹說明。

標題圖片：富岡製絲廠的東蠶倉庫（時事通信社提供）