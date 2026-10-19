Экспортные поставки автомобилей из Китая превзошли число машин, экспортируемых из Японии, и уже несколько последних лет удерживают мировое первенство. Повышается и качество. А теперь и технологический гигант Huawei участвует в автомобильном бизнесе, обладая возможностями стать мировым лидером в «интеллектуализации автомобиля», включая автономное вождение. По-видимому, конкуренция между Японией и Китаем на мировом рынке будет становиться все жестче. Для подготовки этой статьи журналист Иноуэ Хисао побывал непосредственно на месте событий в Китае.

Империя автоэкспорта, опередившая Японию

Согласно сообщению информационного агентства «Кёдо цусин», в интервью американской службе новостей FOX News в сентябре 2026 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он не усматривает проблемы в продвижении китайских автопроизводителей на американский рынок, при условии, что они будут производить автомобили в США. Это можно истолковать как готовность американского президента разрешить производство китайских автомобилей в США при условии, что оно будет способствовать созданию рабочих мест в стране.

Автомобильный рынок Соединенных Штатов, второй в мире по величине, является для японских автопроизводителей, таких как Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru и прочей настоящей «долларовой кубышкой» – заповедным источником доходов, но если ситуация будет развиваться в соответствии со словами Трампа, то их, по-видимому, ждет ожесточенное соперничество в борьбе за этот рынок с китайскими автомобилями.

Китайские автопроизводители отчаянно стремятся заполучить доступ на североамериканский рынок автомобилей. Этому есть весомая причина.

Хотя мировым авторынком номер один является сам Китай, где в 2025 году было продано 34 млн 400 тыс. новых машин, на фоне замедления экономического роста динамика внутренних продаж ослабевает, и в период с января по июль 2026 года число реализованных новых автомобилей снизилось в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году на 3,7%, составив 17 млн 600 тыс. Среди этих реализованных новых машин продажи так называемых «автомобилей на новых источниках энергии», главное место среди которых занимают электромобили, увеличились на 9,6% до 9 млн единиц, но на внутреннем рынке их производители сталкиваются с ужесточением ценовой конкуренции, что, по-видимому, оборачивается и снижением рентабельности. В таких условиях китайские автопроизводители обращают взор на зарубежные рынки, активизируя как экспорт, так и усилия по локализации производства.

В 2023 году Китай экспортировал 4 млн 910 тыс. автомобилей, обогнав тем самым Японию, впервые вышел на первое место среди мировых экспортеров и уже три года удерживает это первенство. За январь–июль текущего года китайский экспорт вырос на 66,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 млн 140 тыс. единиц – это уже превосходит итог за весь предшествовавший год. Соответственно, лидерство определенно сохранится четвертый год подряд. Отчасти это обусловлено и тем, что японские автопроизводители занимались по всему миру локализацией производства, что позволило Китаю обойти их по экспортным показателям. Особенно ожесточенно конкуренция усиливается на рынках, где китайские экспортеры предпринимают наибольшие усилия – в Юго-Восточной Азии, Европе и Австралии.

За исключением Соединенных Штатов, китайские электромобили экспортируются практически по всему миру. Поступивший в продажу в Японии в июле 2026 года электромобиль RACCO категории «кэй» компании BYD также импортируется из Китая, где производится. По устройству, характеристикам и дизайну он не уступает кэй-карам японских автопроизводителей. Компания, которая занимается реализацией – BYD Auto Japan – в сентябре объявила, что количество заказов, полученных за август, стало рекордным месячным показателем, составив 1260 единиц. Именно RACCO стала драйвером, обеспечившим рост числа заказов.

Электромобиль RACCO категории «кэй», предлагаемый в Японии китайской компанией BYD (© Jiji Press)

Научились высокому качеству у Японии

Причины роста экспорта китайских автомобилей не ограничиваются застоем продаж на внутреннем рынке. По словам одного из руководителей действующей в Китае японской фирмы по производству оборудования для автомобилестроения, «поскольку окрепли китайские производители комплектующих и производственного оборудования, происходит повышение качества автомобилей».

В июле текущего года автор этой статьи отправился в Китай, где побывал на предприятиях, связанных с производством автомобилей, в провинции Аньхой и Шанхае. Сейчас компания Toyota строит в Шанхае завод для производства электромобилей марки Lexus. Их выпуск предполагается начать с 2027 года.

