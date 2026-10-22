В вынашиваемых Китаем замыслах построения нового международного порядка с каждым годом все более важное место отводится России. Как отмечает автор статьи, взаимодействие этих двух стран по вопросам истории становится неотделимым от формируемого ими миропорядка, и с этой точки зрения нарратив о «союзничестве в годы Второй мировой войны», вброшенный на недавней встрече лидеров США и КНР, дает поводы для беспокойства.

Расширение и усиление совместных нападок Китая и России на Японию

Прозвучавшие в ноябре прошлого года в ходе парламентских дебатов слова премьер-министра Такаити Санаэ о «ситуации экзистенциальной угрозы», да еще с упоминанием в качестве примера проблем в Тайваньском проливе, вызывают резкий отпор со стороны Китая – как словами, так и действиями. К настоящему моменту этот отпор словом и делом становится лишь масштабнее и решительнее. Причем Китай занимается этим не в одиночку – он все чаще действует сообща с Россией и Северной Кореей.

Отметим, что протесты и нападки на Японию словом и делом, как и взаимодействие в этом вопросе с Россией и другими, наблюдались и до высказываний премьер-министра Такаити, сделанных в японском парламенте. По-видимому, китайская сторона просто расширила и усилила этот тренд, воспользовавшись высказыванием японского премьер-министра в качестве повода.

В этой статье автору хотелось бы рассмотреть китайско-российское взаимодействие по вопросам истории с учетом той роли, которую Китай отводит России.

О статусе китайско-российских отношений

Хотя связи между Китаем и Россией и называют отношениями союзников, у самого Китая нет возможности говорить о союзнических отношениях, поскольку в соответствии с принципом независимости и самостоятельности у Китая нет стран-союзников. Самый высокий статус отношений в официальной китайской классификации – страна-партнер.

С приходом к власти правительства под руководством Си Цзиньпина Китай заявляет о своем намерении создавать международный порядок, который заменит мировой порядок, возглавляемый странами Запада. Китай считает такой «не западный» международный порядок «международными отношениями нового типа». Они подразумевают формирование партнерских связей на основе экономики, которые постепенно перерастают в общность судеб. У этих партнерских отношений имеется своя иерархия, которая находит отображение в наименованиях, которые даются двусторонним отношениям с разными странами. Связи с Россией описываются как «отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху», то есть им отводится высший уровень в иерархии партнерств. Это значит, что Китай придает России крайне большое значение в своем видении международного порядка.

При этом в настоящее время Китай ставит перед собой цель к 2049 году занять центральное место на международной арене, реализовав чаяния своего народа. В достижении этой цели Россия – самый надежный партнер, особенно в противостоянии со странами Запада, центром которого выступают США. Именно «сильная Россия» представляется Китаю наиболее желанным актором в таком аспекте, как противостояние Организации Североатлантического договора (НАТО). И если в Соединенных Штатах преобладающей выступает концепция противостояния по оси «развитые страны против Китая, России, Северной Кореи и Ирана», то в Китае подчеркивают, что противостояние происходит по оси «развитые страны против стран, не относящихся к развитым». Это объясняется тем, что концепция «не-Запада» лежит в основе его видения международных отношений нового типа, где Китаю и России отводится место главного оплота и опоры стран, не относящихся к развитым, в противостоянии с развитыми странами.

Важность России для Китая вполне ясна из высказываний члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции, состоявшейся в марте 2025 года в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей. В числе прочего, Ван И отметил: «Как бы ни менялась международная обстановка, историческая логика китайско-российской дружбы останется неизменной, а внутренняя движущая сила не ослабеет». Далее он подчеркнул, что в основе отношений Китая и России, выступающих образцовой моделью отношений нового типа между державами и образцом отношений между соседними государствами, лежат такие принципы, как «отказ от союзов, отсутствие конфронтации и ненаправленность двусторонних отношений против третьих сторон».

«Отношения нового типа между державами» – формулировка, которая использовалась во времена, когда у власти в США находилась администрация Барака Обамы, в качестве концепции отношений с Соединенными Штатами, состоявшей в том, чтобы избегать столкновений и взаимно уважать ключевые интересы друг друга. Больше эта формулировка для характеристики отношений с США не используется – теперь так говорят об отношениях с Россией.

