Экспортные поставки автомобилей из Китая превзошли число машин, экспортируемых из Японии, и уже несколько последних лет удерживают мировое первенство. Повышается и качество. А теперь и технологический гигант Huawei участвует в автомобильном бизнесе, обладая возможностями стать мировым лидером в «интеллектуализации автомобиля», включая автономное вождение. По-видимому, конкуренция между Японией и Китаем на мировом рынке будет становиться все жестче. Для подготовки этой статьи журналист Иноуэ Хисао побывал непосредственно на месте событий в Китае.

Империя автоэкспорта, опередившая Японию

Согласно сообщению информационного агентства «Кёдо цусин», в интервью американской службе новостей FOX News в сентябре 2026 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он не усматривает проблемы в продвижении китайских автопроизводителей на американский рынок, при условии, что они будут производить автомобили в США. Это можно истолковать как готовность американского президента разрешить производство китайских автомобилей в США при условии, что оно будет способствовать созданию рабочих мест в стране.

Автомобильный рынок Соединенных Штатов, второй в мире по величине, является для японских автопроизводителей, таких как Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru и прочей настоящей «долларовой кубышкой» – заповедным источником доходов, но если ситуация будет развиваться в соответствии со словами Трампа, то их, по-видимому, ждет ожесточенное соперничество в борьбе за этот рынок с китайскими автомобилями.

Китайские автопроизводители отчаянно стремятся заполучить доступ на североамериканский рынок автомобилей. Этому есть весомая причина.

Хотя мировым авторынком номер один является сам Китай, где в 2025 году было продано 34 млн 400 тыс. новых машин, на фоне замедления экономического роста динамика внутренних продаж ослабевает, и в период с января по июль 2026 года число реализованных новых автомобилей снизилось в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году на 3,7%, составив 17 млн 600 тыс. Среди этих реализованных новых машин продажи так называемых «автомобилей на новых источниках энергии», главное место среди которых занимают электромобили, увеличились на 9,6% до 9 млн единиц, но на внутреннем рынке их производители сталкиваются с ужесточением ценовой конкуренции, что, по-видимому, оборачивается и снижением рентабельности. В таких условиях китайские автопроизводители обращают взор на зарубежные рынки, активизируя как экспорт, так и усилия по локализации производства.

В 2023 году Китай экспортировал 4 млн 910 тыс. автомобилей, обогнав тем самым Японию, впервые вышел на первое место среди мировых экспортеров и уже три года удерживает это первенство. За январь–июль текущего года китайский экспорт вырос на 66,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 млн 140 тыс. единиц – это уже превосходит итог за весь предшествовавший год. Соответственно, лидерство определенно сохранится четвертый год подряд. Отчасти это обусловлено и тем, что японские автопроизводители занимались по всему миру локализацией производства, что позволило Китаю обойти их по экспортным показателям. Особенно ожесточенно конкуренция усиливается на рынках, где китайские экспортеры предпринимают наибольшие усилия – в Юго-Восточной Азии, Европе и Австралии.

Динамика числа автомобилей, экспортированных из Японии и Китая

За исключением Соединенных Штатов, китайские электромобили экспортируются практически по всему миру. Поступивший в продажу в Японии в июле 2026 года электромобиль RACCO категории «кэй» компании BYD также импортируется из Китая, где производится. По устройству, характеристикам и дизайну он не уступает кэй-карам японских автопроизводителей. Компания, которая занимается реализацией – BYD Auto Japan – в сентябре объявила, что количество заказов, полученных за август, стало рекордным месячным показателем, составив 1260 единиц. Именно RACCO стала драйвером, обеспечившим рост числа заказов.

Электромобиль RACCO категории «кэй», предлагаемый в Японии китайской компанией BYD (© Jiji Press)
Электромобиль RACCO категории «кэй», предлагаемый в Японии китайской компанией BYD (© Jiji Press)

Научились высокому качеству у Японии

Причины роста экспорта китайских автомобилей не ограничиваются застоем продаж на внутреннем рынке. По словам одного из руководителей действующей в Китае японской фирмы по производству оборудования для автомобилестроения, «поскольку окрепли китайские производители комплектующих и производственного оборудования, происходит повышение качества автомобилей».

В июле текущего года автор этой статьи отправился в Китай, где побывал на предприятиях, связанных с производством автомобилей, в провинции Аньхой и Шанхае. Сейчас компания Toyota строит в Шанхае завод для производства электромобилей марки Lexus. Их выпуск предполагается начать с 2027 года.