Уже упомянутый руководитель прокомментировал это так: «Новый завод Toyota для производства электромобилей Lexus станет одной из наиболее передовых в мире „умных фабрик“ по образцу таких предприятий, как шанхайский завод Tesla. Но там используется много оборудования и комплектующих производства не японских, а китайских предприятий».

К примеру, как сообщается, на новом заводе будет использоваться оборудование китайских компаний и для технологии Gigacasting – изготовления частей кузова методом литья из алюминиевого сплава, которую Tesla первой внедрила для снижения массы автомобиля. В компании Toyota тоже отмечают: «На данный момент японские субподрядчики не могут тягаться с китайскими производителями комплектующих и оборудования ни в возможностях снижения затрат, ни в скорости разработок».

Компания Chery Automobile занимается и разработкой роботов. В холле штаб-квартиры посетителей встречает робот (Снимок предоставил Иноуэ Хисао)

По числу экспортируемых машин среди китайских автопроизводителей лидирует компания Chery Automobile. Это компания, связанная с местными властями, в капитале которой участвует администрация города Уху провинции Аньхой. Двадцать первого июля автор побывал в штаб-квартире Chery Automobile. Председатель правления Инь Тунъюэ рассказал о намерении заниматься наращиванием местного производства и продаж продукции в Канаде и Индонезии, в числе прочего отметив: «Мы сумели стать самым крупным экспортером среди автопроизводителей Китая потому, что с самого основания учились производству у Toyota».

Политика компании Chery Automobile направлена и на укрепление партнерства с японскими предприятиями. В мае 2026 года была учреждена совместная компания с крупным японским розничным продавцом автомобильных комплектующих и аксессуаров Autobacs Seven и другими участниками, и уже объявлено о планах продаж с 2027 года электромобилей китайского производства через сеть магазинов Autobacs.

Компания Chery укрепляет связи и с фирмой Nissan. В январе 2026 года было принято решение о приобретении расположенного в Южно-Африканской Республике завода Nissan по производству пикапов. В настоящее время Nissan реализует план реструктуризации, предусматривающий закрытие по всему миру семи из семнадцати заводов по выпуску готовых автомобилей, и завод в ЮАР – один из них.

Более того, в июне Nissan объявила о рассмотрении вопроса о выпуске автомобилей Chery на заводе в Великобритании. У завода в Великобритании имеется избыток производственных мощностей, и за счет выпуска автомобилей еще одной компании предполагается повысить загрузку этих мощностей. Этот шаг совпадает с желанием Chery еще более продвинуться на международном уровне, но в японской автомобильной отрасли звучит мнение, что «чрезмерное сотрудничество с китайскими автопроизводителями, которые со временем станут угрозой для японских автомобилей, может обернуться против самих японских компаний».

Председатель правления компании Chery Automobile Инь Тунъюэ (снимок предоставил Иноуэ Хисао)

Huawei – разработчик «мозгов» для автомобилей

Во время поездки в Китай у меня был еще один повод удивиться. Я побывал в шанхайском Центре исследований и разработок Ляньцюху, который называют крупнейшим исследовательским центром мирового технологического гиганта — компании Huawei, и там готовились произвести революцию в автомобилестроительной отрасли.

Эта компания, бизнес которой до сих пор был сосредоточен главным образом на телекоммуникационном оборудовании, примерно с 2023 года вплотную занялась автомобильным бизнесом, прикладывая усилия к системам интеллектуализации вождения, в частности, автономного вождения, и системам «интеллектуальной кабины», в частности, голосовому управлению функциями автомобиля с помощью ИИ. В качестве основы в разработке операционной системы для внедрения в автомобили используется HarmonyOS, применяемая в смартфонах Huawei.

Компания Toyota тоже использовала автомобильную операционную систему от Huawei в своем электромобиле bZ7, который с марта 2026 года продается только на китайском рынке. Один из членов руководства Honda прокомментировал сложившуюся тенденцию так: «Сегодня в Китае автомобиль без системы интеллектуальной кабины Huawei не получит высокой оценки у молодых потребителей».

