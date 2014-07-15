Шелкопрядильная фабрика Томиока, связанная с зарождением шелкопрядильной промышленности в Японии, 21 июня 2014 г. получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Консультативная группа ЮНЕСКО Международный совет по охране памятников и исторических мест (МСОПИ) направила свои рекомендации по регистрации объекта в Агентство по вопросам культуры Японии 26 апреля.

Образец для инноваций в шелковой промышленности

Шелкопрядильная фабрика Томиока была построена в 1872 году правительством Мэйдзи в рамках проекта по модернизации. Фабрика, построенная в городе Томиока префектуры Гумма, позволила улучшить качество и увеличить объемы производства шелка - главного экспортируемого товара Японии в то время и ключевого источника экспортной выручки. Оборудованная шелкомотальными машинами западного типа, первая государственная шелковая мануфактура послужила образцом для всей отрасли.

Фабрика перешла в частные руки в 1893 году и продолжала работать еще более века и окончательно закрылась в 1987 году. Предприятию удалось избежать разрушения в период Второй мировой войны, а собственник фабрики, Katakura Industries, многое сделал для сохранения в изначальном виде единственного сохранившегося здания фабрики, построенного в эпоху Мэйдзи (1868-1912). МСОПИ в своей рекомендации о включении фабрики Томиока в списки мирового наследия отметил использование импортной французской технологии для быстрого развертывания современной системы производства, а также роль фабрики в преобразовании культуры шелкопрядения и шелкопрядильной промышленности.

Формальная регистрация состоялась на июньской встрече Комитета по всмеирному наследию в г. Доха, Катар. После регистрации шелкопрядильная фабрика Томиока стала восемнадцатым историческим объектом всемирного значения. На настоящий момент в Японии зарегистрировано 13 культурно-исторических объектов мирового значения, среди которых гора Фудзи, замок Эхимэ, Купол атомной бомбы в Хиросиме и четыре природных объекта, в числе которых Якусима и Сирэтоко.

Модернизация Японии на выставке

В центре фабрики Томиока находится раскатный стан. В период постройки здание длиной 140 м, шириной 12,3 м и высотой 12,1 м было самой большой постройкой этого типа в мире. Женщины изо всех уголков Японии производили высококачественную шелковую нить, посменно работая на шелкомотальных машинах, единовременно обслуживаемых 300 рабочими.

Другие строения на территории фабрики Томиока, включая восточный и западный склады коконов, а также общежития для иностранных инструкторов, тоже сохранились в первозданнном виде.

Японское правительство включило фабрику Томиока в предварительный список на получение статуса объекта мирового насления ЮНЕСКО в январе 2007 года и формально номининировало ее в 2013 году, упомянув важность промышленного наследия фабрики.

Шелкопрядильная фабрика Томиока открыта для посещения туристами с 2005 года. Информацию о фабрике можно получить на многоязычном сайте предприятия.

(Верхнее фото: Восточный склад коконов на шелкопрядильной фабрике Томиока)