Далее Ван И отметил, что в связи с приближением 80-летия победы во Второй мировой войне Китай и Россия вновь подтвердят память о совместной борьбе в Азии и Европе, сопровождавшейся кровавыми жертвами. С учетом этого прошлого они будут совместно распространять верный исторический взгляд на Вторую мировую войну, отстаивать результаты победы в этой войне, хранить международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и продвигать развитие мира в направлении более справедливого и рационального порядка. Таким образом Китай и Россия, подтверждая совместную борьбу во Второй мировой войне, обещают работать сообща над формированием современного международного порядка. Взаимодействие Китая и России в том, что касается исторических нарративов, увязывается и с формированием современного миропорядка.

Китайско-российское взаимодействие в 2024-2025 годах

Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, и позиция Китая в отношении нее вызвали критику Пекина во всем мире, а начавшаяся в 2022 году война России в Украине – международное осуждение Москвы. В условиях, когда все шире бытует мнение о том, что у России сохраняется потенциал ведения затяжных боевых действий именно потому, что ее поддерживает Китай, происходит усиление критики в адрес Китая – в первую очередь, со стороны стран Запада. В этих условиях единство Китая и России укрепляется и сопровождается все более явной конфронтацией их обоих со странами Запада.

В 2024 году, когда шла война в Украине и при этом сохранялись последствия пандемии коронавируса, Китай и Россия отметили 75-летие установления дипломатических отношений. В мае президент Путин нанес официальный визит в Китай, в ходе которого стороны опубликовали «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами». В этом исключительно длинном документе Россия, ведущая боевые действия в Украине, и Китай, еще не оправившийся в полной мере от коронавирусного шока, продемонстрировали готовность одобрять и принимать политику друг друга. При этом в этом заявлении уже имеются и положения об исторических нарративах.

Стороны продолжат твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, закрепленные в Уставе ООН, а также противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны. Стороны отмечают важность правильного исторического воспитания, сохранения и недопустимость осквернения или разрушения мемориалов времен мировой войны с фашизмом и решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения. В данном контексте Стороны намерены достойно отметить предстоящие в 2025 году 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, совместно продвигать достоверную интерпретацию истории Второй мировой войны.(*1)

Уже на том этапе Россия и Китай продемонстрировали позицию противостояния соответственно нацизму и милитаризму. Но тогда в адрес современной Японии еще не звучали такие характеристики, как «милитаризм нового типа».

Далее, 9 мая 2025 года, когда Россия праздновала День победы над нацистской Германией, Си Цзиньпин нанес визит в Россию и лидеры обеих стран опубликовали совместное заявление. В нем ясно указывается, что противниками, с которыми сражались страны во Второй мировой войне, были нацистская Германия и милитаристская Япония, и вместе с тем подчеркивается, что Китай и Россия выступают против любых попыток возрождения нацизма и милитаризма прошлого.

Затем о Японии говорится, что «официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни и других моментов истории, полностью отмежеваться от милитаризма, принесшего в прошлом горе и страдания народам стран мира и самой Японии». Далее Китай и Россия заявили о намерении посредством просветительской и мемориальной деятельности, а также выявления и изучения исторических документов раскрывать факты преступлений, совершенных Японией в годы Второй мировой войны.

Из всего этого вполне понятно, что еще до высказываний премьер-министра Японии 7 ноября 2025 года в преддверии 80-летия окончания войны между Китаем и Россией уже сформировалось взаимодействие по вопросам истории, и были намечены вполне конкретные цели.

Китайско-российское взаимодействие после ухудшения японо-китайских отношений

В 2025 году Китай усилил нападки на Японию, скорректировав свои нарративы об истории войны и выступая с такими постулатами, как недействительность Сан-Францисского мирного договора. Хотя эти нарративы были связаны с проблемой Тайваня и статуса Окинавы, они не ограничивались вопросами военной истории, но увязывались с действиями Китая в зоне первой островной линии. При этом в 2025-2026 годах военная деятельность Китая уже перешагнула через первую островную линию и распространилась на вторую островную линию, западную и южную части Тихого океана. Затем, после высказываний премьер-министра Такаити, примерно на рубеже 2025–2026 годов, в своей риторике Китай перешел к более «комплексному» подходу к критике в адрес Японии. Речь идет о критике «милитаризма нового типа». Эта формулировка появилась в газете «Жэньминь жибао», ее стали использовать пресс-секретари МИД КНР, и постепенно она приобрела статус официальной риторики.