Компания Toyota уделяет большое внимание и американскому рынку. Ввиду мер обеспечения экономической безопасности продавать на американском рынке автомобили, в которых используются технологии Huawei, нельзя. Поэтому Toyota реализует так называемый «декаплинг» (размежевание): по имеющимся сведениям, формируется внутренний режим, по правилам которого американские и китайские подразделения Toyota, занимающиеся разработкой продукции, лишены возможности непосредственно контактировать между собой.

Huawei стоит над автопроизводителями

А теперь речь пойдет об очень важном структурном изменении. Сама компания Huawei автомобилей не производит. Она поручает их выпуск пяти подрядчикам-автопроизводителям, среди которых Шанхайская автомобилестроительная компания (SAIC Motor), Пекинская автомобильная группа (BAIC), Аньхой-Цзянхуайская автомобилестроительная компания (JAC Motors) и другие. В рамках проекта у каждой из пяти компаний есть отдельный бренд. В целом данный проект под названием HIMA (Альянс интеллектуальной мобильности Harmony) именуют производственной кооперацией, но по своей сути он превращает автопроизводителей в субподрядчиков Huawei.

Схема такова: компания Huawei, возглавляя планирование и разработку, вынуждает автопроизводителей применять ее собственные системы и комплектующие с высокой добавленной стоимостью, связанные с интеллектуализацией автомобиля, оставляя автопроизводителям непосредственно производство, причем продажи ведутся в тех же магазинах, через которые реализуются смартфоны и прочая продукция Huawei.

В автомобилестроительной отрасли автопроизводители, обладающие собственной торговой маркой, находятся на вершине пирамиды цепочек поставок, занимая так называемый «нулевой уровень», а ниже располагаются предприятия-субподрядчики «первого», «второго» и прочих уровней. А Huawei, по-видимому, ставит себя на еще более высокий, «минус первый» уровень – над автопроизводителями «нулевого уровня». В существовавшей до сих пор иерархии структуры производства Huawei должна была бы занимать одно из мест на «первом уровне» как один из поставщиков, предоставляющий системы для оснащения автомобилей, но фактически в рамках выстраиваемой ею схемы происходит своего рода «смена ролей».

Это очень напоминает бизнес-модель, при которой американская фирма Apple проектирует и разрабатывает смартфоны, а производство поручается тайваньской Hon Hai Precision Industry и другим участникам. В рамках такой модели львиная доля добавленной стоимости не приходится на производителей, а скорее достается тому, кто занимается планированием и разработкой.

Объем продаж Huawei в 2025 году составил 880,9 млрд юаней (около 20 трлн 789,2 млрд йен), и, хотя в этой сумме доля продаж автомобилестроения в 45 млрд юаней (около 1 трлн 62 млрд йен) пока сравнительно невелика – около 5%, в сравнении с предшествовавшим годом рост продаж в автомобилестроении составил 72%. Это самый большой показатель прироста из всех направлений бизнеса компании. И если в 2025 году даже у компании BYD, занимающей первое место в Китае по продажам автомобилей на новых источниках энергии, в сравнении с предшествовавшим годом реализация снизилась на 6,3% до 3 млн 490 тыс. единиц, то у мультибрендового альянса HIMA продажи увеличились на 32,3%, составив около 590 тыс. единиц, что вывело его на 6-е место.

Проект «Титан». Так назывался секретный проект, в рамках которого американская компания Apple в свое время рассматривала вопрос о вхождении в автомобильный бизнес. По сообщениям, проект прекратили в 2024 году. По всей видимости, Apple изучала возможность взяться собственными силами за разработку программного обеспечения – «мозгов» автомобиля с высокой добавленной стоимостью и реализовать планирование и разработку автомобилей с автономным вождением, которые давали бы пользователю характерный для Apple пользовательский опыт во время поездок, а непосредственное производство кузовов предполагалось поручить уже существующим автопроизводителям.

Если бы Apple действительно создала такой бизнес, то вполне вероятно, что этим она лишила бы автопроизводителей гегемонии в автомобилестроительной отрасли. Не пора ли говорить, что компания Huawei стала тем, кто выводит эти «амбиции» Apple на этап практической реализации?

Фотография к заголовку: наиболее роскошный автомобиль, выпускаемый в рамках проекта HIMA под руководством Huawei, – Maextro S800. Компания JAC Motors в провинции Аньхой выступает субподрядчиком, которому поручен выпуск этой машины (снимок предоставлен Иноуэ Хисао)