Уже упомянутый руководитель прокомментировал это так: «Новый завод Toyota для производства электромобилей Lexus станет одной из наиболее передовых в мире „умных фабрик“ по образцу таких предприятий, как шанхайский завод Tesla. Но там используется много оборудования и комплектующих производства не японских, а китайских предприятий».

К примеру, как сообщается, на новом заводе будет использоваться оборудование китайских компаний и для технологии Gigacasting – изготовления частей кузова методом литья из алюминиевого сплава, которую Tesla первой внедрила для снижения массы автомобиля. В компании Toyota тоже отмечают: «На данный момент японские субподрядчики не могут тягаться с китайскими производителями комплектующих и оборудования ни в возможностях снижения затрат, ни в скорости разработок».

Компания Chery Automobile занимается и разработкой роботов. В холле штаб-квартиры посетителей встречает робот (Снимок предоставил Иноуэ Хисао)
Компания Chery Automobile занимается и разработкой роботов. В холле штаб-квартиры посетителей встречает робот (Снимок предоставил Иноуэ Хисао)

По числу экспортируемых машин среди китайских автопроизводителей лидирует компания Chery Automobile. Это компания, связанная с местными властями, в капитале которой участвует администрация города Уху провинции Аньхой. Двадцать первого июля автор побывал в штаб-квартире Chery Automobile. Председатель правления Инь Тунъюэ рассказал о намерении заниматься наращиванием местного производства и продаж продукции в Канаде и Индонезии, в числе прочего отметив: «Мы сумели стать самым крупным экспортером среди автопроизводителей Китая потому, что с самого основания учились производству у Toyota».

Политика компании Chery Automobile направлена и на укрепление партнерства с японскими предприятиями. В мае 2026 года была учреждена совместная компания с крупным японским розничным продавцом автомобильных комплектующих и аксессуаров Autobacs Seven и другими участниками, и уже объявлено о планах продаж с 2027 года электромобилей китайского производства через сеть магазинов Autobacs.

Компания Chery укрепляет связи и с фирмой Nissan. В январе 2026 года было принято решение о приобретении расположенного в Южно-Африканской Республике завода Nissan по производству пикапов. В настоящее время Nissan реализует план реструктуризации, предусматривающий закрытие по всему миру семи из семнадцати заводов по выпуску готовых автомобилей, и завод в ЮАР – один из них.

Более того, в июне Nissan объявила о рассмотрении вопроса о выпуске автомобилей Chery на заводе в Великобритании. У завода в Великобритании имеется избыток производственных мощностей, и за счет выпуска автомобилей еще одной компании предполагается повысить загрузку этих мощностей. Этот шаг совпадает с желанием Chery еще более продвинуться на международном уровне, но в японской автомобильной отрасли звучит мнение, что «чрезмерное сотрудничество с китайскими автопроизводителями, которые со временем станут угрозой для японских автомобилей, может обернуться против самих японских компаний».

Председатель правления компании Chery Automobile Инь Тунъюэ (снимок предоставил Иноуэ Хисао)
Председатель правления компании Chery Automobile Инь Тунъюэ (снимок предоставил Иноуэ Хисао)

Huawei – разработчик «мозгов» для автомобилей

Во время поездки в Китай у меня был еще один повод удивиться. Я побывал в шанхайском Центре исследований и разработок Ляньцюху, который называют крупнейшим исследовательским центром мирового технологического гиганта — компании Huawei, и там готовились произвести революцию в автомобилестроительной отрасли.

Эта компания, бизнес которой до сих пор был сосредоточен главным образом на телекоммуникационном оборудовании, примерно с 2023 года вплотную занялась автомобильным бизнесом, прикладывая усилия к системам интеллектуализации вождения, в частности, автономного вождения, и системам «интеллектуальной кабины», в частности, голосовому управлению функциями автомобиля с помощью ИИ. В качестве основы в разработке операционной системы для внедрения в автомобили используется HarmonyOS, применяемая в смартфонах Huawei.

Компания Toyota тоже использовала автомобильную операционную систему от Huawei в своем электромобиле bZ7, который с марта 2026 года продается только на китайском рынке. Один из членов руководства Honda прокомментировал сложившуюся тенденцию так: «Сегодня в Китае автомобиль без системы интеллектуальной кабины Huawei не получит высокой оценки у молодых потребителей».

