Президент США Трамп выражает недовольство низкими продажами американских автомобилей в Японии и настаивает на устранении нетарифных барьеров. Хотя его заявление о полном отсутствии американских машин явно преувеличено, их популярность действительно невысока. Причина проста – узкие японские улочки и компактные парковочные места не подходят для габаритных американских автомобилей.

Статистика показывает: в 2024 году продажи иностранных автомобилей в Японии упали на 8,5% до 227 202 единиц. Спад, первый за два года, вызван нарушениями морской логистики из-за ближневосточного кризиса и ростом цен вследствие удорожания сырья.

В рейтинге брендов безоговорочно лидирует Mercedes-Benz (53 194 машины), удерживающий первенство десятый год подряд. За ним следуют BMW (35 140), Volkswagen (22 778), Audi (21 415) и BMW Mini (17 165). Немецкие производители полностью захватили первые пять позиций рейтинга рынка.

Среди американских марок в десятку лучших попал только Jeep с результатом 9512 проданных автомобилей.

Общие продажи американских брендов (красный сегмент на вертикальной гистограмме) в 2024 году составили около 11 400 автомобилей, что не достигает даже десятой части от продаж немецких марок (синий сегмент) – около 159 500 единиц. Анализируя исторические тенденции, можно заметить, что с 1980-х годов немецкие автомобили постепенно укрепляли свои позиции на японском рынке и успешно формировали свой бренд. Американские машины временно увеличили продажи во время «бума импортных автомобилей» в середине 1990-х на фоне сильной йены, но впоследствии их рост застопорился из-за неспособности адаптироваться к возросшему спросу на экономичные и экологичные автомобили.

Фотография к заголовку: слева BMW «1-й серии», вверху справа Volkswagen «Golf», внизу справа Mercedes-Benz «EQS SUV» (все фото предоставлены Jiji Press)