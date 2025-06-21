Parmi les marques automobiles étrangères les plus prisées par les conducteurs japonais, celles de fabrication allemande ont la cote. Regardons le top 10.

Le président Donald Trump s’était récemment plaint que les voitures américaines étaient peu importées au Japon. Cela s’explique en partie parce qu’elles sont trop grandes et donc peu adaptées aux nombreuses routes étroites et aux places de stationnement de l’Archipel. Ce sont les voitures allemandes qui semblent être davantage appréciées par les conducteurs nippons.

En 2024, les ventes d’automobiles neuves de marque étrangère au Japon ont diminué de 8,5 % en glissement annuel, à 227 202 unités, soit une première baisse depuis deux ans. Cela est dû à la situation au Moyen-Orient qui a perturbé le transport maritime et provoqué la hausse des prix des produits, en raison de la flambée des coûts des matières premières.

La marque allemande Mercedes-Benz figure en tête du classement pour la dixième année consécutive, avec des ventes atteignant 53 194 unités. Elle est suivie de quatre autres fabricants allemands, à savoir BMW (35 140 véhicules), Volkswagen (22 778), Audi (21 415) et Mini (17 165). Porsche arrive également à la huitième place.

La seule marque américaine à figurer dans le top 10 est Jeep, avec 9 512 unités vendues.

Le total des ventes d’automobiles neuves de marque américaine (en rouge sur le graphique) en 2024 était environ de 11 400 unités, soit moins d’un dixième des 159 000 véhicules produits par les constructeurs allemands (en bleu sur le graphique).

Les voitures allemandes ont progressivement accru leur présence sur le marché nippon depuis les années 1980. Bien que les ventes des marques automobiles américaines aient connu une augmentation temporaire au milieu des années 1990, en raison d’un « boom des voitures étrangères » lorsque le yen était élevé, elles ont depuis ralenti en raison de l’attention portée à l’efficacité énergétique et de la tendance croissante pour les véhicules respectueux de l’environnement.

(Photo de titre : [à gauche] BMW Série 1 ; [en haut à droite] Volkswagen Golf ; [en bas à droite] Mercedes-Benz EQS SUV © Jiji)