Компания Toyota уделяет большое внимание и американскому рынку. Ввиду мер обеспечения экономической безопасности продавать на американском рынке автомобили, в которых используются технологии Huawei, нельзя. Поэтому Toyota реализует так называемый «декаплинг» (размежевание): по имеющимся сведениям, формируется внутренний режим, по правилам которого американские и китайские подразделения Toyota, занимающиеся разработкой продукции, лишены возможности непосредственно контактировать между собой.

Huawei стоит над автопроизводителями

А теперь речь пойдет об очень важном структурном изменении. Сама компания Huawei автомобилей не производит. Она поручает их выпуск пяти подрядчикам-автопроизводителям, среди которых Шанхайская автомобилестроительная компания (SAIC Motor), Пекинская автомобильная группа (BAIC), Аньхой-Цзянхуайская автомобилестроительная компания (JAC Motors) и другие. В рамках проекта у каждой из пяти компаний есть отдельный бренд. В целом данный проект под названием HIMA (Альянс интеллектуальной мобильности Harmony) именуют производственной кооперацией, но по своей сути он превращает автопроизводителей в субподрядчиков Huawei.

Схема такова: компания Huawei, возглавляя планирование и разработку, вынуждает автопроизводителей применять ее собственные системы и комплектующие с высокой добавленной стоимостью, связанные с интеллектуализацией автомобиля, оставляя автопроизводителям непосредственно производство, причем продажи ведутся в тех же магазинах, через которые реализуются смартфоны и прочая продукция Huawei.

В автомобилестроительной отрасли автопроизводители, обладающие собственной торговой маркой, находятся на вершине пирамиды цепочек поставок, занимая так называемый «нулевой уровень», а ниже располагаются предприятия-субподрядчики «первого», «второго» и прочих уровней. А Huawei, по-видимому, ставит себя на еще более высокий, «минус первый» уровень – над автопроизводителями «нулевого уровня». В существовавшей до сих пор иерархии структуры производства Huawei должна была бы занимать одно из мест на «первом уровне» как один из поставщиков, предоставляющий системы для оснащения автомобилей, но фактически в рамках выстраиваемой ею схемы происходит своего рода «смена ролей».

Структурные изменения в автомобилестроении

Это очень напоминает бизнес-модель, при которой американская фирма Apple проектирует и разрабатывает смартфоны, а производство поручается тайваньской Hon Hai Precision Industry и другим участникам. В рамках такой модели львиная доля добавленной стоимости не приходится на производителей, а скорее достается тому, кто занимается планированием и разработкой.

Объем продаж Huawei в 2025 году составил 880,9 млрд юаней (около 20 трлн 789,2 млрд йен), и, хотя в этой сумме доля продаж автомобилестроения в 45 млрд юаней (около 1 трлн 62 млрд йен) пока сравнительно невелика – около 5%, в сравнении с предшествовавшим годом рост продаж в автомобилестроении составил 72%. Это самый большой показатель прироста из всех направлений бизнеса компании. И если в 2025 году даже у компании BYD, занимающей первое место в Китае по продажам автомобилей на новых источниках энергии, в сравнении с предшествовавшим годом реализация снизилась на 6,3% до 3 млн 490 тыс. единиц, то у мультибрендового альянса HIMA продажи увеличились на 32,3%, составив около 590 тыс. единиц, что вывело его на 6-е место.

Проект «Титан». Так назывался секретный проект, в рамках которого американская компания Apple в свое время рассматривала вопрос о вхождении в автомобильный бизнес. По сообщениям, проект прекратили в 2024 году. По всей видимости, Apple изучала возможность взяться собственными силами за разработку программного обеспечения – «мозгов» автомобиля с высокой добавленной стоимостью и реализовать планирование и разработку автомобилей с автономным вождением, которые давали бы пользователю характерный для Apple пользовательский опыт во время поездок, а непосредственное производство кузовов предполагалось поручить уже существующим автопроизводителям.

Если бы Apple действительно создала такой бизнес, то вполне вероятно, что этим она лишила бы автопроизводителей гегемонии в автомобилестроительной отрасли. Не пора ли говорить, что компания Huawei стала тем, кто выводит эти «амбиции» Apple на этап практической реализации?

Фотография к заголовку: наиболее роскошный автомобиль, выпускаемый в рамках проекта HIMA под руководством Huawei, – Maextro S800. Компания JAC Motors в провинции Аньхой выступает субподрядчиком, которому поручен выпуск этой машины (снимок предоставлен Иноуэ Хисао)