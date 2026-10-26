Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала Нави Пиллэй, в прошлом судья Международного уголовного суда (МУС). Всего через несколько часов после присуждения премии президент США Дональд Трамп объявил о включении МУС в санкционный список. Нынешний председатель МУС Аканэ Томоко, предвидя подобные безрассудные действия, подрывающие верховенство права, уже выражала серьёзную обеспокоенность в своей книге.

Американские санкции вскоре после вступления в должность председателя

«Хочется, чтобы читатель помнил: на нашу деятельность возлагают надежды люди во всём мире, страдающие от бедствий войны и других трагедий. Нельзя допустить, чтобы огонёк надежды этих людей погас». Об этом написала в книге «Борьба с военными преступлениями», изданной в 2025 году, глава Международного уголовного суда Аканэ Томоко.

В июле 2023 года Россия объявила Аканэ в розыск. Поводом стало то, что Аканэ, в то время судья Палаты предварительного производства МУС, вместе с коллегами выдала ордер на арест президента России Владимира Путина, усмотрев разумные основания полагать, что он причастен к военному преступлению – незаконной депортации детей из Украины.

В Японии Аканэ сделала карьеру прокурора. С марта 2018 года она занимает должность судьи МУС (всего в суде 18 судей, срок их полномочий — 9 лет), а в марте 2024 года коллеги избрали её председателем суда. На этом посту ей пришлось столкнуться с экономическими санкциями США.

В ноябре того же года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подозрению в совершении военных преступлений в Палестине. В ответ президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против МУС. Первым под санкции попал прокурор, добивавшийся выдачи ордера на арест израильского премьер-министра. Затем в санкционный список были включены восемь судей, а в августе 2026 года — и сама председатель МУС Аканэ.

До тех пор санкции вводились против перечисленных людей как физических лиц, но присуждение Нобелевской премии мира послужило поводом для нанесения удара по МУС как по организации в целом.

«Это равносильно уничтожению МУС»

Физические лица, попавшие под санкции, лишаются доступа к банковским счетам во всех странах, кроме Нидерландов, где находится штаб-квартира МУС. Их активы в США замораживаются, им запрещены въезд в страну и сделки с американскими компаниями. А что произойдёт, если санкции будут введены против организации в целом? Вот что пишет об этом в своей книге Аканэ.

«Есть вероятность, что банки и предприятия по всему миру прекратят иметь дело с МУС. Это лишит его возможности выплачивать зарплату персоналу и, возможно, парализует исполнение различных функций организации. Суд также не сможет переводить средства своим отделениям в Украине и Африке, созданным для проведения расследований и обеспечения судебных разбирательств. Поскольку информационно-коммуникационная система МУС зависит от услуг американских компаний, поддерживать её работу станет невозможно, что может создать проблемы и с хранением электронных данных».

При реализации таких санкций «естественно предположить, что МУС окажется уничтожен». Об этом била тревогу Аканэ в своей книге, и эти опасения стали реальной угрозой. Страны-стороны Римского статута, которым был учрежден МУС, выступили против американских санкций. Вот как отзывается об этом Аканэ.

«Вызывает самые настоящие сожаления медлительность стран-сторон, в том числе Японии. Если позволить крупным державам поступать по собственному усмотрению и допустить такие шаги, как разрушение МУС, то это с большой вероятностью приведет к краху принципа „верховенства закона“ в международном сообществе. У меня такое ощущение, что страны-стороны МУС не осознают, насколько это опасно».

«Хотелось бы увидеть сплоченность в защите МУС»

Международный уголовный суд был сформирован в 2002 году, опираясь на опыт таких прецедентов как Нюрнбергский и Токийский процессы после Второй мировой войны, а впоследствии — международные процессы по внутренним конфликтам в бывшей Югославии и Руанде.

В отличие от Международного суда, который занимается международными конфликтами, Международный уголовный суд является органом, предназначенным для привлечения к уголовной ответственности физических лиц, причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности. В число сторон МУС входят 125 стран и территорий. Среди них нет Соединенных Штатов, России и Китая, хотя в прошлом США активно прилагали усилия к созданию МУС. Общая численность персонала МУС, включая прокурорский и судейский состав — около 1 тыс. сотрудников.

Деятельность суда финансируется за счёт взносов государств-участников. Крупнейшим плательщиком является Япония: в бюджете на 2025 год её взнос составил около 4,6 млрд йен, или примерно 14,7% общей суммы. Чтение книги дает хорошее представление о том, как устроен МУС и каких результатов он добился в своей работе. Кроме того, это искренний рассказ о пути японской женщины, которая, работая юристом, стремилась внести свой вклад в укрепление мира в международном сообществе.

Аканэ пишет, что МУС «служит интересам международного сообщества, обеспечивая применение общепризнанных норм международного права» и «играет незаменимую роль в условиях, когда во всём мире продолжают совершаться жестокие деяния и жизнь многих людей находится под угрозой». «В любых обстоятельствах мы руководствуемся исключительно законом и принимаем решения, сохраняя независимость и нейтральность», — отмечает она. Автор также пишет: «Хотелось бы, чтобы все страны мира объединились для защиты МУС».

Международный уголовный суд переживает самый серьёзный кризис со времени своего основания, и «верховенство права может исчезнуть во всём мире». Председатель МУС Аканэ Томоко предупреждает: «В Японии часто говорят о верховенстве права. Однако, если лишь повторять эти слова как ритуальную формулу, оно может оказаться настолько хрупким, что рухнет перед лицом серьёзной угрозы».

«Тогда миром будет править не право, а сила. Как защитники международного правопорядка, мы обязаны во что бы то ни стало выстоять».

«Борьба с военными преступлениями — Международный уголовный суд не сдаётся»

Издательство «Бунгэй сюндзю»

Издана 20 июня 2025 года

Формат: синсё, 224 страницы

Цена: 1045 йен (с налогом)

ISBN: 978-4-16-661496-7