В мае 2026 года президент России Владимир Путин нанес официальный визит в Китай, во время которого лидеры опубликовали новое совместное заявление. В нем есть часть, особо посвященная Японии:

Стороны подчеркивают, что нынешний курс Японии на ускоренную ремилитаризацию представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, в связи с чем международное сообщество и страны региона сохраняют высокую озабоченность. Текущий год знаменует 80-летие Международного военного трибунала для Дальнего Востока. В ходе проходившего в рамках Трибунала следствия были обнаружены огромные масштабы военных преступлений японских милитаристов, сопровождавшихся невообразимой жестокостью и террором в отношении гражданского населения. Стороны призывают правительство Японии извлечь уроки из бесчеловечных страниц истории собственной агрессии, признать в полном объеме итоги Второй мировой войны и отказаться от нового милитаризма и ремилитаризации, однажды уже принесшим горе и страдания народам мира и самой Японии.(*2)

Из этого вполне ясно, что Китай и Россия намерены пытаться вместе сдерживать то, что они именуют «милитаризмом нового типа» и «ремилитаризацией» Японии.

Все изложенное выше дает понять, что Китай и Россия вместе пытаются увязывать вопросы интерпретации истории со своей внешней политикой. Россия и Китай генерируют нарративы, нацеленные преимущественно соответственно на Германию и Японию, и взаимно поддерживают эти нарративы. Хотя эта тенденция просматривалась и прежде, вполне можно говорить о том, что из-за высказываний премьер-министра Такаити данный тренд ускорился и значительно окреп.

Сентябрьская Генассамблея ООН и встреча лидеров США и КНР

Взаимодействие Китая и России по вопросам истории происходит отнюдь не только при встречах их лидеров. Китай стремится вовлечь в критику Японии и другие страны помимо России, вкладывая формулировки, которые можно воспринимать как антияпонскую критику (к примеру, слова о «неприятии милитаризма»), в совместные заявления и прочие документы с другими странами. На международных форумах и других многосторонних межгосударственных мероприятиях Китай и Россия действуют сообща, усиливая критику в адрес Японии. Яркий тому пример — сессия Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2026 года. Двадцать восьмого сентября представитель Китая воспользовался выступлением в общих прениях для того, чтобы резко раскритиковать Японию за «ремилитаризацию», «милитаризм нового типа» и т. п., а высказывания в ООН министра иностранных дел России Сергея Лаврова звучали в унисон с китайскими заявлениями, в частности, слова о том, что Япония идет по пути милитаризма.

С учетом всех этих обстоятельств нетрудно заметить проблематичность того, что тема американо-китайских отношений во Второй мировой войне была затронута на переговорах Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Америка и Китай (точнее, Китайская Республика) во время Второй мировой действительно были союзниками на стороне антигитлеровской коалиции. Но проблема не в этом факте как таковом. Как следует из слов Ван И на пресс-конференции в ходе уже упоминавшейся сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2025 года, исторические нарративы, генерировавшиеся и генерируемые правительством Китая, не ограничиваются просто указаниями на реалии, имевшие место в прошлом. Одним из аспектов является то, что подоплека этих нарративов – стремление формировать и использовать ценности и дискурсы во внешнеполитических целях, в частности для выстраивания международного порядка. Не исключено, что предпринимаемые попытки согласовать трактовки истории в отношениях с Соединенными Штатами могут оказаться связанными с политикой китайского правительства по формированию миропорядка. А с учетом того, что политика китайского правительства в сфере исторических нарративов в дальнейшем может распространиться и на страны Запада, это требует надлежащих ответных действий с японской стороны.

Фотография к заголовку: Председатель КНР Си Цзиньпин (впереди слева) и президент России Владимир Путин (впереди справа) на заседании лидеров стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества, 1 сентября 2026 года, Бишкек (ТАСС/Kyodo)